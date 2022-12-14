Магические подарки для нью-эйдж-ведьм и любителей мистики

Парфюмерная вода Room 1015 Purple Mantra
Рокер-фармацевт Майкл Партуш соединил в новом аромате две противоположности мистических ароматов: холодную лаванду и дымный ладан.от 2500 р.
Шалфей с «кровью дракона» для окуривания Spirit Rituals
«Кровью дракона» называют смолу драконовой драцены. Считается, что она ускоряет действие любой магии — например, защитных свойств белого шалфея. Однозначно можно сказать, что связка этих трав защитит вас от банальных запахов в помещении.1074 р.
Сет кристаллов и минералов Quarz
Семь камней разной формы, цвета и назначения можно использовать во время медитации или загадочно носить с собой в сумке.6200 р.
Пало-санто Nuself
В почти сигаретной пачке — три бруска для куда более здорового выкуривания из помещения всего негативного (и людей, которые не любят смолянистые запахи).2300 р.
Эрин Мерфи-Хискок «Green Witch»
«Полный путеводитель по природной магии трав, цветов, эфирных масел и многому другому», или пособие для эзотерических садоводов и любителей травяных чаев.673 р.
Ступка и пестик из нефрита
Не то сувенир из ассортимента Косого переулка, не то инструмент для одухотворенных поваров.19 261 р.
Таро эфирных видений
Классическая колода, но с иллюстрациями в стиле ар-нуво и двумя авторскими картами.4980 р.
Универсальные Таро
Слегка осовремененная версия Таро Уэйта с особенно удобными и прочными картами — для тех, кто готов сделать расклады для каждого друга.4190 р.
Черная свеча-колонна
Нонконформистам и тем, кто проводит вечера за просмотром «Уэнсдэй».688 р.
Медальон со знаком зодиака Maje
Дарить комплектом из трех: солнечный знак, лунный и асцендент.5940 р.