Магические подарки для нью-эйдж-ведьм и любителей мистики

Тренд на астрологию, Таро и прочие спиритуальные практики стал набирать обороты несколько лет назад и окончательно закрепился во времена, когда порой кажется, что, кроме магии, уже ничего не поможет. Выбираем подарки для тех, кто поддерживает себя связью с мистическим.