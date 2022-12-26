Лучшая косметика года по версии редакторов «Афиши Daily»

Крем для лица, шеи и декольте Institut Esthederm Bronz Repair

Неожиданная находка для лета — солнцезащитный крем Institut Esthederm. У меня версия для слабого солнца (подходит для использования при UV-индексе 1–3). Поэтому в городе я использовала его как самостоятельное средство, а на пляжном отдыхе наносила поверх крема с SPF 50.

За неделю средство приводит кожу в идеальное состояние будто фотошоп. Разглаживаются морщинки, повышается упругость, лицо выглядит подтянутым и отдохнувшим, даже если вы весь день провели на солнце. В подарок — ровный, красивый бронзовый загар. Именно ради этого эффекта и хочется покупать его снова, несмотря на кусающуюся цену (от 3564 р.).