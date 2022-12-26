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Итоги-2022

Лучшая косметика года по версии редакторов «Афиши Daily»

Лизавета Шатурова
Сегодня в 18:30
Выбрали баночки, тюбики и флаконы со всего мира, которые радовали нас в этом году.

Анна Махорина

Шеф-редактор раздела «Красота»

Крем для лица Embryolisse Hydra Creme Legere

Embryolisse для меня вот уже несколько лет базовый увлажняющий крем, от которого не ждешь чудес, но который не подведет. Использую каждое утро, сверху могу нанести макияж. Лайфхак: в тбилисских аптеках его можно купить за 700 р. (а иногда бывает по скидке за 350). Теперь вы знаете, какие на самом деле сувениры стоит везти из Грузии.

Многофункциональное молочко для волос Davines Oi

В этом году сбылась моя секретная бьюти-мечта — у меня появилась близкая подруга-парикмахер. Теперь я постепенно узнаю недоступные простым смертным инсайды. Один из них: шампунь и кондиционер можно спокойно покупать и в массмаркете, так как эти средства все равно не остаются на волосах после мытья. А вот несмываемый уход лучше подбирать с умом. Молочко Davines разглаживает, убирает статику и защищает от высоких температур фена или плойки.

Сухой текстуризатор для моментального объема волос Davines

Та же подруга подсадила меня на текстуризатор. Знаю, что им пользуются и обладательницы длинных волос, но мне кажется, что с моими короткими они созданы друг для друга. Продукт позволяет создавать желаемую форму и менять ее в течение дня, так как волосы становятся цепкими (но не клейкими).

База под макияж, придающая сияние коже Clarins SPF 30 Summer Healthy Colle

Я уже пару лет пользуюсь SPF-кремом от Hada Labo, но в этом году жизненные обстоятельства заставили в срочном порядке искать альтернативу. Консультант посоветовала базу под макияж от Clarins и не прогадала — мне зашло. У крема есть легкий тон, при этом ощущается он все равно как уход. И, вопреки названию, макияж на него наносить совсем необязательно.

Жидкое мыло для рук Prija

Если в Москве все самые модные гастроместа снабжают свои туалетные комнаты Zielinski & Rozen, то в Тбилиси есть свой фаворит — итальянская косметика Prija. На банках указано, что они не для розничной продажи, но, к примеру, в отеле Rooms в Казбеги постояльцы могут приобрести уход в сувенирном корнере (упс). Попробовав все миниатюры в номере, забрала с собой большую банку мыла. Еще одна идея для сувенира!

Лизавета Шатурова

Бьюти-редакторка

Увлажняющий крем Superbanka

Летом я готовилась к интервью с Марией Командной и попутно тестировала ее новую косметику. Сама не заметила, как полностью прикончила «супербанку» увлажняющего крема. Это тот случай, когда можно быстро нанести средство на лицо утром или вечером и не переживать ни о чем: крем впитается за секунды, макияж ляжет без проблем, а сама кожа постепенно станет гораздо увлажненнее.

Аквагель La Roche-Posay Hyalu B5 SPF30

Гелевые солнцезащитные средства — моя особенная любовь. Во-первых, только их у меня получается нанести необходимым плотным слоем (в случае с маслянистыми я буквально чувствую, как забиваются поры), во-вторых, блеск, который проявляется на коже с такими кремами, больше похож на пресловутый эффект glazed skin.

Тушь для ресниц Byredo Astronomical

Бренд создал тушь в сотрудничестве с визажисткой Исамайей Ффренч. Профессионал своего дела, Исамайя придумала максимально комфортную формулу для тех, кто любит естественные, но объемные ресницы, и снабдила ее удобной миниатюрной кисточкой, которой легко разделить ресницы и прокрасить их под нужным углом.

Парфюмерная вода Room 1015 Purple Mantra

Сочетание моих самых любимых парфюмерных профилей: бальзамического, сладкого ладана, который отдает колой, и засахаренных фиалок вместе с миндальным печеньем и лавандой.

Анастасия Евсинекина

Фоторедактор

Оттеночный бальзам для губ Henné, тон Muse

Когда‑то у Clinique была отличная помада-бальзам Chubby Stick в оттенке 16, но потом, как это часто бывает, ее сняли с производства. Спустя много лет я нашла похожий оттенок в бренде Henné. У бальзама приятная текстура, нужный цвет и очень красивая упаковка!

Жидкое мыло для рук Fir

Если накануне празника хочется поверить хоть в какое‑то чудо, то можно купить в подарок всем любимым вот это жидкое мыло. Во-первых, оно пахнет елками, свежестью и Новым годом, а во-вторых, это будет приятный сюрприз в красивой банке для тех, кто устал от вездесущего Zielinski & Rozen.

Спрей для тела Lush Twilight

При всей моей любви к Lush только под закрытие магазинов я поняла, что упустила целый мир классных ароматов. О чем говорит хотя бы название духов The Smell of Weather Turning. Запах Lush Twilight — спокойный и умиротворяющий, в него хочется укутаться и надушить им все вещи. А еще взять спрей с собой, когда соберешься на поезде туда, куда теперь не добраться на самолете.

Гель-пилинг Guinot Biologic

Мини-версия этого пилинга досталась мне в бьюти-боксе. Сначала я не обратила на нее внимания из‑за непривлекательной упаковки, но после тестирования оценила все положительные качества средства. На коже гоммаж превращается в масло, которым нужно массировать лицо, — ощущения от этого невероятные. После процедуры лицо становится гладким, а эффект держится дольше, чем от корейских пилинг-скаток (хотя и их я тоже нежно люблю). Но цена этой банки (от 4869 р.) мне совсем не нравится, поэтому могу посоветовать искать миниатюры в боксах или попросить пилинг в подарок у Деда Мороза.

Евгения Терехова

Специалист по работе с социальными сетями

Энзимный скраб-гоммаж Eveline

Я уж было думала, что на гладкую кожу без комедонов уйдут миллионы, но тут подружка посоветовала мне очень бюджетный скраб-гоммаж. Не жжет и не сушит, как более серьезные баночки с кислотами, идеально вписывается в зимний уход и отлично выравнивает тон — уже почти забыла о следах после высыпаний и шелушениях носа от холода.

Маска для лица Gangbly

Моя главная и совершенно случайная бьюти-находка — маски Gangbly. До них я не особо верила в эффект от тканевых масок, и это первый раз, когда после применения с лицом происходит все, что заявлено на упаковке. Мои фавориты в серии — календула для успокоения кожи и юдзу для сияния (последняя маска может превратить лицо любой степени помятости в лицо человека, который всегда высыпается и отлично питается, — а это не я).

Маска для лица Helloskin

Можно подумать, что я амбассадор корейской косметики, но нет — просто это еще одна чудо-маска. Использую ее как тяжелую артиллерию, когда раздражения и высыпания на лице начинают пугать. Кто бы знал, что мед так хорошо успокаивает кожу.

Масло для волос Davines

Настоящий восторг — не знаю, как еще описать, что это масло делает с моими пушистыми волосами. Стоит всех денег этого мира и пахнет не хуже дорогого парфюма.

Маска для волос Davines The Restless Circle

Еще один плюсик в пользу Davines: эта маска ощутимо улучшает вид волос, даже если кажется, что с ними уже все потеряно.

Надежда Афанасьева

Шеф-редактор раздела «Инфопорно»

Крем для лица, шеи и декольте Institut Esthederm Bronz Repair

Неожиданная находка для лета — солнцезащитный крем Institut Esthederm. У меня версия для слабого солнца (подходит для использования при UV-индексе 1–3). Поэтому в городе я использовала его как самостоятельное средство, а на пляжном отдыхе наносила поверх крема с SPF 50.

За неделю средство приводит кожу в идеальное состояние будто фотошоп. Разглаживаются морщинки, повышается упругость, лицо выглядит подтянутым и отдохнувшим, даже если вы весь день провели на солнце. В подарок — ровный, красивый бронзовый загар. Именно ради этого эффекта и хочется покупать его снова, несмотря на кусающуюся цену (от 3564 р.).

Сыворотка Uriage Hyseac Serum Peau Neuve

Год выдался очень нервным, поэтому, наверное впервые с подросткового возраста, я столкнулась с резким изменением выработки себума на фоне сильного стресса. Долгое время я пыталась вернуть прежнее состояние кожи своими силами, но потом все-таки обратилась к дерматологу. Та посоветовала мне для начала изменить уход, в том числе начать использовать сыворотку с кислотами. Примерно за месяц средство справилось с задачей. Так что теперь я сразу тянусь к этой сыворотке в период тяжелого стресса.

Шампунь Malecula Colour Wave Nourishing Therapy

В этом году я впервые за много лет покрасила волосы, поэтому весь мой уход пришлось сменить. Среди специальных шампуней у меня появился низкосульфатный фаворит Malecula, который очень бережно очищает волосы и кожу головы. Больше всего нравится, что прическа после него не превращается в жесткую мочалку. Кроме того, цвет волос еще долгое время выглядит так, как сразу после окрашивания.

Карандаш Elian Russia Everlasting Kohl Waterproof Eyeliner

Единственное средство, которое я использовала для всех видов стрелок, кроме самых графичных. Основную часть стрелки рисую самим карандашом, а кончик и межресничку прокрашиваю, нанося подводку кисточкой. Держится и не отпечатывается весь вечер даже на моих жирных веках. Для большей надежности можно закрепить сверху тенями. Из минусов — быстро заканчивается и при заточке кончик может отвалиться. Пробовала в черном и зеленом цвете. Последний показался слишком бледным и непигментированным.

Виктория Боярская

Редакторка раздела «Семья»

Солнцезащитный крем для лица без запаха Coola SPF 50

Главное изменение моей бьюти-рутины в 2022-м связано с резкой переменой климата: с марта я живу без зимы. Сначала провела полгода в Непале, а затем переехала в Аргентину, где в октябре как раз началось лето. В результате я наконец приобрела привычку, о которой так много говорят бьюти-блогеры, наносить санскрин на лицо каждое утро. Хорошо, что я уже знала, какой крем подходит мне на 100% — это SPF 50 от Coola. Он не раздражает чувствительную кожу, не забивает поры, моментально впитывается, ничем не пахнет и вообще не ощущается на лице даже в сильную жару.

Сыворотка — корректор морщин Biologique Recherche Sérum Elastine

Сразу после переезда из зимней Москвы мне пришлось экстренно вывести из ухода привычный вечерний крем с ретинолом, потому что он провоцировал сильную фоточувствительность, и перейти на другой вариант для борьбы с признаками старения — сыворотку Sérum Elastine Biologique Recherche с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой и эластином, которую рекомендовала взять с собой моя косметологиня. Ее можно использовать круглый год даже в солнечном климате. И честно скажу, я была в приятном шоке от того, какой мощный эффект она оказывает на лицо за ночь: бодрит, разглаживает морщинки, напитывает сухие зоны и успокаивает раздражение, если оно есть. Кажется, в ближайшие годы я с ней не расстанусь. Буду искать, где можно купить косметику Biologique Recherche в Буэнос-Айресе.

Скребок гуаша из нержавеющей стали

В этом году мне исполнилось 35, и я впервые в жизни ощутила потребность в более «взрослом» уходе: возможно, дело в возрасте, а может быть, в том, что год был нерадостный и весь стресс оказался виден на лице. К инвазивной коррекции я пока что совсем не готова, но что‑то сделать с лицом очень хотелось. Я начала пробовать разные техники массажа и подсела на гуаша — скребок, с помощью которого можно массировать глубокие мышцы и делать лимфодренаж. Делать массаж училась по видео в ютубе и в первые недели регулярно фотографировала свое лицо, чтобы понять, есть ли эффект. Через 3 недели он стал заметен: ушли отеки, подтянулась нижняя часть лица, а скулы стали вновь видны, как лет пять назад. Сначала я пользовалась скребком из камня, но довольно быстро уронила его на пол, и он раскололся. Новый каменный скребок продержался еще месяц. В итоге я нашла идеальный в аптеке — он сделан из нержавеющей стали. Ощущается абсолютно так же, как каменный: приятно холодит, удобно лежит в руке и упруго скользит по коже. Но при этом его невозможно сломать или разбить.

Питательное масло для волос MamaEarth «Брингарадж и амла»

Раньше я думала, что «масло, масло, масло» — это залог успеха исключительно в гастрономии, но после полугода жизни в Непале поняла, что это еще и базовый принцип ухода за телом из аюрведы. Индийские и непальские женщины используют масло постоянно: пропитывают им волосы и кожу, делают с ним массаж, смешивают с эфирными эссенциями и пользуются вместо духов. Масло подбирают индивидуально, но есть и такие, которые подходят всем. Например, для ухода за волосами и кожей головы в любом супермаркете можно купить масло амлы. Бренд MamaEarth — это аптечный массмаркет, популярный в Индии и Непале; у них много удачных средств, в том числе и это масло. Здорово, что его можно купить в Москве — я уже кинула ссылку нескольким подругам, которые жалуются на то, что после перенесенного ковида волосы начали редеть. Это масло не сушит и не жирнит. Я наношу его как маску раз в пару недель на полчаса под полотенце, а потом смываю. Такой регулярной нехитрой домашней процедуры оказалось достаточно, чтобы за полгода мои измученные постковидом сухие волосы ожили и пришли в норму. Они явно увлажнились, окрепли, стали меньше выпадать, а на висках и затылке даже начал отрастать свежий пух — что, безусловно, очень радует.

Алина Гринберг

Редакторка раздела «Еда»

Ночная маска для губ Laneige Berry

Очень популярная маска в Южной Корее сейчас. Практически во всех магазинах ягодный вкус разбирают в первую очередь, но мне удалось урвать, еще и со скидкой. Наносить средство на губы хочется не только перед сном — тонкий слой днем будет работать как плотный увлажняющий бальзам.

Парфюм Nonfiction Gentle Night

Я очень долго искала маслянистые обволакивающие парфюмы и нашла их у корейской марки Nonfiction. Выбрать было сложно, самые приятные ароматы на мой вкус — древесный Forget Me Not и сладкий фиговый Gentle Night. У бренда есть официальный сайт с международной доставкой, а если будете в Южной Корее, обязательно зайдите в их фирменный бутик — это отдельное эстетическое удовольствие.

Парфюм в стике Tamburins

Еще одна корейская марка и невероятный бутик, в который точно нужно заглянуть в Сеуле. Купить хочется примерно все, но самый интересный формат — сухие духи в стике. Упаковка по форме похожа на помаду, а сам парфюм — на увлажняющий бальзам.

Успокаивающий абрикосовый тонер для лица Elemis

Этот тонер мне подарила подруга, и теперь я не могу обойтись без него ни дня. У средства классный абрикосовый аромат и приятная нелипкая текстура, благодаря которой продукт очень быстро впитывается. Цена высокая, но расход достаточно медленный. Я пользуюсь уже четвертый месяц.

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Алина Гринберг
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