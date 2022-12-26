Лучшая косметика года по версии редакторов «Афиши Daily»

Анна Махорина
Шеф-редактор раздела «Красота»
Embryolisse для меня вот уже несколько лет базовый увлажняющий крем, от которого не ждешь чудес, но который не подведет. Использую каждое утро, сверху могу нанести макияж. Лайфхак: в тбилисских аптеках его можно купить за 700 р. (а иногда бывает по скидке за 350). Теперь вы знаете, какие на самом деле сувениры стоит везти из Грузии.
В этом году сбылась моя секретная бьюти-мечта — у меня появилась близкая подруга-парикмахер. Теперь я постепенно узнаю недоступные простым смертным инсайды. Один из них: шампунь и кондиционер можно спокойно покупать и в массмаркете, так как эти средства все равно не остаются на волосах после мытья. А вот несмываемый уход лучше подбирать с умом. Молочко Davines разглаживает, убирает статику и защищает от высоких температур фена или плойки.
Та же подруга подсадила меня на текстуризатор. Знаю, что им пользуются и обладательницы длинных волос, но мне кажется, что с моими короткими они созданы друг для друга. Продукт позволяет создавать желаемую форму и менять ее в течение дня, так как волосы становятся цепкими (но не клейкими).
Я уже пару лет пользуюсь SPF-кремом от Hada Labo, но в этом году жизненные обстоятельства заставили в срочном порядке искать альтернативу. Консультант посоветовала базу под макияж от Clarins и не прогадала — мне зашло. У крема есть легкий тон, при этом ощущается он все равно как уход. И, вопреки названию, макияж на него наносить совсем необязательно.
Если в Москве все самые модные гастроместа снабжают свои туалетные комнаты Zielinski & Rozen, то в Тбилиси есть свой фаворит — итальянская косметика Prija. На банках указано, что они не для розничной продажи, но, к примеру, в отеле Rooms в Казбеги постояльцы могут приобрести уход в сувенирном корнере (упс). Попробовав все миниатюры в номере, забрала с собой большую банку мыла. Еще одна идея для сувенира!
Лизавета Шатурова
Бьюти-редакторка
Летом я готовилась к интервью с Марией Командной и попутно тестировала ее новую косметику. Сама не заметила, как полностью прикончила «супербанку» увлажняющего крема. Это тот случай, когда можно быстро нанести средство на лицо утром или вечером и не переживать ни о чем: крем впитается за секунды, макияж ляжет без проблем, а сама кожа постепенно станет гораздо увлажненнее.
Гелевые солнцезащитные средства — моя особенная любовь. Во-первых, только их у меня получается нанести необходимым плотным слоем (в случае с маслянистыми я буквально чувствую, как забиваются поры), во-вторых, блеск, который проявляется на коже с такими кремами, больше похож на пресловутый эффект glazed skin.
Бренд создал тушь в сотрудничестве с визажисткой Исамайей Ффренч. Профессионал своего дела, Исамайя придумала максимально комфортную формулу для тех, кто любит естественные, но объемные ресницы, и снабдила ее удобной миниатюрной кисточкой, которой легко разделить ресницы и прокрасить их под нужным углом.
Сочетание моих самых любимых парфюмерных профилей: бальзамического, сладкого ладана, который отдает колой, и засахаренных фиалок вместе с миндальным печеньем и лавандой.
Анастасия Евсинекина
Фоторедактор
Когда‑то у Clinique была отличная помада-бальзам Chubby Stick в оттенке 16, но потом, как это часто бывает, ее сняли с производства. Спустя много лет я нашла похожий оттенок в бренде Henné. У бальзама приятная текстура, нужный цвет и очень красивая упаковка!
Если накануне празника хочется поверить хоть в какое‑то чудо, то можно купить в подарок всем любимым вот это жидкое мыло. Во-первых, оно пахнет елками, свежестью и Новым годом, а во-вторых, это будет приятный сюрприз в красивой банке для тех, кто устал от вездесущего Zielinski & Rozen.
При всей моей любви к Lush только под закрытие магазинов я поняла, что упустила целый мир классных ароматов. О чем говорит хотя бы название духов The Smell of Weather Turning. Запах Lush Twilight — спокойный и умиротворяющий, в него хочется укутаться и надушить им все вещи. А еще взять спрей с собой, когда соберешься на поезде туда, куда теперь не добраться на самолете.
Мини-версия этого пилинга досталась мне в бьюти-боксе. Сначала я не обратила на нее внимания из‑за непривлекательной упаковки, но после тестирования оценила все положительные качества средства. На коже гоммаж превращается в масло, которым нужно массировать лицо, — ощущения от этого невероятные. После процедуры лицо становится гладким, а эффект держится дольше, чем от корейских пилинг-скаток (хотя и их я тоже нежно люблю). Но цена этой банки (от 4869 р.) мне совсем не нравится, поэтому могу посоветовать искать миниатюры в боксах или попросить пилинг в подарок у Деда Мороза.
Евгения Терехова
Специалист по работе с социальными сетями
Я уж было думала, что на гладкую кожу без комедонов уйдут миллионы, но тут подружка посоветовала мне очень бюджетный скраб-гоммаж. Не жжет и не сушит, как более серьезные баночки с кислотами, идеально вписывается в зимний уход и отлично выравнивает тон — уже почти забыла о следах после высыпаний и шелушениях носа от холода.
Моя главная и совершенно случайная бьюти-находка — маски Gangbly. До них я не особо верила в эффект от тканевых масок, и это первый раз, когда после применения с лицом происходит все, что заявлено на упаковке. Мои фавориты в серии — календула для успокоения кожи и юдзу для сияния (последняя маска может превратить лицо любой степени помятости в лицо человека, который всегда высыпается и отлично питается, — а это не я).
Можно подумать, что я амбассадор корейской косметики, но нет — просто это еще одна чудо-маска. Использую ее как тяжелую артиллерию, когда раздражения и высыпания на лице начинают пугать. Кто бы знал, что мед так хорошо успокаивает кожу.
Настоящий восторг — не знаю, как еще описать, что это масло делает с моими пушистыми волосами. Стоит всех денег этого мира и пахнет не хуже дорогого парфюма.
Еще один плюсик в пользу Davines: эта маска ощутимо улучшает вид волос, даже если кажется, что с ними уже все потеряно.
Надежда Афанасьева
Шеф-редактор раздела «Инфопорно»
Неожиданная находка для лета — солнцезащитный крем Institut Esthederm. У меня версия для слабого солнца (подходит для использования при UV-индексе 1–3). Поэтому в городе я использовала его как самостоятельное средство, а на пляжном отдыхе наносила поверх крема с SPF 50.
За неделю средство приводит кожу в идеальное состояние будто фотошоп. Разглаживаются морщинки, повышается упругость, лицо выглядит подтянутым и отдохнувшим, даже если вы весь день провели на солнце. В подарок — ровный, красивый бронзовый загар. Именно ради этого эффекта и хочется покупать его снова, несмотря на кусающуюся цену (от 3564 р.).
Год выдался очень нервным, поэтому, наверное впервые с подросткового возраста, я столкнулась с резким изменением выработки себума на фоне сильного стресса. Долгое время я пыталась вернуть прежнее состояние кожи своими силами, но потом все-таки обратилась к дерматологу. Та посоветовала мне для начала изменить уход, в том числе начать использовать сыворотку с кислотами. Примерно за месяц средство справилось с задачей. Так что теперь я сразу тянусь к этой сыворотке в период тяжелого стресса.
В этом году я впервые за много лет покрасила волосы, поэтому весь мой уход пришлось сменить. Среди специальных шампуней у меня появился низкосульфатный фаворит Malecula, который очень бережно очищает волосы и кожу головы. Больше всего нравится, что прическа после него не превращается в жесткую мочалку. Кроме того, цвет волос еще долгое время выглядит так, как сразу после окрашивания.
Единственное средство, которое я использовала для всех видов стрелок, кроме самых графичных. Основную часть стрелки рисую самим карандашом, а кончик и межресничку прокрашиваю, нанося подводку кисточкой. Держится и не отпечатывается весь вечер даже на моих жирных веках. Для большей надежности можно закрепить сверху тенями. Из минусов — быстро заканчивается и при заточке кончик может отвалиться. Пробовала в черном и зеленом цвете. Последний показался слишком бледным и непигментированным.
Виктория Боярская
Редакторка раздела «Семья»
Главное изменение моей бьюти-рутины в 2022-м связано с резкой переменой климата: с марта я живу без зимы. Сначала провела полгода в Непале, а затем переехала в Аргентину, где в октябре как раз началось лето. В результате я наконец приобрела привычку, о которой так много говорят бьюти-блогеры, наносить санскрин на лицо каждое утро. Хорошо, что я уже знала, какой крем подходит мне на 100% — это SPF 50 от Coola. Он не раздражает чувствительную кожу, не забивает поры, моментально впитывается, ничем не пахнет и вообще не ощущается на лице даже в сильную жару.
Сразу после переезда из зимней Москвы мне пришлось экстренно вывести из ухода привычный вечерний крем с ретинолом, потому что он провоцировал сильную фоточувствительность, и перейти на другой вариант для борьбы с признаками старения — сыворотку Sérum Elastine Biologique Recherche с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой и эластином, которую рекомендовала взять с собой моя косметологиня. Ее можно использовать круглый год даже в солнечном климате. И честно скажу, я была в приятном шоке от того, какой мощный эффект она оказывает на лицо за ночь: бодрит, разглаживает морщинки, напитывает сухие зоны и успокаивает раздражение, если оно есть. Кажется, в ближайшие годы я с ней не расстанусь. Буду искать, где можно купить косметику Biologique Recherche в Буэнос-Айресе.
В этом году мне исполнилось 35, и я впервые в жизни ощутила потребность в более «взрослом» уходе: возможно, дело в возрасте, а может быть, в том, что год был нерадостный и весь стресс оказался виден на лице. К инвазивной коррекции я пока что совсем не готова, но что‑то сделать с лицом очень хотелось. Я начала пробовать разные техники массажа и подсела на гуаша — скребок, с помощью которого можно массировать глубокие мышцы и делать лимфодренаж. Делать массаж училась по видео в ютубе и в первые недели регулярно фотографировала свое лицо, чтобы понять, есть ли эффект. Через 3 недели он стал заметен: ушли отеки, подтянулась нижняя часть лица, а скулы стали вновь видны, как лет пять назад. Сначала я пользовалась скребком из камня, но довольно быстро уронила его на пол, и он раскололся. Новый каменный скребок продержался еще месяц. В итоге я нашла идеальный в аптеке — он сделан из нержавеющей стали. Ощущается абсолютно так же, как каменный: приятно холодит, удобно лежит в руке и упруго скользит по коже. Но при этом его невозможно сломать или разбить.
Раньше я думала, что «масло, масло, масло» — это залог успеха исключительно в гастрономии, но после полугода жизни в Непале поняла, что это еще и базовый принцип ухода за телом из аюрведы. Индийские и непальские женщины используют масло постоянно: пропитывают им волосы и кожу, делают с ним массаж, смешивают с эфирными эссенциями и пользуются вместо духов. Масло подбирают индивидуально, но есть и такие, которые подходят всем. Например, для ухода за волосами и кожей головы в любом супермаркете можно купить масло амлы. Бренд MamaEarth — это аптечный массмаркет, популярный в Индии и Непале; у них много удачных средств, в том числе и это масло. Здорово, что его можно купить в Москве — я уже кинула ссылку нескольким подругам, которые жалуются на то, что после перенесенного ковида волосы начали редеть. Это масло не сушит и не жирнит. Я наношу его как маску раз в пару недель на полчаса под полотенце, а потом смываю. Такой регулярной нехитрой домашней процедуры оказалось достаточно, чтобы за полгода мои измученные постковидом сухие волосы ожили и пришли в норму. Они явно увлажнились, окрепли, стали меньше выпадать, а на висках и затылке даже начал отрастать свежий пух — что, безусловно, очень радует.
Очень популярная маска в Южной Корее сейчас. Практически во всех магазинах ягодный вкус разбирают в первую очередь, но мне удалось урвать, еще и со скидкой. Наносить средство на губы хочется не только перед сном — тонкий слой днем будет работать как плотный увлажняющий бальзам.
Я очень долго искала маслянистые обволакивающие парфюмы и нашла их у корейской марки Nonfiction. Выбрать было сложно, самые приятные ароматы на мой вкус — древесный Forget Me Not и сладкий фиговый Gentle Night. У бренда есть официальный сайт с международной доставкой, а если будете в Южной Корее, обязательно зайдите в их фирменный бутик — это отдельное эстетическое удовольствие.
Еще одна корейская марка и невероятный бутик, в который точно нужно заглянуть в Сеуле. Купить хочется примерно все, но самый интересный формат — сухие духи в стике. Упаковка по форме похожа на помаду, а сам парфюм — на увлажняющий бальзам.
Этот тонер мне подарила подруга, и теперь я не могу обойтись без него ни дня. У средства классный абрикосовый аромат и приятная нелипкая текстура, благодаря которой продукт очень быстро впитывается. Цена высокая, но расход достаточно медленный. Я пользуюсь уже четвертый месяц.