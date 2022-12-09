В этом году бренд радует целым рядом календарей под любой запрос: для разного типа кожи и предпочтений.
Полноценный кит для всесторонненго ухода за волосами: от базы в виде шампуня и бальзама до эксклюзивного аромата-вуали.
24 продукта (миниатюры и полноразмерные), чтобы совершить полное знакомство с брендом и определиться с фаворитами.
24 ампул — 24 дня высокоинтенсивного ухода за кожей, который заменит поход к косметологу накануне новогодних вечеринок.
Российский бренд органической косметики выделил 16 сказочных сюжетов-окошек для ухода с головы до ног.
12 знаковых продуктов бренда в мини-формате. Легендарная аромасмесь Tranquillity, очищающее средство городской линейки /Skin Regimen/ и не только.
Объемный бокс с парфюмами, свечами и уходом на 31 ячейку. Бонус — кроме продуктов внутри календаря найдется сертификат на 5000 рублей.