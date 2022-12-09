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Новый год-2023

7бьюти адвент-календарей

Лизавета Шатурова
Сегодня в 20:11
Хотя большинство брендов, многие годы радовавших нас новогодними календарями с косметикой, ушли из страны, бьюти-энтузиастам все равно есть какие окошки открывать в этом декабре.
Art & Fact.

В этом году бренд радует целым рядом календарей под любой запрос: для разного типа кожи и предпочтений.

Цена
2192 р.
Davines

Полноценный кит для всесторонненго ухода за волосами: от базы в виде шампуня и бальзама до эксклюзивного аромата-вуали.

Цена
21 920 р.
Payot

24 продукта (миниатюры и полноразмерные), чтобы совершить полное знакомство с брендом и определиться с фаворитами.

Цена
10 650 р.
Babor

24 ампул — 24 дня высокоинтенсивного ухода за кожей, который заменит поход к косметологу накануне новогодних вечеринок.

Цена
7300 р.
Mi & Ko

Российский бренд органической косметики выделил 16 сказочных сюжетов-окошек для ухода с головы до ног.

Цена
3870 р.
[Comfort Zone]

12 знаковых продуктов бренда в мини-формате. Легендарная аромасмесь Tranquillity, очищающее средство городской линейки /Skin Regimen/ и не только.

Цена
9850 р.
Molecule

Объемный бокс с парфюмами, свечами и уходом на 31 ячейку. Бонус — кроме продуктов внутри календаря найдется сертификат на 5000 рублей.

Цена
23 000 р. (с 14 декабря в магазинах Molecule)
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