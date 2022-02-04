Косметические ампулы не слишком часто встречаются на рынке, да и не всегда понятно, почему несколько крошечных флакончиков стоят, как увесистая банка. Но в таких сыворотках есть смысл: они концентрированы, гигиеничны, а нестабильные ингредиенты не успевают окислиться и работают максимально эффективно. Выбрали 12 вариантов на разные случаи жизни.

Payot My Period La Cure

Заслуженную французскую марку Payot трудно обвинить в пристрастии к хайпу. Тем приятнее, что именно она едва ли не первой в люкс-сегменте запустила специальный курс для ухода за лицом в начале и сразу после менструации — из‑за гормональных скачков у многих женщин в этот период сильно меняется состояние кожи и обычные средства перестают помогать. Payot сделали набор из девяти ампул, куда поместили три сыворотки: на каждые три дня от начала цикла — свой концентрат. Очень хорошая идея и прекрасное воплощение.

MZ Skin Glow Boost Ampoules

Дорогой бренд, основанный на принципах доказательной косметологии, запустила доктор Мариам Замани — окулопластический (то есть, занимающийся операциями на веках) хирург из Лондона. На процедуры к ней ходит, как говорят в кулуарах, вся прогрессивная Британия — а в любви к домашней линии MZ Skin вполне публично расписывается, например, Серена Уильямс. У марки есть несколько экспресс-курсов, из которых к нам пока приехал только хитовый Glow Boost: в состав входят кислоты и витамин С, а само средство обещает за 5 дней (ампулы использовать надо в строгой очередности) сделать идеальную кожу.

Matromi Lifting Face Serum

Российская марка Matromi зашла на перенасыщенный косметический рынок с пятью концентратами (по 10 ампул х 2 мл в наборе), которые сейчас можно купить еще и в формате сывороток объемом 30 мл. Matromi утверждают, что их концентраты абсолютно универсальны — их можно использовать самостоятельно, вместе с кремами или как бустер перед тканевыми масками; у ампул нет определенного порядка применения. Самой действенной и интересной из сывороток выглядит лифтинговая: она увлажняет, уменьшает воспаления, улучшает цвет лица и придает ему бодрость.

La Roche-Posay Hyalu B5 Концентрат в ампулах

Самое мощное средство в хорошей базовой линейке выпускается в формате ампул. В составе концентрата три вида гиалуроновой кислоты, пантенол и медь, которая используется в качестве антиоксиданта — ингредиент довольно интересный и при этом все еще редкий. Жидкая нелипкая сыворотка подойдет для любого типа кожи и практически в любой ситуации — увлажнение и восстановление лишними не бывают никогда. Ампул в упаковке семь, каждая рассчитана на два применения — оптимально для базового курса.

Sesderma Fillderma Shock Treatment

Испанский бренд впечатляет как своим огромным каталогом, так и подходом: Sesderma берет на вооружение передовые разработки, осуществляет собственные, держит ряд патентов и вообще достаточно серьезно относится к косметологии. Серия Fillderma основана на сочетании нескольких форм гиалуроновой кислоты и обещает эффект филлеров — это, конечно, лукавство, но Sesderma действительно использует интересную липосомальную технологию, благодаря которой средства максимально глубоко проникают в кожу. Помимо гиалуронки, в составе целое созвездие великолепных работающих ингредиентов — от мочевины до пептидов.

Estée Lauder Perfectionist Pro Intense Brightening Essence Ampoule

Advanced Night Repair — самая известная и раскрученная линейка Estée Lauder, но наиболее передовые формулы и текстуры все же стоит искать в серии Perfectionist Pro. В этой коробочке 4 ампулы, но не по 2 мл, как обычно, а по 10 мл — по сути, это сыворотка довольно большого объема, только разделенная на маленькие флаконы для сохранности чувствительных к кислороду ингредиентов вроде витамина С. Один фиал рассчитан на неделю применения — использовать придется щедро, но оно того стоит.

Vichy LiftActiv Specialist Peptide-C Концентрированная антивозрастная сыворотка в ампулах

Десятидневный ампульный курс сыворотки с честным составом, который, пожалуй, выигрывает в своей ценовой категории: тут два вида гиалуроновой кислоты, 10% витамина С (достаточно мягкая концентрация для новичков, но и ветеранов не разочарует), рисовый протеин. Достаточно мощный курс для разового применения, но если хочется, можно использовать и месяц-два подряд — восстанавливает влагу в коже и помогает в борьбе с пигментацией.

Babor Power Serum Ampoules Vitamin C

Ампульные концентраты — традиционно сильная сторона немецкой марки (хотя их история началась вовсе не с них, а с масел — как это было, например, у Darphin и Clarins). У этой сыворотки блестящий состав: 20% витамина С (это максимум, который способна впитывать кожа), масла, гиалуроновая кислота двух видов. Это действительно активная штука, так что во время прохождения курса не стоит использовать средства с ретиноидами — кожа может быть недовольна такой чрезмерной заботой.

Thalgo Spiruline Boost Energising Booster Concentrate

Французская марка уже почти 60 лет ищет в морских глубинах и вдохновение, и философию, и ингредиенты. Пару лет назад бренд запустил большую линию со спирулиной: средства призваны бороться с оксидативным стрессом, городской пылью и прочими актуальными для современных потребительниц неприятностями. В линейку входит семидневный ампульный концентрат на основе морской воды и магния — с витамином С и гиалуроновой кислотой.

[Comfort Zone] Hydramemory Hydra & Glow Ampoule

Приятнейшая итальянская марка [Comfort Zone] — апологеты slow beauty. При вполне рабочих составах бренд позиционирует косметику как инструмент заботы о себе, а не как необходимую, но скучную рутину. Ампульный курс из увлажняющей линейки Hydramemory обещает за неделю привести в порядок даже сильно обезвоженную кожу: в составе ниацинамид и моднейшая полиглутаминовая кислота. Ампулы можно использовать вместо своей сыворотки, а можно и в дополнение к ней.

Arcaya Hydra & Glow

Симпатичная веганская немецкая марка Arcaya гордится своими ампульными курсами: ассортимент у нее немаленький, но именно с концентратов рекомендуется начать знакомство. Лимитированный набор Hydra & Glow содержит десять ампул из двух хитовых серий: Hyaluron Plus (как несложно догадаться, с гиалуроновой кислотой) и Glow2Go (антиоксиданты плюс светоотражающие частицы, можно наносить даже поверх увлажняющего крема, а не только как сыворотку). Получается десятидневный курс, который обещает привести самое несчастное лицо в пристойный вид.

MartiDerm Platinum Photo Age HA+