Что в вишлисте основательницы концепт-стора «КМ20» Ольги Карпуть? Шуба, изба и еще 5 вещей

Ольга Карпуть
@okarput, основательница концепт-стора «КМ20». Посотрудничала со всеми главными представителями мира моды от Рафа Симонса до Вирджила Абло, накормила Москву бургерами Vetements, а недавно отметила пятилетие нового адреса своего магазина — «КМ20» переехал с Кузнецкого Моста в Столешников переулок в 2017 году.
Участие в фешен-кампании
Мечтаю повторить успех моего сотрудничества с Moncler и стать лицом нового классного кампейна. Уже успела соскучиться по топовому фотографу Крейгу МакДину и таким масштабным съемкам. Готовы снова увидеть мое лицо почти на всех мировых билбордах?
Деревенская изба
Хочу завершить ремонт избы в любимой деревне, развесить там всю свою коллекцию искусства и поменьше приезжать в город. В планах закрыться, хиканить и наслаждаться русской зимой в естественной среде обитания.
Шуба Doublet
В «КМ20» эти шубы с овечкой на спине уже sold out, даже не успела отхватить себе. Но мои замечательные друзья пообещали порадовать и специально привезти еще одну из Кореи. Для уютных вечеров на даче под наш оливье и икорку.
Новые партнерства для ледниковой воды H20
Планирую продавать ледниковую водичку H20 от команды «КМ20» в лучших московских ресторанах. Про то, какая вода мягкая, экологически чистая и полезная, рассказывать не буду — приходите пробовать или заказывайте онлайн. Увлажняемся и очищаемся вместе под конец года.
Самый первый аккаунт «КМ20»
Мечтаю вернуть старый и всеми любимый аккаунт «KM20» в одной запрещенной сети с фотографиями. Мы завели его почти десять лет назад, в первые годы работы на Кузнецком Мосту. Весь легендарнейший архив остался именно там: переезд на Столешку и монтаж темпла Вирджила для Off-White, коллаборации с Raf Simons, прогулки с Хероном Престоном по Красной площади… В общем, подписывайтесь на новую страницу «КМ20» и узнавайте все главные новости в нашем телеграм-канале @km20conceptstore, а я первым делом, как вернем старую, побегу пересматривать все хайлайты. Мы обязательно вернем, I made a wish.
Платье Nensi Dojaka
Nensi Dojaka — один из моих любимых брендов, лауреат премии LVMH. Планирую провести в их платье новогоднюю ночь.
Сотрудничество с шампанистом Улиссом Коллином
Планирую закончить школу-студию сомелье «Горизонт» и привезти в ресторан «КМ20» шампаниста, который еще никогда не был представлен в России — Улисса Коллина. Ходит слух, что он считает невозможным поддерживать правильную температуру в погребах в российском климате. Мечтаю наконец-то добиться его расположения к местному рынку и работаю над тем, чтобы ради нас он сделал исключение.