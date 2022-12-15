Что в вишлисте основательницы концепт-стора «КМ20» Ольги Карпуть? Шуба, изба и еще 5 вещей

Самый первый аккаунт «КМ20»

Мечтаю вернуть старый и всеми любимый аккаунт «KM20» в одной запрещенной сети с фотографиями. Мы завели его почти десять лет назад, в первые годы работы на Кузнецком Мосту. Весь легендарнейший архив остался именно там: переезд на Столешку и монтаж темпла Вирджила для Off-White, коллаборации с Raf Simons, прогулки с Хероном Престоном по Красной площади… В общем, подписывайтесь на новую страницу «КМ20» и узнавайте все главные новости в нашем телеграм-канале @km20conceptstore, а я первым делом, как вернем старую, побегу пересматривать все хайлайты. Мы обязательно вернем, I made a wish.