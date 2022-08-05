«Афиша Daily» заглядывает в вишлисты модных инфлюэнсеров и рассказывает, о чем они мечтают и что планируют купить.

Алексей Глухов @UVASJPEGG, художник, фотограф, модный блогер. Ведет страницу в инстаграм* со своими луками, ловко снимает на телефон (в том числе свою девушку Марию Червоткину), открывает бильярдную в Петербурге вместе с друзьями.

Парфюм Le Labo The Noir 29 Один из любимых моих ароматов. Надеюсь накопить на него… еще раз. Винтажное авто BMW-E28-М5 1984-1988 годов Люблю восстановленный винтажный автопром. На эту тачку без восхищения не посмотришь. Своя бильярдная Моя мечта о собственном заведении потихоньку сбывается. Это бильярдная под названием Solids, для которой я делаю всю айдентику. Шлем Bell Moto-3 К хорошему мотоциклу нужен хороший стильный шлем. На винтажный шлем Bell смотрю давно. Но сперва мотик, естественно. Поездка в Японию Моя девушка Мария уже была в Японии и осталась в полном восторге. Теперь нужно посетить эту таинственную страну вместе. Конструктор Lego Star Wars шагоход AT-AT Страсть к «Звездным войнам» и Lego у меня с детства. Уже собрал «Имперский звездный разрушитель», осталось добыть шагоход АТ-АТ из специального выпуска. Мотоцикл Yamaha -TT-R-250 В юности посмотрел обе части фильма «Доспехи бога» с Джеки Чаном, где он рассекал по горам и улицам на Yamaha. Понял, что хочу такой же мотоцикл.