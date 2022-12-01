С уходом основателя и дизайнера Ниго курс Bape кардинально поменялся: коллекции стали куда менее интересными и свежими, а вещи стали более доступными. Можно долго и по делу причитать, что бренд уже не тот, но отрицать тот факт, что временами у пионеров японского стритвира все еще получаются сильные релизы, было бы несправедливо. Дебютная коллаборация с британским ретейлером End. — как раз один из тех случаев.