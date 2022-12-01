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Боулинг — это модно. Коллаборация Bape и End. тому подтверждение
Афиша Daily
Сегодня в 15:28
После массовой приостановки деятельности зарубежных брендов в России ждать свежих релизов и коллекций в магазинах в прежнем объеме не приходится. Тем не менее мы не перестаем следить за интересными новинками и будем просто показывать классную одежду, обувь и аксессуары, которые нам нравятся.

С уходом основателя и дизайнера Ниго курс Bape кардинально поменялся: коллекции стали куда менее интересными и свежими, а вещи стали более доступными. Можно долго и по делу причитать, что бренд уже не тот, но отрицать тот факт, что временами у пионеров японского стритвира все еще получаются сильные релизы, было бы несправедливо. Дебютная коллаборация с британским ретейлером End. — как раз один из тех случаев.

Источником вдохновения лимитированной коллекции стала боулинг-культура. И это можно легко прочитать, глядя на вещи, даже без помощи лукбука. Тем не менее, съемку тоже стоит отметить — она получилась что надо.

Капсула Bape и End. получилась небольшой — всего семь позиций. Зато каждая из них желанная. В первую очередь упоминания заслуживают добротная университетская куртка из шерсти и эффектная хлопковая рубашка для игры в боулинг. Затем следует интерпретация фирменной модели кроссовок Bapesta c приятной и продуманной цветовой схемой. Далее две футболки с тематической графикой в узнаваемом стиле японского бренда. И на десерт профильные позиции — шар для боулинга и кегли. Последние вполне могут прийтись по душе даже далеким от игры людям и быть использованы в качестве украшения интерьера.

Коллаборация A Bathing Ape и End. поступит в продажу 3 декабря. Прием заявок на розыгрыш права на покупку уже открыт. Поучаствовать можно в специальном разделе Launches на сайте End.

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