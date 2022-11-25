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Покупки месяца

11кроссовок месяца

Афиша Daily
Сегодня в 14:41
Кроссовки Бобы Фетта, баскетбольная классика, образцовая пара для непогоды и еще 8 достойных внимания новинок.
Air Jordan 1

Самая популярная номерная модель Jordan в приятной расцветке, перекликающейся с классической цветовой схемой Bred.

Цена
21 990 р.
adidas Originals Stan Smith

Лимитированная пара, посвященная Бобе Фетту из «Звездных войн». Помимо расцветки о персонаже киносаги напоминает специальный брендинг.

Цена
13 990 р.
Lacoste L-Guard Breaker

Французский бренд продолжает освежать обувную линейку футуристичными и яркими силуэтами. L-Guard Breaker — один из них.

Цена
18 990 р.
Reebok Zig Kinetica 2.5 Plus

Обновленные кроссовки из линейки Zig Kinetica в практичной, но не лишенной шарма расцветке.

Цена
13 999 р.
Colmar Travis

Итальянская марка знает толк не только в технологичной одежде, но и в базовых кроссовках с вневременным дизайном.

Цена
11 990 р.
Roa Katharina

Эффектный и практичный гибрид кроссовок и ботинок для пешего туризма.

Цена
39 990 р.
Shu

Российский бренд выпустил дебютную пару кроссовок. Безымянная модель отличается сдержанным дизайном и цепкой подошвой Vibram.

Цена
13 990 р.
Ecco Retro Sneaker

Датский бренд выпустил осенне-зимние интерпретации своих ключевых силуэтов. В том числе этой классной модели в духе 70-х.

Цена
16 990 р.
New Balance 2002r

Популярный силуэт из регулярной линейки американского бренда в традиционной для NB серой расцветке.

Цена
24 990 р.
Nike Air Force 1/1

Яркая вариация, возможно, самого узнаваемого силуэта спортивного бренда.

Цена
14 990 р.
Puma R78 Trek Lth

Не самая известная модель немецкого бренда, которая идеально подойдет для повседневной носки в непогоду.

Цена
8990 р.
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