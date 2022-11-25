Самая популярная номерная модель Jordan в приятной расцветке, перекликающейся с классической цветовой схемой Bred.
Лимитированная пара, посвященная Бобе Фетту из «Звездных войн». Помимо расцветки о персонаже киносаги напоминает специальный брендинг.
Французский бренд продолжает освежать обувную линейку футуристичными и яркими силуэтами. L-Guard Breaker — один из них.
Обновленные кроссовки из линейки Zig Kinetica в практичной, но не лишенной шарма расцветке.
Итальянская марка знает толк не только в технологичной одежде, но и в базовых кроссовках с вневременным дизайном.
Эффектный и практичный гибрид кроссовок и ботинок для пешего туризма.
Российский бренд выпустил дебютную пару кроссовок. Безымянная модель отличается сдержанным дизайном и цепкой подошвой Vibram.
Датский бренд выпустил осенне-зимние интерпретации своих ключевых силуэтов. В том числе этой классной модели в духе 70-х.
Популярный силуэт из регулярной линейки американского бренда в традиционной для NB серой расцветке.
Яркая вариация, возможно, самого узнаваемого силуэта спортивного бренда.
Не самая известная модель немецкого бренда, которая идеально подойдет для повседневной носки в непогоду.