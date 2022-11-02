Здесь, как нам кажется, есть смысл провести небольшой экскурс в историю. Впервые 990-я модель вышла в 1982 году. Тогда она выглядела так. Прогрессивные для тех лет кроссовки мгновенно стали хитом. В 1998-м New Balance выпустил вторую модификацию модели (990v2), в 2012-м — третью (990v3), в 2016-м — четвертую, и, наконец, в 2019-м — пятую (990v5).