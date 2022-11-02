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New Balance выпускает шестую версию культовой 990-й модели. И она — супер
Афиша Daily
Сегодня в 14:12
После массовой приостановки деятельности зарубежных брендов в России ждать свежих релизов и коллекций в магазинах в прежнем объеме не приходится. Тем не менее мы не перестаем следить за интересными новинками и будем просто показывать классную одежду, обувь и аксессуары, которые нам нравятся.

Кажется, назначенный в прошлом году на пост креативного директора New Balance Тедди Сантис оправдал примерно все ожидания — руководства, ключевых ретейлеров индустрии и, конечно, поклонников бренда. Основатель Aime Leon Dore придал линейке Made in USA свойственный своим дизайнам шик. Это касается и расцветок классических силуэтов, и материалов, и даже лукбуков, которые уж очень похожи на вышеупомянутый ALD.

Но, помимо переосмысления старого, перед Сантисом стояла важная задача по созданию нового. А именно шестой версии классической (и, возможно, самой популярной) модели New Balance — 990-й.

Здесь, как нам кажется, есть смысл провести небольшой экскурс в историю. Впервые 990-я модель вышла в 1982 году. Тогда она выглядела так. Прогрессивные для тех лет кроссовки мгновенно стали хитом. В 1998-м New Balance выпустил вторую модификацию модели (990v2), в 2012-м — третью (990v3), в 2016-м — четвертую, и, наконец, в 2019-м — пятую (990v5).

В этом году силуэт празднует свой 40-летний юбилей, поэтому выход очередной, уже шестой по счету, его интерпретации видится вполне уместным.

Тедди Сантис сохранил энергетику двух предыдущих итераций и вместе с тем придал кроссовкам что‑то совершенно отличное. В первую очередь это, конечно, касается подошвы — она стала более заметной. В основании кроссовок сочетается три фирменные технологии бренда — Abzorb, FuelCell и Encap.

Что касается верха, то он по-прежнему комбинированный, сочетает премиальную замшу с сетчатым материалом и, конечно, выполнен в классических для New Balance серых тонах.

Глобальный запуск запланирован на 4 ноября. Купить кроссовки можно будет у избранных ретейлеров по всему миру. Цена за пару составит 195 долларов. Несмотря на то что российский New Balance продолжает работать, появление этой модели в нашей стране маловероятно.

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