Реклама
Новая мода
Новый магазин сеульских брендов Bau. Seoul и еще 4 места, где представлены марки из Кореи
Анна Махорина
Вчера в 20:30
Пришла пора знакомиться с азиатским модным рынком. Тем более что Сеул с точки зрения дизайна одежды давно впереди планеты всей.

Что за проект

Магазин с емким и говорящим названием Bau. Seoul открыли подруги Элла Юн и Лиза Булискерия. Обе девушки работают в корейском рекламном агентстве, Элла родом из Сеула, поэтому с местной модой создательницы знакомы хорошо. И всегда отмечали самобытный дизайн вещей, а также часто получали вопросы от окружающих «Где ты это купила?». Так и появилась идея привезти корейские бренды в Россию.

Девушки отобрали марки, которые им нравятся, заказали первый дроп и проверили качество на себе и друзьях. На сайт попало то, что прошло «тест». В декабре Элла полетит в Сеул к поставщикам отсматривать новые коллекции, а с нового года Bau. Seoul планирует ездить на закупки всей командой.

© Bau. Seoul

Кстати о команде — помимо Эллы, знатока корейских марок, и Лизы, которая отвечает за эстетику и маркетинг, в Bau. Seoul заняты еще два человека — парни основательниц. Ки Хун и Саша взяли на себя всю техническую часть работы магазина.

По словам девушек, у корейцев их проект вызывает интерес — об отмене партнеров из России речи не идет. Поэтому на будущее большие планы: Элла и Лиза каждый день ищут новые имена — не только одежду, но и аксессуары, предметы для дома и вообще все, «на что приятно смотреть или держать в руках». С офлайн-пространством пока не спешат: у основательниц есть представление об идеальном магазине вплоть до мельчайших подробностей интерьера, поэтому хочется подойти к проекту основательно.

За какими брендами идти в Bau. Seoul

Еще 4 российских магазина, где можно купить марки из Кореи
Nuself

На платформе Nuself можно найти сеульцев из Low Classic: бренд создал аж в 2009 году дизайнер Ли Мен Син. Марка соединяет в своих коллекциях элегантный минимализм и остроумные детали. Дизайн-команда работает только с премиальными тканями, так что качество всегда на высоте.

SkitzYou

Пожалуй, самая большая выборка одежды из Кореи, которую можно найти в России. Правда, магазин не указывает конкретные бренды, так что точно узнать происхождение вещей не получится. Если говорить о моделях, то тут вы найдете бомберы, фантазийные джинсы, романтичные блузы, приталенные пиджаки и другую нескучную городскую базу.

Iwantconcept

В Iwantconcept стоит идти за сложным корейским дизайном. Тут и объемные многослойные шорты, и куртки с обилием деталей, и асимметричные футболки, и жакеты с драпировкой. Цветовая гамма в основном базовая — черный, белый, бежевый, серый.

Choux

Создательница бренда Choux Вика Молдавская еще на этапе запуска проекта объявила, что помимо одежды собственного производства будет продавать в магазине корейские марки. Правда, сейчас на сайте ассортимент вещей от сеульских дизайнеров небольшой: видимо, собственный бренд все-таки остается в приоритете. Но нам удалось найти приятный жакет оверсайз-кроя от Paper Moon — корейского бренда женской базовой одежды.

Подробности по теме
Удобно, когда много локальных марок собрано в одном месте: вот 8 мультибрендовых магазинов
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»