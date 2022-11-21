Новый магазин сеульских брендов Bau. Seoul и еще 4 места, где представлены марки из Кореи

По словам девушек, у корейцев их проект вызывает интерес — об отмене партнеров из России речи не идет. Поэтому на будущее большие планы: Элла и Лиза каждый день ищут новые имена — не только одежду, но и аксессуары, предметы для дома и вообще все, «на что приятно смотреть или держать в руках». С офлайн-пространством пока не спешат: у основательниц есть представление об идеальном магазине вплоть до мельчайших подробностей интерьера, поэтому хочется подойти к проекту основательно.