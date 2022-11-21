Новый магазин сеульских брендов Bau. Seoul и еще 4 места, где представлены марки из Кореи

Что за проект
Магазин с емким и говорящим названием Bau. Seoul открыли подруги Элла Юн и Лиза Булискерия. Обе девушки работают в корейском рекламном агентстве, Элла родом из Сеула, поэтому с местной модой создательницы знакомы хорошо. И всегда отмечали самобытный дизайн вещей, а также часто получали вопросы от окружающих «Где ты это купила?». Так и появилась идея привезти корейские бренды в Россию.
Девушки отобрали марки, которые им нравятся, заказали первый дроп и проверили качество на себе и друзьях. На сайт попало то, что прошло «тест». В декабре Элла полетит в Сеул к поставщикам отсматривать новые коллекции, а с нового года Bau. Seoul планирует ездить на закупки всей командой.
Кстати о команде — помимо Эллы, знатока корейских марок, и Лизы, которая отвечает за эстетику и маркетинг, в Bau. Seoul заняты еще два человека — парни основательниц. Ки Хун и Саша взяли на себя всю техническую часть работы магазина.
По словам девушек, у корейцев их проект вызывает интерес — об отмене партнеров из России речи не идет. Поэтому на будущее большие планы: Элла и Лиза каждый день ищут новые имена — не только одежду, но и аксессуары, предметы для дома и вообще все, «на что приятно смотреть или держать в руках». С офлайн-пространством пока не спешат: у основательниц есть представление об идеальном магазине вплоть до мельчайших подробностей интерьера, поэтому хочется подойти к проекту основательно.
За какими брендами идти в Bau. Seoul
На платформе Nuself можно найти сеульцев из Low Classic: бренд создал аж в 2009 году дизайнер Ли Мен Син. Марка соединяет в своих коллекциях элегантный минимализм и остроумные детали. Дизайн-команда работает только с премиальными тканями, так что качество всегда на высоте.
Пожалуй, самая большая выборка одежды из Кореи, которую можно найти в России. Правда, магазин не указывает конкретные бренды, так что точно узнать происхождение вещей не получится. Если говорить о моделях, то тут вы найдете бомберы, фантазийные джинсы, романтичные блузы, приталенные пиджаки и другую нескучную городскую базу.
В Iwantconcept стоит идти за сложным корейским дизайном. Тут и объемные многослойные шорты, и куртки с обилием деталей, и асимметричные футболки, и жакеты с драпировкой. Цветовая гамма в основном базовая — черный, белый, бежевый, серый.
Создательница бренда Choux Вика Молдавская еще на этапе запуска проекта объявила, что помимо одежды собственного производства будет продавать в магазине корейские марки. Правда, сейчас на сайте ассортимент вещей от сеульских дизайнеров небольшой: видимо, собственный бренд все-таки остается в приоритете. Но нам удалось найти приятный жакет оверсайз-кроя от Paper Moon — корейского бренда женской базовой одежды.