Уход от Скарлетт Йоханссон и Джареда Лето, косметика в пузырьках и другие бьюти-запуски

Если вы откроете сайт бренда, то первым делом наткнетесь на красивый портрет Скарлетт Йоханссон «без макияжа» (сделаем вид, что не заметили тон). Все верно, бело-голубая марка — ее рук дело. Основные тезисы вы тоже уже наверняка где‑то слышали: «базовый уход», «простота в использовании», «лучше, но меньше». Актриса решила идти по протоптанной дорожке минималистичных брендов с прозрачными составами. Разговоров вокруг бренда прибавляет еще одна деталь — сама Йоханссон не сидит в соцсетях, но в аккаунте бренда появляется регулярно.