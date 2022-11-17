Уход от Скарлетт Йоханссон и Джареда Лето, косметика в пузырьках и другие бьюти-запуски

Twentynine Palms
Обсуждаемый — вот только не всегда в хорошем смысле — звездный запуск этого года. Косметику Джареда Лето и бывшего директора Aesop Кейт Форбс ругают за «продукты ради продуктов». Сам амбассадор вечной молодости даже признается, что не очень увлекается косметикой, но добавляет, что относится к уходу как к части заботы о себе.
Что касается самих средств, то их составы строятся вокруг растений национального парка Джошуа-Три: внутри продуктов, к примеру, антиоксиданты из опунции или жирные кислоты вечерней примулы. В ассортименте бренда косметика для лица, тела и волос, а также мерч в фирменных цветах.
Soft Services
Нью-йоркский бренд выводит уход за телом на новый уровень. Здесь вы не найдете банальные лосьоны со сладкими отдушками или скучные бруски мыла. Вместо этого в цепляющих взгляд упаковках скрывается увлажняющий гель с глицерином и акваксилом, который впитывается за секунды, мультиюз-средство для проблемной кожи с глиной, серой и цинком, лосьон без отдушек с мочевиной и скваланом для атопиков.
Еще одна инновация бренда — эксфолиирующий брусок. Кусочек почти что мыла с микрокристаллами оксида магния полирует кожу и борется с врастающими волосами и фолликулярным кератозом.
Отдельное внимание Soft Services уделяет упаковке — разумеется, в основном перерабатываемой. Так, например, свой последний продукт — ночной крем для рук с ретинолом для тех, кто любит руководствоваться присказкой, что возраст чаще всего выдает не лицо, — бренд поместил в многоразовый флакон, который можно использовать как подставку для колец.
S’Able Labs
Желание создать свой бренд не отпускает и звезд, казалось бы, максимально далеких от бьюти-индустрии. S’Able Labs — детище актера Идриса Эльбы и его жены Сабрины. Супруги запустили марку, к которой сложно подкопаться: веганские составы, экологичная упаковка, прозрачность производства, дайверсити в рекламных коммуникациях и даже образовательный хаб для тех, кто не знает, как подступиться к уходу. А главный акцент делается на собранные по принципу этического фермерства ингредиенты: зизифус, баобаб, ройбуш.
Скромная линейка не блещет нестандартными продуктами и включает в себя все самое необходимое: мицеллярную воду, очищающий крем-скраб, тонер, маску и увлажняющее средство.
Kindred Black
Слоган на главной сайта — sustainability is sexy («устойчивость — это сексуально») полностью передает подход бренда. Основательницы долгое время работали в фешен-индустрии и полностью выгорели, наблюдая за бесконечным потоком бессмысленного пластика и упаковок. Так им в голову пришла идея создать бренд, который не перекладывает ответственность за переработку, пусть даже и экопакетов, на покупателя.
Косметика — лишь одно из направлений Kindred Black, но крайне любопытное. Флаконы всех средств, напоминающие пузырьки с магическими зельями, сделаны вручную американскими, канадскими или мексиканскими ремесленниками, а сами продукты загерметизированы пробкой и воском. Несмотря на сложность и высокую стоимость производства, ассортимент марки совсем не скромный: весь спектр ухода за кожей лица и тела, множество средств для волос, мультифункциональные пигменты для макияжа, ароматические бленды и даже лубриканты.
Однако есть к потрясающе эстетичным флаконам и вопросы. Так, например, представить гигиеничный способ нанесения масла для губ (в узкое горлышко флакона вставляется стеклянная палочка-аппликатор) очень сложно. То же касается и продуктов в форме бальзама, которые следует наносить специальным шпателем — кажется, именно в этот момент обычное beauty превращается в по-настоящему slow beauty.
The Outset
Если вы откроете сайт бренда, то первым делом наткнетесь на красивый портрет Скарлетт Йоханссон «без макияжа» (сделаем вид, что не заметили тон). Все верно, бело-голубая марка — ее рук дело. Основные тезисы вы тоже уже наверняка где‑то слышали: «базовый уход», «простота в использовании», «лучше, но меньше». Актриса решила идти по протоптанной дорожке минималистичных брендов с прозрачными составами. Разговоров вокруг бренда прибавляет еще одна деталь — сама Йоханссон не сидит в соцсетях, но в аккаунте бренда появляется регулярно.
Для здоровья и поддержания увлажнения кожи The Outset предлагает следующий набор: мицеллярный гель для очищения, увлажняющий крем со скваланом, сыворотку с веганским коллагеном, крем для кожи вокруг глаз с витамином C, ночной крем с ниацинамидом и зачем‑то скраб.