Реклама
Зачем вы это сделали?
Замести следы: встречайте Poop Drops — дезодорант для унитаза
Анна Махорина
Сегодня в 16:30
Теперь никто не узнает, что вы делали это.

В парфюмерной индустрии наконец-то полезная новинка: бренд ароматов DedCool выпустил дезодорант для унитаза Poop Drops. Средство предполагается добавлять в туалет перед тем, как сделать большие дела: достаточно всего двух-трех капель, чтобы нейтрализовать последующий нежелательный запах.

Капли имеют три аромата: Taunt — смесь бергамота и ванильной амбры, «Красная дакота» — ноты гардении, амбры и бергамота и Smiley Face Garden — запах розы, гваякового дерева и мускуса.

© DedCool

По задумке бренда, капли в первую очередь пригодятся на домашнем свидании — чтобы романтический момент не был испорчен. Кажется, Poop Drops и правда могут попасть в набор-минимум в вашей дорожной косметичке. Да и в общественных местах дезодорант тоже будет кстати.

Стоимость флакона объемом 28 мл — $25. Пока капли доступны только на сайте DedCool.

Подробности по теме
ароматов, которыми будет пахнуть ноябрь
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение