В парфюмерной индустрии наконец-то полезная новинка: бренд ароматов DedCool выпустил дезодорант для унитаза Poop Drops. Средство предполагается добавлять в туалет перед тем, как сделать большие дела: достаточно всего двух-трех капель, чтобы нейтрализовать последующий нежелательный запах.
Капли имеют три аромата: Taunt — смесь бергамота и ванильной амбры, «Красная дакота» — ноты гардении, амбры и бергамота и Smiley Face Garden — запах розы, гваякового дерева и мускуса.
© DedCool
По задумке бренда, капли в первую очередь пригодятся на домашнем свидании — чтобы романтический момент не был испорчен. Кажется, Poop Drops и правда могут попасть в набор-минимум в вашей дорожной косметичке. Да и в общественных местах дезодорант тоже будет кстати.