По задумке бренда, капли в первую очередь пригодятся на домашнем свидании — чтобы романтический момент не был испорчен. Кажется, Poop Drops и правда могут попасть в набор-минимум в вашей дорожной косметичке. Да и в общественных местах дезодорант тоже будет кстати.