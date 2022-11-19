Finn Flare
Чтобы показать ключевые модели в линейке верхней одежды, Finn Flare отправился на живописное соленое озеро. В этом сезоне бренд сделал акцент на цвет, добавив к сдержанным тонам яркие оттенки — насыщенный красный, оранжевый, лаймовый и розовый. Среди курток и пуховиков — прямые и оверсайз-силуэты, стеганые пальто и объемные укороченные модели в спортивном стиле. Ткань со специальной пропиткой защищает от дождя, снега и ветра, а утеплитель помогает сохранять тепло. Кроме того, в коллекцию вошли утепленные модели одежды — брюки из непродуваемой ткани, юбки и джинсы, а также трикотаж: свитера и вязаные платья.
Новая сезонная коллекция для женщин и мужчин уже доступна на сайте и в магазинах бренда. Порядок цен — 5999 р. за вязаный капор, 6499 р. за утепленные джинсы и 13 999 р. за куртку.
Totti
Если вы не представляете свою зиму без кашемира, то вам точно в Totti. К новому сезону бренд подготовил ряд моделей из этой деликатной шерсти — джемперы (с V-образным и круглым вырезом либо с высоким воротом), жилеты, кардиганы, платья, шапки бини, балаклавы и шарфы. Все айтемы представлены в нескольких цветах.
Ищите новинки на totti-shop.ru. Порядок цен — 3180 р. за шапку, 7480 р. за жилет, 22 980 р. за джемпер.
Limé
Limé уже предлагает готовиться к Новому году: в праздничном сезоне дизайнерская команда делает ставку на черное и красное сразу. Материалами коллекции стали бархат, тафта и сатин. Модели украшены перьями, бантами и декоративными цветками. Важной деталью стали вариации на тему оперных перчаток: они превратились в съемные рукава-буфы черного бархатного платья без бретелей и стали частью боди, которое выступает как самостоятельный предмет гардероба.
Вечерняя коллекция доступна в онлайн- и офлайн-магазинах. Порядок цен — 3599 р. за топ с кристаллами, 3999 р. за сумку со стразами на ручке и 7999 р. за платье-бюстье из бархата.
Aim clo
Чтобы почувствовать себя членом «Лиги плюща», необязательно поступать в Гарвард или Йель. Примерить форму как у студентов престижных университетов можно у Aim clo. В новую коллекцию российского бренда вошла 21 модель трикотажных изделий в стиле преппи: джемперы поло, кардиганы и свитеры с характерным полосатым принтом и эмблемами. Все вещи унисекс.
Дроп доступен к заказу на сайте aimclo.ru. Порядок цен — 4950 р. за джемпер регби и 5950 р. за кардиган свободного кроя.
Front x Этнографический музей
Магазин локальных дизайнеров Front уже в третий раз создает коллекцию вместе с Российским этнографическим музеем. Через коллаборацию дуэт хочет показать, что народный костюм — это не только про красоту, но и про современность. Снова несколько дизайнеров изучали экспонаты с хранителями и экспертами в фондах музея и разрабатывали мини-коллекцию. Два семейных дизайнерских дуэта: муж и жена Аня Толстая и Михаил Комраков (бренд «МИША»). Новички Front мама с дочкой Мадина и Лика Саральп, а еще Юля Тен (бренд Yulia Ten). И впервые привлекли дизайнера по аксессуарам Юлю Еремееву (бренд berega).
Помимо «музейных» вещей, в коллекцию вошли носибельные модели — приобрести их можно на сайте front.fashion. Порядок цен — 3150 р. за серьги, 12 750 р. за юбку и 21 750 р. за жакет.
LNB Studio
В лукбуке LNB Studio можно увидеть много черного цвета, летящих или грубых тканей, а также сложный крой — все это появилось в коллекции не просто так. Новая капсула вдохновлена фамильяром — бестелесным мистическим духом, которого не может узреть человеческий глаз.
Дроп доступен на сайте марки. Порядок цен — 32 000 р. за рубашку с утрированными плечами, 34 000 р. за брюки карго и 42 000 р. за пиджак со встроенным корсетом.
yuliawave
Российский дизайнерский бренд подготовил небольшой праздничный дроп. Коллекция понравится тем, кто выбирает умеренную нарядность: черные вещи дополнены тут особенными деталями вроде вырезов, кружева или страз. Отдельно стоит упомянуть топ из струящейся сетки, полностью покрытой стразами.
Праздничная капсула поступила в онлайн- и офлайн-магазины. Порядок цен — 27 000 р. за блузку с объемными рукавами, 35 000 р. за платье с открытой спиной и 50 000 р. за жакет со стразами.
Belle You
Новая капсула Invisible — это базовое бесшовное белье из тонкой ткани, которое не ощущается на коже и остается невидимым под одеждой. В дроп вошли топы на широких бретелях с карманами для вкладышей, обеспечивающих дополнительную поддержку груди, и три модели трусов — высокие, бразилиано и стринги. Изделия выполнены по современной технологии лазерной резки, которая дает эффект «второй кожи». Все верха и низы представлены в размерах от XS до XXL и хорошо тянутся, чтобы принять форму тела.
Коллекция Invisible доступна на сайте и в магазинах. Порядок цен — 989 р. за трусы бразилиано, 1189 р. за высокие трусы и 1889 р. за топ-борцовку.
Dasha Phi
Локальная марка Dasha Phi специализируется на трикотаже из благородных материалов. К холодам команда подготовила объемные свитера в красном и меланжово-голубом цветах, рубашки в рубчик на пуговицах, шарфы и шапки из мериноса и кашемировые балаклавы.
Ищите новинки на сайте. Порядок цен — 5800 р. за шапку бини, 11 500 р. за поло в рубчик и 23 800 р. за свитер.
Morфeus
Бренд белья Morфeus выпустил неожиданную для домашней марки съемку — матрасы и комплекты на улицах Берлина. Цель фотосессии — отразить чувство потерянности, возникшее у многих в последние месяцы. Это ощущение затронуло и тех, кто оказался вдали от дома, и тех, кто столкнулся с опустошением, никуда не уезжая. В кампании использовались комплекты из основных коллекций бренда, а также новую модель из поплина — 100% хлопка в более демократичном ценовом сегменте и обновленной цветовой гамме.
Приобрести комплекты можно на morpheusbed.ru. Порядок цен — от 5150 р. за поплин, от 10 400 р. за «вареный» хлопок и от 12 800 р. за сатин.
Mashkara
У вещей российского бренда Mashkara дьявол, как говорится, в деталях: тут и жакет с лацканами, которые переходят в пояс и красиво формируют фигуру, и вязаная манишка с небрежной бахромой, и добротные брюки с широкими шлевками под ремень. В своих коллекциях бренд использует фактурную шерсть, хлопок, натуральный шелк и бархат: все заказывают у локальных фабрик Италии, Франции и Индии. Кстати, при покупке можно скорректировать длину брюк или рукавов под себя.
Ищите новинки на сайте или в магазине на Покровке. Порядок цен — 9500 р. за рубашку с разрезами, 18 000 р. за вязаную манишку и 28 800 р. за шубу с леопардовым рисунком.
Ushatáva
Ushatáva выпускает уже третью по счету коллекцию Moms — это вязаные вещи, создание которых курирует мама одной из основательниц бренда Ольга Андреевна. В коллекции есть как классические зимние атрибуты в виде варежек, шапок, носков, чепчиков, так и очень трудоемкие и сложные модели — длинный шарф-кейп, джемпер-жилет с отстегивающимися рукавами, вариация классического английского свитера с ромбами, оверсайз-кардиган и джемпер-трансформер с откидной горловиной. Впервые в коллекции появляются брелоки — мандарин и заяц, символы Нового года.
С 17 ноября коллекция эксклюзивно представлена в московском бутике на Петровке, также доступна к онлайн-заказу на сайте. Порядок цен — 2900 р. за брелок, 8800 р. за носки с косами, 25 900 р. за кардиган.
«Эконика» x Krygina cosmetics
«Эконика» и Krygina cosmetics разработали тематическую капсулу к Новому году. Это вечерние модели обуви и аксессуаров, а также beauty-наборы — косметички с флагманскими продуктами от визажиста Елены Крыгиной. Обе стороны делают ставку на красный и черный цвета, лаковое покрытие и блестки. Наш выбор — лакированные ботфорты, сумка-багет с перекидным клапаном и, конечно, косметичка с набором средств.
Новогодняя капсула в продаже с 10 ноября во флагманских магазинах и интернет-магазине ekonika.ru. Порядок цен — 6990 р. за косметичку с мультифункциональными средствами для макияжа, 14 990 р. за туфли-лодочки и 18 990 р. за ботфорты.
Яркие экошубы Only Me теперь можно найти в универмаге «Цветной»: бренд открыл поп-ап на третьем этаже. В пространстве представлены комбинированные модели колорблок: пушистые полушубки оверсайз в пастельных оттенках и длинные розово-голубые модели со вставками из черной экокожи. А также премиальная линейка двусторонних пальто и курток и аксессуары. Успевайте заглянуть до 27 ноября.
На смену привычному массмаркету, как и предсказывали эксперты, приходят турецкие бренды. В «Афимолле» открылось сразу два магазина — Ipekyol и Twist. Советуем обратить внимание на второй — он по ассортименту выглядит более бодро.
В том же «Афимолле» открылся первый магазин екатеринбургского бренда одежды Dadaknit. Теперь можно лично увидеть и тактильно ощутить качество и мягкость трикотажных изделий, на которых и специализируется бренд.
И снова новости из «Афимолла» — там открыл свой флагман достойный российский массмаркет Love Republic. На пространстве площадью 769 кв. м будет представлен максимально широкий ассортимент бренда: от регулярных коллекций до коллабораций и лимитированных линий.