Магазин локальных дизайнеров Front уже в третий раз создает коллекцию вместе с Российским этнографическим музеем. Через коллаборацию дуэт хочет показать, что народный костюм — это не только про красоту, но и про современность. Снова несколько дизайнеров изучали экспонаты с хранителями и экспертами в фондах музея и разрабатывали мини-коллекцию. Два семейных дизайнерских дуэта: муж и жена Аня Толстая и Михаил Комраков (бренд «МИША»). Новички Front мама с дочкой Мадина и Лика Саральп, а еще Юля Тен (бренд Yulia Ten). И впервые привлекли дизайнера по аксессуарам Юлю Еремееву (бренд berega).