Что нового появилось в магазинах за 2 недели? Сапоги-дутсы, джинсы карго и большие сумки

The Clou
У бренда The Clou вышла вторая часть осенне-зимней коллекции. К ранее представленным костюмам-тройкам, теплым платьям на шелковой подкладке и тренчам из плотной шерсти добавлены кашемировые пальто, бомберы с объемными воротниками и широкие шарфы. Обратите внимание на вещи со съемными деталями: к примеру, тут есть тренч с кокеткой или платье с платком на пуговицах.
Новинки доступны на Theclou.ru. Порядок цен: 12 000 рублей за рубашку, 38 000 рублей за платье, 43 000 рублей за пальто с высоким воротником.
Tous
Ювелирный бренд масштабно обновился к осеннему сезону. Сменой логотипа не обошлось: по-новому выглядят и лукбук, и сами украшения. Среди предметов — кольца из цветной эмали и ярких камней, чокеры в виде жгута с подвесками, массивные серьги-кольца, каффы с жемчугом и регулируемые по размеру браслеты. Носить предлагают все разом — да, в ювелирной сфере тоже мода на многослойность. Кстати, фирменный мишка на месте, но в более свежей интепретации: найти его можно на том же чокере, кольцах-печатках или сумках (да, они тоже есть в коллекции).
Украшения можно приобрести в бутиках Tous. Цена по запросу.
«Яндекс Маркет» x Ekonika
Лимитированная капсула маркетплейса и обувного бренда состоит из сапог-дутсов и сумок-трансформеров ярких цветов. Утепленная унисекс-обувь выполнена из водоотталкивающей ткани и переработанных материалов. Стелька, наполнитель, тесьма, резинки и шнурки изготовлены из вторичного пластика, а подошва на 84% состоит из переработанной резины.
Коллекция доступна на «Яндекс Маркете», в онлайн-магазине Ekonika.ru и в избранных салонах Ekonika. Дутсы стоят 24 990 рублей, сумки — 12 990 рублей.
Izeta
Премиальный российский бренд представил осенне-зимнюю коллекцию. Линия включает добротную верхнюю одежду: тут и шуба из натурального меха до пола, и дубленка из овчины, и пальто из шерсти и кашемира, и тренч из кожи или винила. Помимо этого, в капсуле представлены брючные костюмы (в том числе комплект из серебристой кожи), комбинезоны бюстье, блузы, мини-юбки и платья.
Приобрести вещи можно на Shop.izeta.ru. Порядок цен: 39 000 рублей за юбку-баску, 83 000 рублей за костюмный жилет, 180 000 рублей за пальто из кашемира.
SokolovaBogorodskaya
Этой зимой российская марка предлагает добавить в гардероб немного эпатажа и роскоши — вместе с экошубами, где вручную были вычесаны тонкие швы. Но и про базу не стоит забывать: для ее составления у SokolovaBogorodskaya есть мягкие водолазки, трикотажные брюки и юбки плиссе. А также худи с ироничными принтами, брючные костюмы и вельвет.
Ищите новинки на сайте и в московском шоуруме. Порядок цен: 7300 рублей за джемпер, 22 300 рублей за юбку, 32 500 рублей за куртку.
Lamoda x «Снежная королева»
Стороны выпустили ограниченную капсулу технологичной верхней одежды. Для создания использовали ткани и утеплитель компаний Haili и Unifi: последние специализируются на переработке и производстве из ресайкл-волокна. Например, на выпуск этой коллаборации ушло 8 тонн переработанного пластика. Если говорить о моделях, то тут можно найти объемные пуховики — как яркие, так и черные либо белые. Один из самых интересных айтемов — куртки с молниями на рукавах, которые можно носить на манер пончо.
Коллекция представлена на сайтах Lamoda и «Снежная королева». Порядок цен: 14 990 рублей за жилет, 18 490 рублей за куртку с капюшоном, 24 990 рублей за пальто.
Limé
В одном из главных российских массмаркетов теперь можно найти нижнее белье. Новинки выполнены из гипоаллергенных материалов, подходящих для чувствительной кожи, и представлены в четырех категориях: бесшовное белье, базовое из мягкой микрофибры, цельновязаное из переработанного полиамида и модели из технологичной, ультратонкой сетки. В коллекцию вошли топы-бралетты на широких и тонких бретелях, бюстгальтеры с треугольной мягкой чашкой, брифы и бразилиано с высокой и классической посадкой, а также стринги. Цветовая гамма линии — нейтральная: белый, черный, светло-голубой и бежево-коричневый оттенки. Размерная сетка — от XS до L.
Новая линейка нижнего белья уже представлена в ТРЦ «Саларис», «Авиапарк», «Афимолл», «Метрополис» в Москве. Также вся коллекция доступна онлайн. Порядок цен: 799 рублей за стринги-танга, 1599 рублей за бесшовный топ, 1999 рублей за бюстгальтер с треугольными чашками.
Askent
В новую коллекцию аксессуарного бренда вошли макси-шоперы в лаке и гладкой коже, модели с преувеличенным объемом и небольшие аксессуары — от микропортмоне на ремне до вместительного клатча. Базовая палитра дополнилась двумя интересными расцветками — оттенком сливочного масла и бутылочно-зеленым.
Новинки доступны на Askent.ru и в магазинах. Порядок цен: 4000 рублей за портмоне, 13 350 рублей за сумку банан, 23 000 рублей за макси-сумку.
Mellow
Российский бренд выпустил новую коллекцию, которую можно назвать той самой униформой, которая прочно вошла в наши гардеробы после пандемии. Среди новых моделей — брюки с двумя складками на средней посадке, асимметричные футболки без одного рукава, широкие шерстяные джогеры, костюмные жилеты (свободные и по фигуре) и лонгсливы с широкими рукавами. Остальные бестселлеры Mellow тоже на месте: добротные пиджаки, брюки на резинке, футболки, силуэтные платья, юбки миди и другие вещи вне времени.
Найти новинки уже можно в интернет-магазине. Порядок цен: 4900 рублей за футболку, 12 900 рублей за брюки, 19 900 рублей за пиджак.
You Wanna
Локальная марка впервые представила в своей коллекции трендовые модели джинсов. Все они выполнены из высококачественного натурального хлопка. Тут есть карго в двух оттенках, клеш с разрезами по бокам, модель с вырезанными карманами, а также широкие удлиненные джинсы трубы с асимметричным разрезом на колене.
Новинки представлены офлайн и онлайн. Диапазон цен: от 9990 рублей за клеш и трубы до 12 900 рублей за карго.
Ushatáva
Ushatáva Pieces — первая в истории бренда капсула базовых украшений. Внутри дропа есть три вида колец. Два лаконичных, а третье — с поделочным камнем ястребиный глаз, акцентное и заметное издалека. Каждое можно носить как кафф и регулировать размер благодаря аккуратному разъему. Кроме того, в коллекцию вошла нательная цепочка. Она также сделана из серебра, представлена в двух вариантах покрытия и идет в одном размере, без регулировки.
Линия уже доступна на сайте и эксклюзивно представлена в бутиках Екатеринбурга и Москвы. Диапазон цен: от 3700 рублей за кольцо-кафф до 15 900 за кольцо с камнем.
«Путь»
Магазин Peak презентует второй выпуск журнала «Путь» — издания о спорте, моде, искусстве и путешествиях. Номер снова украсила суперобложка — на этот раз от художницы и друга проекта Вики Кошелевой. Обложку можно снять и поместить в фоторамку. Внутри читателей ждут не менее уникальные материалы, подготовленные командой с экспертизой в аутдоре, дизайне и современном искусстве: интервью с основателями Satisfy, District Vision и с фешен-журналистом Евгением Рабкиным, а также удобный гид по путешествиям в горы и многое другое.
«Путь» доступен в московском магазине и на сайте. Стоимость — 2450 рублей.
Madfrenzy
Молодой концептуальный бренд в этом сезоне вдохновляется детскими воспоминаниями дизайнеров, которые выпали на нулевые и дикий хайп MTV в России и СНГ. Среди интересных айтемов — пиджак с лацканами в виде звезды, ярко-розовый свитер с ироничным брендингом, кардиган с секси-рисунком, брюки «железнодорожника», рубашка в крупный горох и куртка цвета денима с фигурным низом.
Часть коллекции уже можно найти на сайте. Порядок цен: 8000 рублей за рубашку, 10 000 рублей за свитер, 20 000 рублей за куртку.