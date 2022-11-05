Что нового появилось в магазинах за 2 недели? Сапоги-дутсы, джинсы карго и большие сумки

Ювелирный бренд масштабно обновился к осеннему сезону. Сменой логотипа не обошлось: по-новому выглядят и лукбук, и сами украшения. Среди предметов — кольца из цветной эмали и ярких камней, чокеры в виде жгута с подвесками, массивные серьги-кольца, каффы с жемчугом и регулируемые по размеру браслеты. Носить предлагают все разом — да, в ювелирной сфере тоже мода на многослойность. Кстати, фирменный мишка на месте, но в более свежей интепретации: найти его можно на том же чокере, кольцах-печатках или сумках (да, они тоже есть в коллекции).