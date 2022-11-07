Вязаная Анна Винтур и Миучча Прада: художница Мадам Трико создает модные игрушки

Свободное от работы время Эрика посвящала тому, что до поздней ночи сидела в кресле и создавала кукол, повторяющих образы моделей с подиумов различных брендов, — от Gucci до Miu Miu. А также вязала инфлюэнсеров мира моды вроде главного редактора Vogue US Анны Винтур или дизайнера Миуччи Прады. Вскоре ее талант заметили: в личные сообщения Эрики постучались Missoni и заказали 150 кукол для своего проекта . Три года спустя художница набрала впечатляющий список клиентов: к примеру, связала кукол членов семьи Пьерпаоло Пиччоли (креативного директора Valentino), а также сделала кукол для Vogue Scandinavia — в одежде Valentino, Paco Rabanne и Schiaparelli.