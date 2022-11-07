Вязаная Анна Винтур и Миучча Прада: художница Мадам Трико создает модные игрушки

Эрика Лорелл Хедберг — 41-летняя мастерица из Стокгольма. Женщина вяжет спицами и крючком с пяти лет — этому занятию ее учила бабушка во время летних каникул (а мама Эрики даже связала себе свадебное платье). Сама художница в детстве создавала свитеры и юбки для своих кукол Барби и накидки — для игрушек My Little Pony.
Вскоре Эрика стала смотреть на вязание через призму высокой моды: особенно ей нравились бренды Sonia Rykiel и Schiaparelli. Мастерица выучилась в парижском институте дизайна одежды Studio Berçot на специалиста по трикотажу. После окончания учебы она руководила собственным брендом вязаной одежды и аксессуаров, а в 2010-м присоединилась к трикотажному отделу H&M.
Свободное от работы время Эрика посвящала тому, что до поздней ночи сидела в кресле и создавала кукол, повторяющих образы моделей с подиумов различных брендов, — от Gucci до Miu Miu. А также вязала инфлюэнсеров мира моды вроде главного редактора Vogue US Анны Винтур или дизайнера Миуччи Прады. Вскоре ее талант заметили: в личные сообщения Эрики постучались Missoni и заказали 150 кукол для своего проекта. Три года спустя художница набрала впечатляющий список клиентов: к примеру, связала кукол членов семьи Пьерпаоло Пиччоли (креативного директора Valentino), а также сделала кукол для Vogue Scandinavia — в одежде Valentino, Paco Rabanne и Schiaparelli.
Создание кукол — трудоемкий процесс: на вязание одной игрушки уходит около 10 часов. Сначала делается каждая часть тела отдельно, и затем они сшиваются. Больше всего внимания требует вышивка и как раз соединение деталей. Чтобы отдавать заказы в срок, Эрике помогает ее мама. Однако художница отмечает, что миниатюрный размер кукол — большой плюс, ведь их можно творить на ходу, даже в транспорте.
Сейчас вязание как хобби переживает второе рождение. Не в последнюю очередь благодаря локдауну, когда у всех появилось много свободного времени. Даже знаменитости вроде Райана Гослинга признаются, что занимаются вязанием. А бренд J.W.Anderson выпустил схему для тех, кто захотел повторить кардиган в стиле петчворк как у Гарри Стайлза.
Еще одна возможная причина популярности этого хобби — терапевтический эффект. Национальное исследование, проведенное British Journal of Occupational Therapy с участием 3545 вязальщиц, показало, что существует значительная связь между регулярностью вязания и чувством счастья и спокойствия. Кажется, это веская причина разобраться наконец с лицевыми и изнаночными петлями.
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