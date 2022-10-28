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Покупки месяца

8ароматов, которыми будет пахнуть ноябрь

Лизавета Шатурова
Сегодня в 20:40
Холодные розы, горячий ром, свежая зелень и еще 5 ароматов, которые стоит попробовать в ноябре.
Etat Libre d’Orange Frustration

Запуск, который идеально вписывается в сезон. Ром с сиропом из корицы и немного забродивших фруктов из глинтвейна.

Цена
18 900 р.
Mancera Melody of the Sun

Билет в лето для тех, кому отпуск только снится. Классика ароматов про солнце и отдых: цитрусы, немного зеленого чая с жасмином и шипучка мускуса.

Цена
10 620 р.
Coreterno Catharsis

Древесный аромат для тех, кто не любит древесные ноты. Фруктово-йодистая композиция, напоминающая свежеотполированное красное дерево.

Цена
14 500 р.
Jusbox Spring Dance

Доминик Ропьон переключился с хитов 80-х на классику. «Весна» Вивальди в его интерпретации пахнет свежей зеленью — как травой, так и стеблями белых цветов.

Цена
10 320 р.
Juliette Has a Gun Ego Stratis

Парюфюм из тех, что называют офисными — на работе вас вряд ли попросят больше так не душиться, а вот комплименты смеси персика, бергамота и соли сделают.

Цена
6480 р.
J. Del Pozo Intimate Elixir

Ванильный фужер с перцем из мистической линейки Nightology, свежепоявившегося в России испанского бренда.

Цена
9996 р.
L’Artisan Parfumeur Abyssae

Еще один представитель тренда на нетипичные холодные розовые ароматы с лекарственными травами.

Цена
21 720 р.
Miller et Bertaux Aymara

Многообразие ритуальных благовоний и мистических дымок: солоноватый пало санто, сладкий ладан и резкая зира.

Цена
7200 р.
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духи на осеньароматы на осень
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