Запуск, который идеально вписывается в сезон. Ром с сиропом из корицы и немного забродивших фруктов из глинтвейна.
Билет в лето для тех, кому отпуск только снится. Классика ароматов про солнце и отдых: цитрусы, немного зеленого чая с жасмином и шипучка мускуса.
Древесный аромат для тех, кто не любит древесные ноты. Фруктово-йодистая композиция, напоминающая свежеотполированное красное дерево.
Доминик Ропьон переключился с хитов 80-х на классику. «Весна» Вивальди в его интерпретации пахнет свежей зеленью — как травой, так и стеблями белых цветов.
Парюфюм из тех, что называют офисными — на работе вас вряд ли попросят больше так не душиться, а вот комплименты смеси персика, бергамота и соли сделают.
Ванильный фужер с перцем из мистической линейки Nightology, свежепоявившегося в России испанского бренда.
Еще один представитель тренда на нетипичные холодные розовые ароматы с лекарственными травами.
Многообразие ритуальных благовоний и мистических дымок: солоноватый пало санто, сладкий ладан и резкая зира.