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Покупки месяца

11кроссовок месяца

Афиша Daily
Сегодня в 16:39
Кроссовки для непогоды, скейтерская классика, китайские кеды на каждый день и еще 8 достойных внимания новинок.
Warrior Shanghai Dime

Образцовые кеды китайского бренда Warrior теперь можно купить на сайте Lamoda. Учитывая погоду, сейчас стоит обратить на внимание на модели из кожи.

Цена
8999 р.
Puma Suede GTX

Классическая модель из арсенала Puma в актуальном осеннем исполнении — с водонепроницаемой мембраной Gore-tex.

Цена
14 990 р.
Premiata Quinn

Эффектная пара с комбинированным верхом. Одинаково подойдет как для повседневной носки, так и для выходов.

Цена
28 100 р.
adidas Originals Superstar Boot

Очередное перевоплощение классических Superstar. На этот раз немецкий бренд стилизовал их под рабочие ботинки.

Цена
19 999 р.
OAMC Cosmo

Теперь одежду и обувь OAMC можно приобрести в столичном концепт-сторе Peak.

Цена
52 950 р.
New Balance 754

Гибридная модель, представляющая собой нечто среднее между кроссовками и аутдор-ботинками. Беспроигрышное решение на конец осени — начало зимы.

Цена
26 990 р.
Puma Suede Mid WTR

Немецкий бренд сработал по проверенной временем формуле: взял за основу классический силуэт и адаптировал его под холодную погоду.

Цена
13 990 р.
Lacoste Urban Breaker

Lacoste экспериментирует (вполне удачно) с аутдор-эстетикой 90-х. На выходе получились добротные кроссовки на каждый день.

Цена
19 990 р.
Converse Chuck 70 Gore-tex

Любимые кеды теперь можно носить осенью, а благодаря мембране Gore-tex не переживать, что они промокнут.

Цена
18 200 р.
Sean Pablo x Converse One Star

Яркие кеды из коллаборации американского бренда с калифорнийским скейтером и дизайнером все-таки добрались до России.

Цена
12 800 р.
Nike Dunk SB High

Глубокая расцветка одного из главных хитов Nike последних лет.

Цена
22 000 р.
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