Образцовые кеды китайского бренда Warrior теперь можно купить на сайте Lamoda. Учитывая погоду, сейчас стоит обратить на внимание на модели из кожи.
Классическая модель из арсенала Puma в актуальном осеннем исполнении — с водонепроницаемой мембраной Gore-tex.
Эффектная пара с комбинированным верхом. Одинаково подойдет как для повседневной носки, так и для выходов.
Очередное перевоплощение классических Superstar. На этот раз немецкий бренд стилизовал их под рабочие ботинки.
Теперь одежду и обувь OAMC можно приобрести в столичном концепт-сторе Peak.
Гибридная модель, представляющая собой нечто среднее между кроссовками и аутдор-ботинками. Беспроигрышное решение на конец осени — начало зимы.
Немецкий бренд сработал по проверенной временем формуле: взял за основу классический силуэт и адаптировал его под холодную погоду.
Lacoste экспериментирует (вполне удачно) с аутдор-эстетикой 90-х. На выходе получились добротные кроссовки на каждый день.
Любимые кеды теперь можно носить осенью, а благодаря мембране Gore-tex не переживать, что они промокнут.
Яркие кеды из коллаборации американского бренда с калифорнийским скейтером и дизайнером все-таки добрались до России.
Глубокая расцветка одного из главных хитов Nike последних лет.