Одеться как Даниель из фильма «Такси»

Будучи подростками, мы не раз пересматривали фильм «Такси». Но наверняка мало кто обращал внимание на стиль главных героев. Особенно на образы Даниеля. А между тем марсельский рубаха-парень выглядел безупречно. Примечательно, что практически все его образы из фильма можно на ура воспроизвести сегодня.