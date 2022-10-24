Одеться как Даниель из фильма «Такси»

Будучи подростками, мы не раз пересматривали фильм «Такси». Но наверняка мало кто обращал внимание на стиль главных героев. Особенно на образы Даниеля. А между тем марсельский рубаха-парень выглядел безупречно. Примечательно, что практически все его образы из фильма можно на ура воспроизвести сегодня.
Смотрите сами. Плотная фланелевая рубашка, футболка с принтом, брюки свободного кроя и кеды? Звучит как беспроигрышный образ в скейтерском стиле. Джерси любимой футбольной команды (в случае с Даниелем это марсельский «Олимпик»), практичные часы Casio G-Shock, брюки Carhartt WIP и кроссовки? Похоже на униформу для вечерних прогулок летом. Легкая куртка, белая футболка, любимые джинсы и грубые ботинки в рабочем стиле? Это ведь беспроигрышный образ для похода в бар.