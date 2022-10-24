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Косплей
Одеться как Даниель из фильма «Такси»
Афиша Daily
Сегодня в 17:05
В этом году классической комедии эпохи видеопрокатов исполнилось 24 года. В конце октября 1998-го состоялась премьера фильма «Такси» в России. К очередному дню рождения картины «Афиша Daily» разбирает стиль главного героя — Даниеля Моралеса.

Будучи подростками, мы не раз пересматривали фильм «Такси». Но наверняка мало кто обращал внимание на стиль главных героев. Особенно на образы Даниеля. А между тем марсельский рубаха-парень выглядел безупречно. Примечательно, что практически все его образы из фильма можно на ура воспроизвести сегодня.

© ARP

Смотрите сами. Плотная фланелевая рубашка, футболка с принтом, брюки свободного кроя и кеды? Звучит как беспроигрышный образ в скейтерском стиле. Джерси любимой футбольной команды (в случае с Даниелем это марсельский «Олимпик»), практичные часы Casio G-Shock, брюки Carhartt WIP и кроссовки? Похоже на униформу для вечерних прогулок летом. Легкая куртка, белая футболка, любимые джинсы и грубые ботинки в рабочем стиле? Это ведь беспроигрышный образ для похода в бар.

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11 950 р.
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35 040 р.
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14 990 р.
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9990 р.
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