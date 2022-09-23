Когда дожди не помеха: 20 пар кроссовок на осень

Для тех, кто все еще не определился, что носить в непогоду, «Афиша Daily» собрала 20 непромокаемых пар.

В сезон обильных дождей и бесконечной грязи стоит особое внимание уделить обуви. В случае с кроссовками, как, впрочем, и с любой другой обувью, логичнее всего искать технологичные пары с водонепроницаемыми мембранами.

Такая обувь избавит вас от головной боли и мокрых ног в непогоду, но при ее внедрении в повседневный гардероб могут возникнуть сложности. Дело в том, что водонепроницаемые кроссовки, как правило, отличаются нарочито спортивным дизайном и яркими расцветками. Если вы пока не готовы миксовать очевидный аутдор с повседневной одеждой, то стоит поискать более сдержанные пары. Из‑за текущей ситуации найти такие в России стало гораздо сложнее, но варианты есть.