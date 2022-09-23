Реклама
Что носить
Когда дожди не помеха: 20 пар кроссовок на осень
Афиша Daily
Сегодня в 12:20
Для тех, кто все еще не определился, что носить в непогоду, «Афиша Daily» собрала 20 непромокаемых пар.

В сезон обильных дождей и бесконечной грязи стоит особое внимание уделить обуви. В случае с кроссовками, как, впрочем, и с любой другой обувью, логичнее всего искать технологичные пары с водонепроницаемыми мембранами.

Такая обувь избавит вас от головной боли и мокрых ног в непогоду, но при ее внедрении в повседневный гардероб могут возникнуть сложности. Дело в том, что водонепроницаемые кроссовки, как правило, отличаются нарочито спортивным дизайном и яркими расцветками. Если вы пока не готовы миксовать очевидный аутдор с повседневной одеждой, то стоит поискать более сдержанные пары. Из‑за текущей ситуации найти такие в России стало гораздо сложнее, но варианты есть.

Scarpa
15 900 р.
Eсco
11 499 р.
Arcteryx
16 990 р.
Adidas Terrex
20 990 р.
Saucony
18 990 р.
Salomon
19 790 р.
On
18 450 р.
Icebug
23 499 р.
Adidas Terrex
14 299 р.
Merrell
12 999 р.

Если модели из технологичных материалов вам не по душе, то есть еще один рабочий вариант — купить кроссовки с гладким (читай простом в уходе) верхом и пользоваться водоотталкивающими пропитками. Даже несмотря на текущие проблемы российского ретейла, найти классные кроссовки все еще можно. Советуем вкладываться в так называемые визитные карточки брендов — проверенные временем модели, которые легко адаптировать под любой стиль.

Reebok
10 999 р.
Reebok
10 999 р.
Hoka One One
18 500 р.
Ecco
18 990 р.
Reebok
11 990 р.
adidas Originals
10 990 р.
Puma
10 999 р.
Asics
17 990 р.
Nike
15 990 р.
adidas Originals
9590 р.
Подробности по теме
Supreme выпускает коллаборацию с Nike ACG. Это то, во что мы хотели бы одеваться осенью
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение