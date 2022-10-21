15 свечей, чтобы украсить квартиру этой осенью

Свеча Anya Hindmarch Lip Balm

Дизайнер Аня Хиндмарч черпает вдохновение для своих изделий в детстве — ее «глазастые» изделия граничат с инфантилизмом. Ароматную линейку для дома Аня тоже собрала из, казалось бы, не парфюмерных, а бытовых запахов: леденцов, детской присыпки, зубной пасты, лосьона после загара и бальзама для губ. Последний обещает перенести вас в момент первого поцелуя.