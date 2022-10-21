15 свечей, чтобы украсить квартиру этой осенью

Свеча Hay Pillar M
Объемная тройная свеча обещает гореть 120 часов и украшать каждую ступень контрастными подтеками воска.6100 р.
Свеча Tkano Edge
Российский бренд некогда исключительно текстиля расширил свой ассортимент романтичным декором. Например, декоративными ребристыми свечами из смеси восков.1850 р.
Набор свечей Hay Twist
Глянцевые спиралевидные свечи датского бренда, известного своим ярким подходом к скандинавскому минимализму.3400 р.
Свечи Aromateplo
Лаконничные свечи Aromateplo идеальны, если вам хочется усложнить сервировку стола. Нейтральный запах не будет отвлекать от еды, а пастельные оттенки и сглаженная форма впишутся в любую стилистику стола.900 р.
Свеча Neighborhood
Творение японского бренда сложно назвать свечой, это скорее арт-скульптура из воска. Поджигать такую будет обидно.4000 р.
Свеча Coreterno №09 Break The Rules
Бунтари дизайна и парфюмерии Coreterno украшают свои колонные свечи смелыми манифестами. Тот редкий случай, когда предмет интерьера не расслабляет, а воодушевляет.4900 р.
Свеча Anya Hindmarch Lip Balm
Дизайнер Аня Хиндмарч черпает вдохновение для своих изделий в детстве — ее «глазастые» изделия граничат с инфантилизмом. Ароматную линейку для дома Аня тоже собрала из, казалось бы, не парфюмерных, а бытовых запахов: леденцов, детской присыпки, зубной пасты, лосьона после загара и бальзама для губ. Последний обещает перенести вас в момент первого поцелуя.8700 р.
Свеча Tom Ford Bitter Peach
Негласное трио самых дерзких ароматов Тома Форма последних лет — Lost Cherry, Rose Prick и Bitter Peach — имеет и восковые версии. «Персик» выгорает в сливочно-алкогольный аромат.11 900 р.
Свеча Lola James Harper Movie Theatre
Еще один ароматический телепорт. На этот раз в конкретное место — исторический кинотеатр в Ланкастерском университете Великобритании. Древесно-кожаная композиция для тех, кто любит атмосферу «темной академии».7200 р.
Свеча Zielinski & Rozen Black Pepper & Amber, Neroli
Главный аромат марки в «аптечном» мерном стакане. Широкий деревянный фитиль добавляет спецэффектов — такая свеча горит с присущим настоящему костру потрескиванием.3910 р.
Свеча Ginori 1735 Orange Renaissance
Итальянская фарфоровая мануфактура заключила древесно-цитрусовый аромат в стакан, напоминающий не столько о Ренессансе, сколько о плакатах Шепарда Фейри.19 800 р.
Свеча Coreterno The Wild Passion
Осовремененный портрет Клементины Карр кисти Анри Лемана украшает одну из свечей коллекции, посвященной силе страсти. Чувство, по мнению парфюмеров бренда, пахнет пионами, пачули и сандалом.6900 р.
Свеча-сфера 24 Grams «Каннабис»
В увесистую цементную сферу (крышку которой, кстати, можно использовать как подставку для благовоний) погружен кокосовый воск с по-хорошему резким травяным ароматом.2900 р.
Свеча Diptyque Camomile
Лимитированная версия с чайно-дачным настроением: яркому шиповнику здесь вторит пудровая полевая ромашка.9100 р.
Свеча Tonka Altai
Кедр, пихта, мох и смолы — идеальное бальзамное сочетание для несладкой, но при этом согревающей ароматизации пространства.4000 р.