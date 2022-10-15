В московских клиниках набирают популярность капельницы для красоты. Стоит ли их ставить?

Мы поговорили с врачом клиники, которая предлагает подобную услугу, и с независимым экспертом, чтобы выяснить, есть ли толк в капельницах для красоты, успокоения или детокса.

Что такое IV-терапия?

Полчаса, не выходя из дома, — и вы получите здоровый цвет лица, очиститесь от токсинов, повысите иммунитет или сможете быстрее сосредоточиться на работе. Примерно такие результаты обещает набирающая популярность в московских клиниках превентивной медицины процедура IV-терапии. В названии прячется не римская цифра 4, а сокращение от intravenous — «внутривенный». Медцентры предлагают оздоровиться с помощью капельниц с витаминными коктейлями и другими активными ингредиентами.

Составы комплексов «для красоты» или «от стресса» схожи со списком ингредиентов мультифункциональных БАДов: витамины C, B1, B2, B3, B6, B12, калий, магний, L-карнитин, глюкоза, антиоксиданты, иногда янтарная кислота, инозин, метионин, мельдоний, гепатопротекторы и не только. Точные данные с концентрацией не показываются — его должен подобрать врач в индивидуальном порядке, исходя из запроса пациента. Некоторые клиники рекомендуют собрать довольно полный анамнез перед процедурами — сдать общий анализ крови и специфические анализы на дефициты. Другие же медцентры предлагают капельницы с выездом на дом, где подготовкой к процедуре будет считаться беседа со специалистом.

Это безопасно?

Процедуру охотно пробуют блогеры и рекомендуют подписчикам. Кажется, что нет ничего проще — заказать врача на дом и получить относительно мгновенный результат. К тому же сами клиники утверждают, что противопоказаний к капельницам практически нет. Тем не менее опыт других стран показывает обратное. Известно о нескольких летальных случаях применения витаминных коктейлей в капельницах. Врачи утверждают, что введение некоторых электролитов опасно для людей с заболеваниями почек, а слишком большая концентрация калия может привести к сердечному приступу. Свести риски к минимуму должен опытный врач на предварительном обследовании, которое обязательно должно включать в себя проверку функций печени и почек.

Но от капельниц страдают и инфлюэнсеры А-листа, которых сложно упрекнуть в беспорядочном выборе малопрофессиональных клиник. Так, например, в 2018 году осложнение от витаминной капельницы привели к госпитализации Кайли Дженнер. Что именно произошло с девушкой, не раскрывается, однако история вызвала новую волну обсуждений IV-терапии среди медиков.

Капельницы могут принести пользу?

Состав многих капельниц сейчас строится вокруг «коктейля Майерса» — смеси из физраствора, витаминов группы B, витамина C, магния и цинка. В 60-х годах прошлого века доктор Джон Майерс предложил комплекс капельниц с таким составом в качестве терапии заболеваний мышц. Несмотря на то, что исследования не доказали его эффективность, метод все равно применяется до сих пор.

Аргументы клиник, предлагающих подобную процедуру, кажутся здравыми. Многие жители больших городов привыкли считать, что проблемы со сном, раздражительность или недостаточно сияющая кожа — следствие недостатка витаминов, ведь не все из нас ведут «здоровый образ жизни» и регулярно потребляют достаточное количество овощей. Однако форсированное вливание как минимум бесполезно — организм человека не накапливает большинство витаминов, а выводит лишнее количество через почки . Таким образом, если у вас нет дефицита, определенного анализами, а не субъективным ощущением, процедура будет бессмысленной.

Кирилл Халеев Главный врач клиники превентивной медицины Arissa by Steven Seagal, которая предлагает IV-терапию

— В чем различие между капельницами и пероральным приемом БАДов?

— Эффективность капельниц выше, чем у БАДов, за счет более высокой биодоступностиБиодоступностьОбъем и скорость попадания активного вещества в место его действия.: пациент чувствует эффект и улучшение сразу, в момент проведения процедуры. Эффективность БАДов сомнительна и не подтверждена исследованиями. Все препараты, которые используются при IV-терапии, — это лекарственные средства с регистрационным удостоверением по законодательству РФ, имеющие доказательную эффективность.

— Какие анализы надо сдать перед проведением процедуры?

— Базового списка анализов нет, перечень показаний, которые требуются к сдаче, назначает врач после беседы с пациентом, которая проходит в неформальной обстановке: пациент рассказывает о своем самочувствии, распорядке дня, последних перенесенных болезнях, после чего ему задают уточняющие вопросы про хронические заболевания, инфекционные процессы и т. д.

— Может ли пациент заказать капельницу домой без анализов?

— Пациент может заказать капельницу домой без анализов, потому что к нему приезжает врач, который в любом случае проведет небольшой опрос по здоровью и при необходимости произведет забор крови на месте и сделает назначение капельницы, исходя из анамнеза на момент приема. Дальше по результатам анализов, если они все же потребуются, терапия корректируется.

— Как это выглядит технически?

— Когда пациент заказывает капельницу на дом, к нему приезжает специалист с полным набором всех препаратов. Далее он сам смешивает состав капельницы после того, как соберет анамнез и назначит лечение.

— Какие могут быть противопоказания?

— Противопоказаний для капельниц нет, так как они всегда подбираются в индивидуальном порядке и только после предварительного анализа, чтобы выявить особенности организма.

— Если человек уже принимает заявленные в составе витамины в виде БАДов, не будет ли передозировки или аллергической реакции?

— Врач обязательно спросит, какие препараты и БАДы принимает пациент.

— Если человек не знает, есть ли у него аллергия на определенный витамин или другой ингредиент, что будет делать врач?

— Как правило, никто не знает про свои аллергии. Поэтому врачи всегда на месте, чтобы купировать реакцию, если она вдруг возникнет. Это бывает крайне редко, практически никогда.

— Можно ли предварительно увидеть полный состав капельниц и концентрацию действующих веществ?

— Состав и концентрацию действующих веществ увидеть невозможно, так как все индивидуально: нет какого‑то стандартного решения для всех.

— Как часто можно делать подобные процедуры?

— Для достижения наиболее длительного эффекта рекомендуется проходить капельницы курсом из пяти приемов и повторять процедуру два раза в год. При необходимости частоту можно увеличить по показаниям врача.

Как все происходит на практике? Арина Шабанова Автор телеграм-канала «Бьюти-эдитор», ставила капельницыПроцедура происходила в рамках рекламной интеграции, однако никаких требований об отзывах и ограничений клиника не предъявляла.

«Перед началом процедуры врач спросил меня про аллергии, померил температуру, пульс, давление, заполнил медкарту (стандартные вопросы про хронические заболевания и т. д.), узнал, какие препараты и БАДы я принимаю. Мы обсудили мое самочувствие и проблемы, я жаловалась на усталость и упадок сил, поэтому специалист предложил один из готовых миксов для иммунитета. Я не помню точно, смешивал ли он что‑то из ингредиентов или просто разбавил готовую жидкость физраствором, но какие‑то манипуляции были.

Врач отвечал на все мои вопросы: например, уточнил возможные побочные действия — головокружение, слабость. После процедуры нужно немного полежать , и врач также остался ненадолго со мной, чтобы последить за моим состоянием.

Невероятного эффекта я не почувствовала, так как нужен курс из процедур. Я уточнила, как часто можно ставить капельницы, на что доктор ответил, что сам регулярно применяет эту терапию и доволен результатом».

Что о витаминной IV-терапии думают другие специалисты? Мария Бушурова Терапевт, гематолог «Лахта-клиники»

«Внутривенные капельницы для красоты — неоправданный метод лечения, который не имеет под собой никакой доказательной базы.

Внутривенное введение препаратов используется только в нескольких случаях: невозможность пациента принимать препараты внутрь, потому что он находится без сознания или был прооперирован, отсутствие других форм лекарственного вещества, повреждающее действие на желудочно-кишечный тракт и необходимость вводить внутривенно и неотложные случаи, когда необходимо быстрое действие препарата.

Капельницы для красоты — введение в заблуждение здоровых пациентов, которых действительно легко „лечить“, в отличие от больных людей. Плюс мнимое удовлетворение запроса на быструю красоту — просто и пассивно, лежа под капельницей.

В лучшем случае капельницы не навредят, в худшем — вызовут передозировку витаминов , например B12, и аллергические реакции или реакции непереносимости. А у пожилых пациентов быстрый ввод большого объема жидкости может вызвать ухудшение хронической сердечной недостаточности вплоть до отека легких.