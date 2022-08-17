Как работают умные весы и стоит ли доверять их показаниям

В эпоху, когда почти каждую функцию организма легко отследить с помощью часов или телефона, соблазн мониторить, как меняется наше тело день ото дня, крайне велик. Но иногда приборы обещают нам больше, чем могут сделать. Объясняем, действительно ли такой несложный гаджет, как весы, способен узнать, сколько в нас жира, а сколько костей.

Зачем нужны умные весы?

Помимо классического веса, подобные приборы показывают:

— индекс массы тела,

— процентное содержание жира в организме,

— процент висцерального (брюшного) жира,

— процент мышечной ткани,

— процент костной ткани,

— процент содержания воды в организме.

Поэтому умные весы часто покупают спортсмены, которые хотят следить за успехом своих тренировок, люди в процессе похудения или просто адепты здорового образа жизни.

Как работают умные весы?

Тело человека состоит из разных тканей (мышц, костей, жировой прослойки), а также жидкости. Каждая из этих составляющих организма проводит электрический ток, но делает это по-разному. Когда вы встаете на весы, электроды на поверхности пропускают через вас очень слабый электрический импульс — почувствовать его невозможно, точно так же, как вы не чувствуете ток при прикосновении к экрану смартфона. Так весы понимают, какой процент безжировой ткани находится в вашем организме. Зная эту величину и ваш общий вес, процессор внутри гаджета высчитывает все нужные показатели с помощью математических формул и передает информацию на экран или в мобильное приложение.

Однако важно понимать, что показания умных весов сложно назвать предельно индивидуальными — многие данные программа рассчитывает, используя средние коэффициенты для определенного роста, пола и возраста.

К тому же специалисты отмечают, что применяемый в умных весах метод биоимпеданса (определение массы через сопротивление) не может показывать полную картину: ток идет по пути наименьшего сопротивления, а значит, напольные весы считывают лишь жировую прослойку на ногах . Общий результат, который выдает нам программа, это опять-таки заслуга формул и вычислений.

Стоит ли доверять таким весам?

В целом расчет показателей тела через формулы сложно назвать ложным. Он скорее усредненный. Если вам важно следить за общим прогрессом, а не за точными значениями, умные весы могут пригодиться.

Есть ли у умных весов противопоказания?

Из‑за того что во время измерения через тело проводится импульс, использование умных весов запрещено людям с медицинскими электрическими имплантами, например кардиостимуляторами, и беременным. А еще на такие весы нельзя вставать мокрыми ногами: удар током вы не получите, но показания будут неверными.