Как работают умные весы и стоит ли доверять их показаниям

Зачем нужны умные весы?
Помимо классического веса, подобные приборы показывают:
— индекс массы тела,
— процентное содержание жира в организме,
— процент висцерального (брюшного) жира,
— процент мышечной ткани,
— процент костной ткани,
— процент содержания воды в организме.
Поэтому умные весы часто покупают спортсмены, которые хотят следить за успехом своих тренировок, люди в процессе похудения или просто адепты здорового образа жизни.
Как работают умные весы?
Тело человека состоит из разных тканей (мышц, костей, жировой прослойки), а также жидкости. Каждая из этих составляющих организма проводит электрический ток, но делает это по-разному. Когда вы встаете на весы, электроды на поверхности пропускают через вас очень слабый электрический импульс — почувствовать его невозможно, точно так же, как вы не чувствуете ток при прикосновении к экрану смартфона. Так весы понимают, какой процент безжировой ткани находится в вашем организме. Зная эту величину и ваш общий вес, процессор внутри гаджета высчитывает все нужные показатели с помощью математических формул и передает информацию на экран или в мобильное приложение.
Однако важно понимать, что показания умных весов сложно назвать предельно индивидуальными — многие данные программа рассчитывает, используя средние коэффициенты для определенного роста, пола и возраста.
К тому же специалисты отмечают, что применяемый в умных весах метод биоимпеданса (определение массы через сопротивление) не может показывать полную картину: ток идет по пути наименьшего сопротивления, а значит, напольные весы считывают лишь жировую прослойку на ногах. Общий результат, который выдает нам программа, это опять-таки заслуга формул и вычислений.
Стоит ли доверять таким весам?
В целом расчет показателей тела через формулы сложно назвать ложным. Он скорее усредненный. Если вам важно следить за общим прогрессом, а не за точными значениями, умные весы могут пригодиться.
Есть ли у умных весов противопоказания?
Из‑за того что во время измерения через тело проводится импульс, использование умных весов запрещено людям с медицинскими электрическими имплантами, например кардиостимуляторами, и беременным. А еще на такие весы нельзя вставать мокрыми ногами: удар током вы не получите, но показания будут неверными.