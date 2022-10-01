Что покупать в российских магазинах прямо сейчас? 10 релизов: кашемир, спорт и арт

Кардиганы и жилеты из байковых одеял, сексуальная капсула с корсетными вставками и другие новинки недели.

Sashaverse

У дизайнера Александра Терехова, как всегда, самый богемный взгляд на осень. В сезоне FW23 его героиня носит короткую апсайкл-шубу, платье из джерси с открытой спиной, свитер из шерсти и шелка с высоким горлом, кожаный бомбер и пальто до пола (в сочетании с кепкой, разумеется).

Новинки пока не поступили в продажу онлайн, отслеживать их можно на Sashaverse.com.

Incity

Эклектика, ностальгия по 90-м, аккуратные отсылки к 80-м, сложные и многослойные образы — это все про новый осенний дроп Incity. Ищите тут атласные блузки, идеально скроенные брюки от клеш до буткатов, облегающие трикотажные костюмы, юбки с разрезами, короткие кардиганы и полосатые поло.

Новинки можно приобрести как офлайн — в магазинах бренда, так и онлайн — на сайте Incity.ru. Порядок цен: 4599 рублей за стеганую куртку, 2199 рублей за скроенную по косой юбку и 2399 за блузу с корсетной вставкой.

Surovaya

Новая коллекция Surovaya отсылает нас к 90-м. Среди новинок представлены двубортные жакеты Papa с четкой линией плеча, рубашки оверсайз, свитера с высоким воротом, удлиненные юбки, брюки из кожи и утепленный бомбер. Также Surovaya впервые выпускает шапки — в двух цветах.

Все вещи уже представлены на сайте Surovaya.com. Диапазон цен: от 3500 рублей за шапку бини до 33 500 рублей за двубортный жакет.

Autentiments

Лаконичные модели российского бренда отлично вписываются в концепцию work-life balance. Тут есть всевозможные блузы — из тонкого шелка и батиста, с воздушными рукавами или с выступающими деталями, акцентирующими линию плеч. Двубортные жакеты в клетку дополнены брюками свободного кроя со складками. Линейка верхней одежды включает в себя теплые пальто и оверсайз-бомберы с контрастной шелковистой подкладкой.

Новинки доступны на сайте Autentiments.com. Порядок цен: 9500 рублей за полупрозрачный лонгслив, 33 000 рублей за пиджак из денима и 31 500 за объемный бомбер.

Zotēme

Концептуальный локальный бренд продолжает вдохновляться искусством — на этот раз в мудборд попал художник Ханса Арпа. Пластичные формы работ основоположника абстрактной скульптуры можно узнать в закругленных и плавных контурах изделий коллекции под названием Art Is Arp. В капсулу вошли молочное платье с закругленным вырезом и деликатными разрезами на сгибе рукавов, брюки и топ из шерсти с кашемиром с округлой окантовкой, а также топ с рукавами буфами, который сочетается с юбкой карандаш. Кроме того, среди новинок две модели рубашек: с геометрической накладной деталью и более универсальная с легким оверсайз-эффектом.

Коллекция поступила на Zotēme.com. Диапазон цен: от 12 900 рублей за блузу с фигурным низом до 20 900 рублей за брюки из шерсти и кашемира.

Śelect Studio

Бренд Śelect Studio выпустил коллекцию базовой одежды Low Classic. Это весь необходимый минимум для гардероба: брючные костюмы, добротные рубашки, приятный трикотаж, бланковые лонгсливы и футболки. Некоторые предметы представлены в градации от XS до XL, свитеры — в размере One Size.

Ищите новую базовую линию на сайте марки. Порядок цен: 4900 рублей за рубашку в клетку, 6500 рублей за свитер и 24 500 рублей за длинное утепленное пальто.

Front

Этой осенью Front предлагает укутаться в кашемир. И представляет два теплых предмета в своем новом дропе: удлиненный кардиган и большую косынку. Все украшено рисунками рябины авторства Ани Толстой.

Вещи уже доступны на сайте Front.fashion.ru. Косынка стоит 11 750 рублей, кардиган — 21 150 рублей.

Husky Wear

Еще осенью 2021-го локальный бренд обратился к идее использования байковых одеял «как из детства» для производства линейки одежды и нашел старейшую ткацкую мануфактуру «Ермолино», существующую в Калужской области еще с царских времен. Именно там была произведена и новая коллекция, куда вошли три вещи с графичным принтом «в шашечку» — это «любимый кардиган дедушки», безрукавка c V-образным вырезом и объемный шарф.

Модели представлены на сайте Husky-wear.com. Порядок цен: 8000 рублей за шарф, 9500 рублей за безрукавку и 19 000 рублей за кардиган.

Love Republic

При создании новой лимитированной капсулы дизайнеры бренда использовали бельевые приемы — кости, корсетные элементы, имитацию подтяжек, легкие струящиеся ткани и подчеркнутую линию талии — в сочетании со строгими утягивающими фитами и экокожей. Визитной карточкой коллекции стали моделирующие фигуру бандажные и корсетные платья, брюки из экокожи с фактурными швами, жакет с корсетными вставками, джинсы с декоративными ремешками на бедрах и другие модели в строгом насыщенном черном и нежном кремовом оттенках.

Коллекция уже доступна на официальном сайте бренда. Диапазон цен: от 4599 рублей за топ до 10 999 рублей за жакет.

Artmuliér

Бренд Artmuliér запустил в продажу капсулу 00s, вдохновленную эстетикой ранних нулевых. В нее вошли три комплекта из бомбера и широких брюк, комплект из бомбера и юбки карго из светоотражающего материала и два тренча. Одной из основных деталей коллекции являются лампасы с отстрочкой, которые где‑то даже выполнены из органзы. Помимо этого, широкие брюки за счет резинки в нижней части легко превращаются в карго, что делает их более функциональными. Отдельное внимание основательницы уделили комплекту из светоотражающего материала, а ключевой вещью является тренч с воротником-стойкой, который вытягивает длину силуэта и защищает от ветра.

Новинки доступны на Artmuliér.ru. Диапазон цен: от 9600 рублей за юбку карго до 24 900 рублей за тренч.