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Покупки месяца

11кроссовок месяца

Афиша Daily
Сегодня в 15:07
Ретрораннеры в стиле 70-х, скейтерские кеды для профи, неизвестные в России кроссовки из Кореи и другие заслуживающие внимания новинки сентября.
Mizuno GV 87

Помимо беговых моделей, Mizuno также может похвастаться сильной лайфстайл-линейкой.

Цена
8 990 р.
Converse CONS Chuck Taylor All Star

Профессиональная скейтерская версия силуэта Chuck Taylor All Star в приятной осенней расцветке.

Цена
11 990 р.
Iyso Acumik North Shore

В Москве появились кроссовки корейского бренда Iyso. Отличный повод познакомиться с малоизвестной маркой.

Цена
29 900 р.
Nike Dunk Low SE

С некоторым запозданием свежая камуфляжная расцветка популярной модели добралась до России.

Цена
21 000 р.
Ecco Retro Sneaker

Датский бренд по-своему обыгрывает тенденцию на ретрораннеры в стиле 70-х. Наиболее выигрышно, на наш взгляд, смотрится серая расцветка.

Цена
13 990 р.
Mizuno Wave Prophecy Beta

Эффектная беговая пара от японских классиков. Вы только посмотрите на эту подошву.

Цена
22 990 р.
Iyso Halo

И вновь возвращаемся к теме ретрораннеров в стиле 70-х. Вариант от Iyso выглядит очень и очень хорошо.

Цена
26 900 р.
Reebok Club C Mid II

Популярная модель Reebok по-прежнему на горизонте, только теперь в новом обличье — чуть более высоком.

Цена
10 990 р.
Converse Chuck 70 Hi

Носить кеды из канваса осенью — не лучшая идея. Более уместными видятся пары с верхом из кожи. Даже если она имитирует чешую рептилии.

Цена
16 800 р.
Puma PWRFrame OP-1 Gore-Tex

Еще одна футуристическая пара, только с мембраной Gore-Tex.

Цена
16 999 р.
Nike Air Force 1

Интерпретация классического силуэта бренда на винтажный манер.

Цена
17 990 р.
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