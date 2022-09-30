Помимо беговых моделей, Mizuno также может похвастаться сильной лайфстайл-линейкой.
Профессиональная скейтерская версия силуэта Chuck Taylor All Star в приятной осенней расцветке.
В Москве появились кроссовки корейского бренда Iyso. Отличный повод познакомиться с малоизвестной маркой.
С некоторым запозданием свежая камуфляжная расцветка популярной модели добралась до России.
Датский бренд по-своему обыгрывает тенденцию на ретрораннеры в стиле 70-х. Наиболее выигрышно, на наш взгляд, смотрится серая расцветка.
Эффектная беговая пара от японских классиков. Вы только посмотрите на эту подошву.
И вновь возвращаемся к теме ретрораннеров в стиле 70-х. Вариант от Iyso выглядит очень и очень хорошо.
Популярная модель Reebok по-прежнему на горизонте, только теперь в новом обличье — чуть более высоком.
Носить кеды из канваса осенью — не лучшая идея. Более уместными видятся пары с верхом из кожи. Даже если она имитирует чешую рептилии.
Еще одна футуристическая пара, только с мембраной Gore-Tex.
Интерпретация классического силуэта бренда на винтажный манер.