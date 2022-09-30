Продукты для роста ресниц переживают второе рождение. Неудивительно, ведь результат от этого граничащего с декоративной косметикой ухода, виден сразу.
Фиксатор макияжа, который наконец решит проблему фанатов парфюмерных флаконов бренда, но не фанатов ароматов.
Мягкое средство для умывания — обязательный герой ухода круглый год, но во время отопительного сезона — особенно.
Продолжение обширной линейки косметики для губ бренда. На этот раз — без сумасшедших цветов, но со множеством сложных оттенков красного.
Не ждите обильной пены, как в рекламе, в составе геля больше питательных компонентов, чем сушащих кожу ПАВ. Необычному формату вторит необычный аромат.
Кому‑то чаинки в тонике покажутся чересчур аутентичными. Но состав с AHA-BHA-PHA-кислотами меньше всего похож на вариацию «косметики из холодильника».
У вас еще есть несколько месяцев, чтобы пощеголять пока еще цветом года Very Peri.
Состав шампуня напоминает рецепт биохакерского смузи: семена чиа, биоферментированный лист бамбука, экстракты жимолости и гиалуроновая кислота.
«Оживление» кожи происходит во многом за счет легкого охлаждения, которое дарит тоник после нанесения.
Меньше всего мы ожидаем увидеть в подобной упаковке зубную пасту. Все потому, что Haan подходит к делу осознанно и даже такие продукты выпускает в рефиллах.
Счастье любого фаната нестандартного макияжа — яркий, бюджетный и мягкий карандаш для всего на свете.