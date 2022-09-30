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Покупки месяца

11косметических новинок месяца

Лизавета Шатурова
Сегодня в 11:45
Тоник, который хочется выпить, мист, которым хочется надушиться, зубная паста, которую хочется съесть, и другая косметика, появившаяся на полках магазинов в сентябре.
Ночная сыворотка для длины и объема ресниц Clinique High Impact Lash Amplifying Serum

Продукты для роста ресниц переживают второе рождение. Неудивительно, ведь результат от этого граничащего с декоративной косметикой ухода, виден сразу.

Цена
2625 р.
Мультифункциональный увлажняющий мист Gucci Brume De Beauté

Фиксатор макияжа, который наконец решит проблему фанатов парфюмерных флаконов бренда, но не фанатов ароматов.

Цена
5310 р.
Балансирующая гель-пенка для умывания JayJun

Мягкое средство для умывания — обязательный герой ухода круглый год, но во время отопительного сезона — особенно.

Цена
1140 р.
Жидкая губная помада Gucci

Продолжение обширной линейки косметики для губ бренда. На этот раз — без сумасшедших цветов, но со множеством сложных оттенков красного.

Цена
4176 р.
Гель для душа Pestle & Mortar Nimbu

Не ждите обильной пены, как в рекламе, в составе геля больше питательных компонентов, чем сушащих кожу ПАВ. Необычному формату вторит необычный аромат.

Цена
2800 р.
Успокаивающий тонер для лица Lapalette Beauty

Кому‑то чаинки в тонике покажутся чересчур аутентичными. Но состав с AHA-BHA-PHA-кислотами меньше всего похож на вариацию «косметики из холодильника».

Цена
1320 р.
Набор заколок №1 Hairpin

У вас еще есть несколько месяцев, чтобы пощеголять пока еще цветом года Very Peri.

Цена
3150 р.
Шампунь Oribe Hair Alchemy

Состав шампуня напоминает рецепт биохакерского смузи: семена чиа, биоферментированный лист бамбука, экстракты жимолости и гиалуроновая кислота.

Цена
5250 р.
Ревитализирующий тоник для лица на основе березового сока Soofe’e Birch Rich Origin

«Оживление» кожи происходит во многом за счет легкого охлаждения, которое дарит тоник после нанесения.

Цена
3950 р.
Зубная паста в рефилле Haan

Меньше всего мы ожидаем увидеть в подобной упаковке зубную пасту. Все потому, что Haan подходит к делу осознанно и даже такие продукты выпускает в рефиллах.

Цена
1600 р.
Карандаш для глаз и губ Rad

Счастье любого фаната нестандартного макияжа — яркий, бюджетный и мягкий карандаш для всего на свете.

Цена
209 р.
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