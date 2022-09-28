Почему в отопительный сезон портится кожа и как этого избежать?

Долгожданное начало отопительного сезона имеет и свои недостатки. Пока температура в помещении растет, количество влаги в воздухе сокращается. Мы узнали у врача-косметолога, как изменить свой уход, чтобы кожа благополучно пережила осень и зиму.

Надежда Склярова Врач-косметолог клиники Remedy Lab Что происходит с кожей в сухом воздухе?

Страдает гидролипидная мантия, выполняющая функцию барьера и защиты, кожа начинает терять влагу. Важно не допустить уменьшения липидного слоя, потому что это может привести к сухости, стянутости, высокой чувствительности и гиперемии (красноте).

Какие продукты стоит ввести в уход и на какие ингредиенты обратить внимание?

Очень важен правильный домашний уход, который должен быть подобран по рекомендации вашего косметолога, исходя из типа кожи, а также с учетом ее особенностей. Однозначно важен тоник, нормализующий рН, его обязательно нужно использовать после каждого умывания. В качестве разумной (временной) альтернативы возможно применение термальной воды.

Одним лишь нанесением жирного крема проблему обезвоживания кожи не решить. Актуальными для осеннего ухода будут средства с липидами (триглицеридами, церамидами). Когда мы слышим «липиды», часто появляется мысль именно о маслах и жирах. Но для кожи важны именно триглицериды, а не просто любая жировая субстанция.

Ищите в составах косметики Triglyceride, а также Ceramide NP или Ceramide AP. Кроме этого, очень важным компонентом является гиалуроновая кислота, восполняющая дефицит влаги в коже. В составе она может находиться не только в чистом виде, но и как Sodium Hyaluronate или другие гиалуронаты.

Какие процедуры стоит проводить в осенний период, чтобы восстановить и защитить кожу?

Уходовые процедуры хорошо сработают на поверхностном уровне. Фирменные увлажняющие и восстанавливающие уходы преобразят и успокоят кожу, а массажные движения ускорят микроциркуляцию и, как следствие, улучшат тон.

Биоревитализация позволит восстановить депо гиалуроновой кислоты. Помимо увлажнения процедура приводит к улучшению цвета лица и устранению шелушения.

Своим пациентам я часто назначаю плазмотерапию (PRP-терапия). Это физиологичная процедура, для которой используется собственная кровь пациента — обогащенная тромбоцитами плазма. Такой уход дает мощную стимуляцию для клеток кожи, насыщает их витаминами и аминокислотами и заметно улучшает общее состояние лица.