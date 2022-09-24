Что покупать в российских магазинах прямо сейчас? 8 релизов: трикотаж, пальто и преппи

Трендовая обувь зарубежных марок, мягкие изделия из кашемира, одежда плюс-сайз и другие новинки этой недели.

No One

В женской осенней линии No One представлены лоферы Pollini с принтом «гусиная лапка», сумка Braccialini в виде попкорна, лодочки Renzo Mercuri с фурнитурой из кристаллов, дутая трендовая сумка и замшевые клоги Vic Matie’, эффектные белые сапоги Le Silla с манжетой, лаковые ботильоны Principe di Bologna на платформе и блочном каблуке и яркие ультралегкие кроссовки Premiata. В мужском модельном ряду — классические туфли Fratelli Rossetti, замшевые кроссовки Barracuda, массивные ботинки Principe di Bologna на платформе, универсальные кроссовки Premiata с контрастными элементами и высокие кожаные ботинки Pantanetti.

Коллекцию можно приобрести в сети бутиков No One, а также в интернет-магазине noone.ru. Диапазон цен — от 18 990 рублей за кроссовки Pollini до 123 490 рублей за ботфорты Casadei.

Limé

В свежем осеннем дропе бренд снова переосмысляет стиль преппи. Тут и университетская куртка с нашивками, и рубашка с галстуком, и свитер с круглым вырезом, и юбка-шорты в цвете кэмел. Впервые у Limé появился брючный костюм из невареного денима — блейзер с контрастной отстрочкой и брюки. Второй джинсовый сет в коллекции — прямые джинсы со стрелками и рубашка на кнопках с накладным карманом. Из ткани в клетку сшито платье в корсетном стиле, а вместо традиционного для преппи свитера с косами в коллекцию вошли три предмета — кроп-топ, кардиган и мини-юбка.

Новинки уже можно найти в магазинах и на сайте. Диапазон цен — от 2999 рублей за джемпер в рубчик до 9999 рублей за блейзер в клетку.

Waves

Молодая российская марка представила свою вторую коллекцию. Помимо макси-платьев, блуз, лонгсливов, брюк и юбок, в ней можно найти добротную верхнюю одежду: объемные плащи-кимоно в шоколадном и черном цвете, а также пальто — прямого кроя и халат.

Капсула представлена на wavesclo.com. Диапазон цен — от 3900 рублей за лонгслив из тонкого трикотажа до 24 900 рублей за пальто из мягкой шерсти.

Totti

Totti предлагает провести осень и зиму с комфортом: в новой коллекции особое внимание уделили вязаным вещам. Ищите тут свитеры в косах — с высоким горлом или круглым вырезом, длинные платья поло, костюмы из джемперов и брюк, а также удлиненные жилеты. Все в самых разных оттенках — от пыльно-голубого и хаки до красного и молочного.

Коллекция вязаных изделий представлена на сайте бренда. Порядок цен — 5480 рублей за водолазку в рубчик, 10 980 рублей за свитер из кашемира с высоким горлом и 14 980 рублей за джемпер в косах.

Aim clo

Российский бренд базовой одежды запустил новую премиум-линейку кашемировых изделий Poise. В нее вошло 18 моделей из премиальной кашемировой пряжи — это свитеры, джемперы, поло с длинным рукавом и жилеты. Все в сдержанной цветовой палитре.

Новинки представлены на aimclo.ru. Диапазон цен — от 16 550 рублей за жилет с V-образным вырезом до 18 750 рублей за джемпер из кашемира.

To Be Blossom

To Be Blossom представил съемку, вдохновленную фильмом «Осень в Нью-Йорке»: в ней можно рассмотреть осеннюю коллекцию бренда. Свитеры в рубчик сочетаются тут с мини-юбкой плиссе, длинный кардиган — с маленьким черным платьем, а стеганая жилетка — с трикотажными брюками.

Приобрести вещи можно в интернет-магазине. Порядок цен: 10 990 рублей за свитер, 13 990 рублей за платье-лапшу и 17 990 рублей за стеганый жилет.

Befree

Хорошие новости: ассортимент Befree теперь будет включать вещи размеров XL и XXL. К этому событию бренд подготовил съемку с моделью Инаарой. Тут можно увидеть не только оверсайз-свитеры и объемные джинсовки, футболки и лонгсливы, но также низы больших размеров — юбки и джинсы.

Ищите капсулу в магазинах и на befree.ru. Порядок цен: 1999 рублей за юбку-шорты, 2999 рублей за джинсы и 3599 рублей за куртку из денима.

Ushatáva

Локальный концептуальный бренд представил коллекцию, посвященную близкому другу бренда — Дачи Зухбае. Здесь, как всегда, представлены необычные вещи, которые могут стать акцентными в вашем гардеробе: пиджак из вареного футера, жилеты с «вырванными» рукавами, жатые платья и брюки, платья из лайкры до пола и гиперобъемные костюмы из плащевки.

Коллекция уже доступна в онлайн- и офлайн-магазинах. Диапазон цен — от 7500 рублей за футболку-рубашку до 48 300 рублей за косуху из сукна.