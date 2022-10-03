7 новых книг о моде на русском языке, которые вы могли пропустить

Мемуары креативного директора Vogue, книга о Карле Лагерфельде от его телохранителя, история семьи Картье и другие модные книжные новинки.

«Мои шифоновые окопы. Мемуары легенды Vogue» Андре Леона Телли

На русском языке вышли мемуары бывшего креативного директора Vogue и вечной иконы стиля. В них Андре делится множеством интересных и резонансных историй: о работе и дружбе с Энди Уорхолом, Роем Холстоном, Карлом Лагерфельдом, Дианой Вриланд, Томом Фордом, Бьянкой Джагер; душевных травмах, приобретенных на службе в Vogue; дискриминации со стороны модного Дома Yves Saint Laurent. Аннотация также обещает пролить свет на истинные причины ссоры с Анной Винтур.

«Fashionopolis: Цена быстрой моды и будущее одежды» Даны Томас

Журналистка Дана Томас в красках рассказывает, насколько критические последствия влечет за собой так называемая быстрая мода. Сегодня в мире каждый год производится более 80 млрд предметов одежды, а в этой индустрии занят каждый шестой человек на нашей планете. Томас уверена, что моде нужна новая, более гуманистическая концепция. Она объездила весь мир в поисках дизайнеров и компаний, позитивно влияющих на индустрию. В книге журналистка описывает прогрессивные идеи, в числе которых создание одежды с помощью ЗD-печати, безопасные для окружающей среды методы производства денима, переработка материалов для повторного использования и даже выращивание тканей в лабораториях.

«Как дела, дорогой Карл?» Себастьяна Жондо

Себастьян Жондо был другом и телохранителем Карла Лагерфельда. А «Как дела, дорогой Карл?» — смс-сообщение, которое Себастьян отправлял дизайнеру каждое утро на протяжении 20 лет. Жондо был одним из немногих, кто имел допуск в близкий круг дизайнера и знал немало его секретов.

Если верить аннотации, то книга познакомит читателя «с настоящим Карлом Лагерфельдом» и расскажет о его буднях вне объективов прессы. Здесь же будут истории о культовых шоу дизайнера, многочисленных частных съемках знаменитостей и трогательных встречах с Фарреллом Уильямсом, Вирджилом Абло и Канье Уэстом.

«D. V.» Дианы Вриланд

Перевод уже ставшей культовой книги Дианы Вриланд — бывшего модного редактора Harper’s Bazaar, главного редактора Vogue и организатора выставок костюма в Метрополитен-музее. О Вриланд часто говорят, что ее талант и чувство стиля определяли мир высокой моды на протяжении полувека. Благодаря ей Vogue приобрел славу, вес и значимость, а ее особенное понимание красоты сделало знаменитыми многих артистов, моделей и фотографов.

«Мода в кино» Кристофера Лаверти

Внушительный труд Кристофера Лаверти посвящен совместной истории моды и кино. Журналист исследует важные поп-культурные образы, объясняет, почему они запомнились и какую роль сыграли в успехе фильмов. От маленького черного платья Живанши для Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» до ставшего трендом мужского стиля Ральфа Лорена для Дайаны Китон в ленте «Энни Холл». Отдельного упоминания заслуживают впечатляющие иллюстрации — с кадрами из фильмов, образами с модных показов и рабочими эскизами дизайнеров.

«Картье. Неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши» Франчески Картье Брикелл

Захватывающая история о том, как три брата превратили скромный парижский ювелирный магазин своего деда в бренд мирового уровня, ставший синонимом слова роскошь. Автор этой истории — правнучка основателя Cartier Франческа Картье Брикелл. Помимо неизвестных ранее драм и интриг некогда семейного бизнеса, она расскажет читателю о самых значимых драгоценностях в истории бренда: проклятых бриллиантах «Хоуп», изумрудах Романовых, классических украшениях в виде пантеры.

«Изобретатель кроссовок. История основателя Reebok» Джо Фостера