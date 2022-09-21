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Волосы
Стрижка японской принцессы — нестандартный тренд, который успела попробовать Николь Кидман
Лизавета Шатурова
Сегодня в 19:30
Эра маллета завершилась, ему на смену приходит японская культовая прическа.

Недавняя съемка Николь Кидман для Perfect Magazine заполонила телеграм-каналы фешен-журналистов и энтузиастов. Помимо невероятно спортивного телосложения актрисы, предметом обсуждения стала и необычная ярко-рыжая двухуровневая стрижка, которую Кидман как будто выстригла прямо в кадре. Прическа — не случайная придумка стилиста, а один из последних трендов (в том числе, разумеется, тиктока) под названием hime, что в переводе с японского означает «принцесса».

© theperfectmagazine/Instagram*

Классическая версия японской прически выглядит именно как у Николь Кидман — удлиненные пряди челки с ровным срезом. Но есть и другая вариация стрижки — субкультурная. Это jellyfish cut, или стрижка «медуза», — каре, выстриженное на половину объема волос — своеобразной шапочкой, как тело медузы. Подобную прическу долгое время носила норвежская певица Аврора.

© yulingwu;auroramusic/Instagram*

Как и маллет, hime cut не новое явление. Законодателем тренда еще в далеких 1970-х годах стала японская певица Мэгуми Асаока, которая, в свою очередь, позаимствовала традиционную прическу периода Хэйан: тогда совершеннолетие девушек отмечалось церемонией Бинсоги, во время которой и отрезали передние пряди волос. Среди западных звезд одной из первых прическу принцессы сделала Шер.

В XXI веке укороченные пряди долгое время появлялись лишь в аниме или среди кей-поп-айдолов, пока не заполонили тикток. Оттуда прическа hime сразу перешла на подиум: в 2021 году некоторым моделям весеннего показа Prada тоже пришлось пожертвовать волосами.

© _yanyanchan/Instagram*

Строгих правил для стрижки hime нет: стилисты выбирают толщину пряди исходя из густоты волос, да и длина челки может быть любой — главное, она должна строго контрастировать с длиной волос. Единственный нюанс, который стоит учесть тем, кто собирается примерить на себя образ японской принцессы, — лучше всего подобная стрижка выглядит на идеально прямых волосах.

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* Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.

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