Supreme выпускает коллаборацию с Nike ACG. Это то, во что мы хотели бы одеваться осенью

После массовой приостановки деятельности зарубежных брендов в России ждать свежих релизов и коллекций в магазинах в прежнем объеме не приходится. Тем не менее мы не перестаем следить за интересными новинками и будем просто показывать классную одежду, обувь и аксессуары, которые нам нравятся.

В конце августа мы увидели кампейн осенне-зимней коллекции Supreme, лицом которой стал André 3000, половинка культового дуэта Outkast. Эксперты индустрии, редактора, поклонники бренда и знатоки истории ожидаемо встретили подобный ход аплодисментами. Как, впрочем, и саму одежду из осенне-зимней коллекции. Заговорили, что «настоящий Supreme возвращается». За все это стоит благодарить нового креативного директора нью-йоркского бренда — Тремейна Эмори.

Пока он продолжает генерировать новые идеи, Supreme выпускает очередной крепкий релиз. Речь о лаконичной коллаборации с Nike ACG.

© Supreme

В первую очередь стоит отметить образцовый аутдор-комплект из анорака с капюшоном и брюк со вшитым в талию ремнем. Костюм с обилием карманов и регулирующих посадку элементов доступен в трех исполнениях — черном, выцветшем джинсовом и леопардовом.

Другая заслуживающая внимания позиция — куртка с капюшоном-балаклавой, выполненная из мягкого и ультратеплого флиса. Она также доступна в трех цветовых решениях. Кроме того, в совместной коллекции представлены футболки со специально созданным принтом, яркие влагоотводящие джерси, шорты для трейлраннинга, а также бейсболки.