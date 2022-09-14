Supreme выпускает коллаборацию с Nike ACG. Это то, во что мы хотели бы одеваться осенью

В конце августа мы увидели кампейн осенне-зимней коллекции Supreme, лицом которой стал André 3000, половинка культового дуэта Outkast. Эксперты индустрии, редактора, поклонники бренда и знатоки истории ожидаемо встретили подобный ход аплодисментами. Как, впрочем, и саму одежду из осенне-зимней коллекции. Заговорили, что «настоящий Supreme возвращается». За все это стоит благодарить нового креативного директора нью-йоркского бренда — Тремейна Эмори.
Пока он продолжает генерировать новые идеи, Supreme выпускает очередной крепкий релиз. Речь о лаконичной коллаборации с Nike ACG.
В первую очередь стоит отметить образцовый аутдор-комплект из анорака с капюшоном и брюк со вшитым в талию ремнем. Костюм с обилием карманов и регулирующих посадку элементов доступен в трех исполнениях — черном, выцветшем джинсовом и леопардовом.
Другая заслуживающая внимания позиция — куртка с капюшоном-балаклавой, выполненная из мягкого и ультратеплого флиса. Она также доступна в трех цветовых решениях. Кроме того, в совместной коллекции представлены футболки со специально созданным принтом, яркие влагоотводящие джерси, шорты для трейлраннинга, а также бейсболки.
Коллаборация Supreme и Nike ACG поступит в продажу в этот четверг, 15 сентября. Купить одежду можно будет на официальном сайте нью-йоркского бренда.