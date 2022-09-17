Что покупать? 8 релизов недели: много трикотажа, верхней одежды и теплых головных уборов

Dadaknit
Российский бренд трикотажа выпустил осеннюю коллекцию для тех, кто не планирует вылезать из комфортных текстур до весны. Тут есть мягкие брюки широкого кроя из нежнейшего тенсела, длинные оверсайз-платья и свитеры с высоким горлом из тончайшего мериноса, джемперы с рукавом реглан и свободной посадкой, а также юбки клеш и базовые рубашки.
Новинки доступны на dadaknit.ru. Стоимость вещей варьируется от 9990 до 16 990 рублей.
Sisley
Sisley представил новую коллекцию под названием Denim Memories. Капсула вдохновлена 90-ми годами прошлого века и включает культовые модели Sisley — куртки свободного кроя, юбки мини, рубашки с длинным и коротким рукавом, джинсы и шорты. Все выполнено из голубого и светло-голубого денима с винтажным эффектом.
Вещи представлены в магазинах Sisley. Диапазон цен — от 7590 рублей за мини-юбку до 14 990 за мужскую куртку.
Dasha Phi x tête bonnet
Бренд Dasha Phi из Екатеринбурга и марка вязаных аксессуаров tête bonnet из Рязани представили вторую коллаборацию. На этот раз в коллекцию вошли теплые чепцы из 100%-ного кашемира и более легкие модели из кашемира с хлопком. Для их создания использовали пряжу, оставшуюся после производства свитеров Dasha Phi. Каждый чепчик связан вручную в единственном экземпляре.
Изделия представлены на сайтах tetebonnet.ru и dashaphi.ru. Стоимость чепчиков — 5000 и 7000 рублей в зависимости от состава. 30% от продажи коллекции будут перечислены в общественную организацию «Аистенок», которая оказывает помощь женщинам с детьми, пострадавшим от домашнего насилия.
«Снежная королева»
В капсульной коллекции Limited Edition упор сделан на верхнюю одежду (что логично для бренда). Линия включает куртки-косухи, идеальные пальто-халаты, дубленки, уютные шубы-тедди из экомеха, выполненного из натуральной овечьей шерсти. Незаменимые зимой пуховики представлены в нескольких исполнениях: объемные и компактные, из нейлона и кожи, лаконичные и дополненные бахромой. Также в капсуле можно найти бестселлеры предыдущих коллекций — платья-жилеты, юбки-трапеции и брюки из натуральной кожи.
Все вещи выполнены ограниченным тиражом и доступны онлайн на официальном сайте и в избранных магазинах сети «Снежная королева». Диапазон цен — от 3990 рублей за макси-юбку до 74 990 рублей за зимнее пальто из натуральной овчины.
Around
«Соавтор» нового осеннего дропа Around — Марк Шагал. В этой капсуле нет принтов с картинами художника и прямых отсылок к его творчеству, но нестандартный взгляд Шагала на творчество и жизнь читается в вещах. Элементы авангарда и асимметрия, многослойность и удобство, клетка и
глубокий цвет, линии и ритмы — все это есть в коллекции. Особого внимания заслуживает платье-водолазка с неровной кромкой, комбинированный свитер и платье в резинку с открытой спиной.
Коллекция доступна к покупке на сайте Around и во флагманском магазине в Екатеринбурге. Порядок цен — 3900 рублей за капор из мериноса, 6700 рублей за свитер в косы и 7900 рублей за широкие брюки.
Niceone
В коллекции молодого российского бренда представлены объемные утепленные бомберы, куртки из мембранной ткани, пиджак-пальто из смесовой шерсти, свитеры, базовые лонгсливы, клетчатые рубашки оверсайз, брюки прямого кроя и карго, мини-юбки и универсальные водолазки с высоким или низким воротом. Все модели выполнены из натуральных материалов в глубоких природных оттенках.
Новинки поступили в онлайн- и офлайн-магазины марки. Диапазон цен — от 2570 рублей за базовую футболку до 16 570 рублей за полупальто.
Mirstores
Специализирующийся на связанных вручную свитерах бренд Mirstores каждый сезон обновляет линейку вещей ручной работы. В этом году коллекцию дополнили тонкими шортами ручной работы, вместительными сумками тоут с косами, жилетами на завязках и косынками, которые смогут согреть не только поклонников марки, но и их питомцев. Продолжение нашла и любимая тема бренда — сложные цветные рисунки поверх фактурных объемных кос. Основную линейку объемных свитеров дополняет более тонкий трикотаж машинной вязки, представленный укороченными кардиганами, узкими прямыми брюками, водолазками в тонкую косичку и мягкими свитерами поло.
Коллекция доступна на сайте Mirstores. Порядок цен — 8590 рублей за шорты, 15 990 рублей за двусторонний жилет с вышивкой и 17 990 рублей за свитер в косах с горлом.
Cocoshnick Headdress
Бренд головных уборов из Петербурга Cocoshnick Headdress представляет осеннюю коллекцию «Метаморфозы». В нее вошли четыре шляпы из фетра в новых цветах, берет и панама из лаковой черной кожи. Отличительной чертой коллекции стали металлические элементы на шляпах, изготовленные на ювелирном производстве по эскизам Cocoshnick. Детали выполнены из сплава латуни, мельхиора, никеля и вручную отполированы.
Новинки представлены на сайте cocoshnick.ru. Стоимость головных уборов — от 19 000 до 33 000 рублей.
Бренд женской одежды категории плюс-сайз открыл свой первый магазин, который расположился в «Метрополисе» — одном из самых больших торговых центров города. На площади 60 квадратных метров уже представлена осенняя коллекция бренда.