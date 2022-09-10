Что покупать? 5 релизов недели: от стеганых курток до ярких сумок

T.E.V.I

Осенний дроп российского премиального бренда включает в себя брюки со средней посадкой, юбки геометричных силуэтов, строгие пальто, сорочки с манишкой, блузы с вырезами, а также всевозможный мягкий трикотаж. При создании коллекции особое внимание уделялось поиску уникальных тканей и материалов: тут есть и кашемир, и шерсть, и шелк.

Новая коллекция уже доступна на tevibrand.com. Диапазон цен — от 27 000 рублей за хлопковую рубашку до 112 500 рублей за двубортное пальто из шерсти.

Ecco

Ecco представляет новый дроп коллекции Leather Goods, который включает самые разные модели сумок — от чехлов для телефона и сумки почтальона до вместительного тоута и сумки-седла. В центре коллекции — так называемая Pot Bag, похожая на ведерко и представленная в разных модификациях. Палитра, как и всегда у этой линейки, насыщенная: ярко-зеленый, алый, черный, лаймовый и лиловый с матовым финишем, а также виноградный оттенок зернистой кожи с глянцевым сиянием.

Коллекция уже доступна на сайте ecco.ru, а также в магазинах бренда. Диапазон цен — от 4490 рублей за чехол до 26 990 рублей за сумку.

Gate31

Сентябрь в Gate31 начался с легких курток: в дропе уже полюбившиеся покупателям марки модели и альтернативные решения для осеннего гардероба. Среди новинок — тренч из экокожи, пальто-жакет с карманами, утепленный плащ, а также стеганые куртки.

Ищите капсулу на сайте и в магазинах. Порядок цен — 10 590 рублей за стеганую куртку на запахе, 19 690 рублей за теплый плащ и 24 490 рублей за экокожаный тренч.

Imakebags x Ugly Sweater Club

Два бренда из Петербурга объединились, чтобы представить яркую коллекцию сумок Seva. Эта модель сделана из остатков с производства: лоскутки кожи Imakebags скреплены нитками Ugly Sweater Club. Получилось всего четыре расцветки: бежевая кожа с яркой оранжевой нитью, розовая — с розовой неоновой нитью, белая — с травянисто-зеленой и черная — с ярко-розовой обвязкой. И два размера — большой и еще больше. У каждой сумки — пыльник, который теперь удобно крепится на карабин и используется как внутренний мешок для хранения мелочей. Также для коллаборации были разработаны яркие брелки-кляксы.

Вся коллекция доступна на imakebags.com и ugly-sweater-club.com. Порядок цен — 5000 рублей за брелок, 30 300 рублей за большую сумку и 35 500 рублей за очень большую.

Akhmadullina Dreams

В основе коллекции — универсальные брючные костюмы в песочных оттенках, платья с принтами, изображающими цветы и сезонные овощи вроде моркови и лука, однотонные водолазки и свитеры с широкими рукавами, деним актуального кроя, трикотажные костюмы с лисами, зайцами и курами, а также блузы и футболки с принтом и вышивкой. Цветовая палитра движется от пастельных тонов к более сочным и ярким, размывая границы между сезонностью коллекций.