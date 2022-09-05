McDonald’s сделал украшения из мусора. Посмотрите на них и еще 6 коллекций из отходов

Тренд на апсайкл не собирается сбавлять обороты. Оно и понятно: экологическая обстановка требует свежих решений для утилизации отходов, а мода всегда голодна до новых челленджей. Мы изучили, «из какого сора» прогрессивные бренды делают свои коллекции.

Из упаковки McDonald’s

Голландское отделение McDonald’s превратило использованную упаковку от своей еды в украшения. Коллекция Litter and Glamour («Мусор и гламур») включает семь предметов: среди них — серьги из пакетиков от картошки фри, кольцо-печатка из коробки от бигмака и кристаллизированный стакан с трубочкой. Все украшения покрыты позолотой.

Коллекция придумана не просто для красоты: фастфуд хочет приучить своих клиентов выбрасывать за собой мусор после еды . Для этого сеть даже установила в нидерландских ресторанах золотые контейнеры — те, кто отнесут туда упаковку, получат шанс обзавестись украшением из коллекции.

Из пластиковых бутылок

Московский диджитал-художник Макс Арнаутов снова заигрывает с модной общественностью. Пару недель назад дизайнер придумал несуществующий шлем Yeezy, а на днях показал тапочки-бутылки Balenciaga и даже правдоподобно «посадил» новинку на ноги Джастина Бибера, взяв кадр из лукбука самого бренда. Видимо, художника зацепил пост Канье Уэста о том, что дети и бездомные — самое большое вдохновение для любого дизайна. С другой стороны, сам Макс намекает в посте, что чрезмерное потребление может привести нас к такой обуви из отходов.

Тапочки существуют только в виде проекта, приобрести их нельзя (хотя кто знает, может быть креативный директор бренда Демна Гвасалия пригласит Макса к сотрудничеству).

Из секс-игрушек

Бренд уличной одежды из Лос-Анджелеса Rose in Good Faith разработал кроссовки из пластика, полученного от переработки секс-игрушек марки Doc Johnson. Уточнение для брезгливых — на ресайкл отправились бракованные игрушки, не бывшие в употреблении. Модель под названием Plastic Soul разрабатывалась два года: в результате экспериментов получились черные и молочно-белые кроссовки с вырезами — они полностью выполнены из пластика, кроме подошвы, сделанной из пробки. Приобрести модель можно на сайте Rose in Good Faith по цене $130 за пару.

Дизайнеры рассчитывали, что их разработка поможет снизить количество пластиковых отходов, но экологи спешат их разочаровать: пенопласт EVA, используемый в кроссовках, сделан из нефти и может не разлагаться до 1000 лет .

Из ненужной одежды

Новая одежда из старой — давно не новость: апсайкл прочно вошел в нашу жизнь и породил череду брендов, которые специализируются исключительно на создании вещей из ненужных предметов гардероба.

Среди петчворк-рубашек, немного замыливших глаз, хотелось бы выделить что‑то уникальное: например, специальный проект The North Face. В 2021 году бренд предложил молодым студентам, изучающим дизайн, переосмыслить марку и создать коллекцию из переработанной одежды. В капсулу под названием Remade попали куртки, анораки, комбинезоны и жилеты, выполненные из ненужной одежды The North Face. Модели декорированы молниями, патчами, карманами, вышивкой и даже кристаллами. Коллаборационный дроп с молодыми дизайнерами не был доступен для продажи.

Из жвачки

Вместе с американским дизайнером Shane Gonzalez и российским кастомайзером обуви Maggi бренд Dirol создал кроссовки с добавлением переработанной жвачки. Полимер с жевательной резинкой помог разработать производитель изделий из вторсырья ProEcoPen и переработчик «ЭкоТехнологии». В результате нескольких десятков тестов был найден подходящий состав — достаточно плотный, упругий, устойчивый и безопасный, чтобы сделать из него кроссовки.

Так же как и ювелирная коллекция McDonald’s, этот дроп был придуман для того, чтобы изменить потребительские привычки. Бренду было важно приучить покупателей выбрасывать жвачку в урну, ведь если она оказалась не на помойке, ее потом сложно собрать. Кроссовки нельзя было купить, зато можно было выиграть: они достались участникам конкурса Dirol.

Из теннисных мячиков, конструктора, санитайзеров, шапок и многого другого

Графический дизайнер Николь Маклафлин оказалась в поле зрения модников благодаря своим фантазийным разработкам: девушка придумала купальник из рабочей одежды Carhartt WIP (с кармашками для инструментов, конечно же), шорты из кепок Reebok и бра из наручных часов. Художницу вовремя приметил гигант аутдора Arc’teryx и заключил с ней долгосрочное партнерство. Основным форматом сотрудничества Николь с брендом стало проведение воркшопов по апсайклингу и разработке дизайна, на которых Маклафлин отвели роль руководителя.

Николь не сообщает о продаже своих уникальных изделий, так что информации об их доступности нет (но ничто не мешает написать художнице в директ).

Из всего остального

© dazedbeauty/Instagram*

Больше арт-проект, чем коллекция: в апреле 2020-го (как раз на карантине, когда все взялись за апсайклинг) журнал Dazed Beauty выпустил очередной арт-зин AVANTgarden, который готовился вместе с певицей FKA Twigs и художником Лайлом XOX. Номер под названием «Красота отброшенного» был посвящен теме устойчивого развития и будущего планеты: в съемке певица позировала в головных уборах и макияже, которые Лайл создал из мусора. Правда, предметы взяли не буквально на помойке, а получили от героев и друзей редакции. На снимках можно разглядеть и корсеты, и крышки от бутылок, и бумажные книги, и музыкальные кассеты, а также предметы, которые сложно даже идентифицировать.

*Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.

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