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Покупки месяца

11кроссовок месяца

Афиша Daily
Сегодня в 11:04
Состаренные кроссовки в баскетбольном стиле, теннисная ретропара, скейтерские кеды на каждый день и другие заслуживающие внимания новинки августа.
Butter Goods x Puma Suede Vintage

За последние пару сезонов дуэт Butter Goods и Puma принес целый ряд сильных релизов. Свежая интерпретация модели Suede держит планку.

Цена
13 490 р.
Saucony Shadow 6000

Приятная осенняя расцветка регулярной модели американского бренда Shadow 6000.

Цена
17 900 р.
Rhude Rhecess

Теперь бренд Rhude можно купить в столичном «КМ20». Отличный повод познакомиться вживую с их эффектными кроссовками.

Цена
48 200 р.
Jordan 1

Баскетбольная классика и, пожалуй, самая популярная номерная модель Jordan в свежей расцветке.

Цена
19 990 р.
Autry Bob Lutz

Как можно догадаться по названию, модель в винтажном стиле посвящена одному из лучших теннисистов в истории США — Роберту Луцу.

Цена
17 000 р.
Maison Margiela Evolution

Очередная расцветка броских кед Maison Margiela, которые «преображаются» прямо у вас на глазах.

Цена
46 750 р.
New Balance Numeric 440

Помимо добротных беговых моделей, у New Balance можно найти сильные скейтерские пары. Например, как эта 440-я модель.

Цена
12 990 р.
Nike Air Force 1

Очередная интерпретация модели, которую уже принято считать базовой. В красивом винтажном исполнении, с нарочито состаренной подошвой.

Цена
16 490 р.
All In Dx

В столичном Nuw можно примерить кроссовки все еще малоизвестной у нас в стране, но очень перспективной марки All In.

Цена
14 900 р.
New Balance 725

Интересный и недооцененный силуэт из регулярной линейки спортивного бренда. Еще и в любимом цвете New Balance — сером.

Цена
20 990 р.
Mizuno Wave Rider 10

Нарочито спортивный силуэт японских классиков для поклонников стиля
Y2K.

Цена
16 990 р.
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