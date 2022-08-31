11кроссовок месяца
За последние пару сезонов дуэт Butter Goods и Puma принес целый ряд сильных релизов. Свежая интерпретация модели Suede держит планку.
Приятная осенняя расцветка регулярной модели американского бренда Shadow 6000.
Теперь бренд Rhude можно купить в столичном «КМ20». Отличный повод познакомиться вживую с их эффектными кроссовками.
Баскетбольная классика и, пожалуй, самая популярная номерная модель Jordan в свежей расцветке.
Как можно догадаться по названию, модель в винтажном стиле посвящена одному из лучших теннисистов в истории США — Роберту Луцу.
Очередная расцветка броских кед Maison Margiela, которые «преображаются» прямо у вас на глазах.
Помимо добротных беговых моделей, у New Balance можно найти сильные скейтерские пары. Например, как эта 440-я модель.
Очередная интерпретация модели, которую уже принято считать базовой. В красивом винтажном исполнении, с нарочито состаренной подошвой.
В столичном Nuw можно примерить кроссовки все еще малоизвестной у нас в стране, но очень перспективной марки All In.
Интересный и недооцененный силуэт из регулярной линейки спортивного бренда. Еще и в любимом цвете New Balance — сером.
Нарочито спортивный силуэт японских классиков для поклонников стиля
Y2K.