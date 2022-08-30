20вещей, которые мы будем носить в сентябре
Укороченная куртка из искусственной кожи может стать заменой легкому осеннему пуховику: тем более что она лучше смотрится с формальными луками.
Кто сказал, что туфли Мэри Джейн должны быть утонченными? Грубые варианты тоже имеют место, особенно в осеннюю слякоть.
Трикотажное платье с клиньями, оказывается, двустороннее — можно носить его швами наружу.
Аккуратный черный жакет с блестящей крапинкой — для вашего офисного гардероба.
Пока вы скучали по флискам из Uniqlo, мы нашли вам альтернативу на локальном рынке.
Для кого‑то «школьный» стиль — это белые воротнички, а для кого‑то — разрисованные «фломастером» брюки.
Стеганая куртка яркого охристого цвета пригодится не только ранней осенью, но и в настоящие холода — в качестве подстежки.
Куртка из коллаборации с художником Сашей Язовым сделана из фейкового денима: на бланковую вещь аэрографом нанесен принт, имитирующий джинсу.
Платье для практичных: белый воротник и манжеты можно снять.
Броский головной убор для проводов лета и встречи осени.
Универсальные очки овальной формы, вдохновленные британскими 90-ми, выходят в новых расцветках, в том числе в коралловой, изумрудной и серо-желтой.
Ботильоны с приглушенным анималистичным принтом неожиданно выполнены из велюра.
Макси-юбки не собираются покидать топы трендов и переходят в осенний сезон. Наш выбор — пудровая со складками.
Еще один долгоиграющий тренд — карго. Предлагаем отказаться от банальных вариантов вроде хаки и сделать выбор в пользу ярких моделей.
Осень — традиционное время для кожи и экокожи. Рубашка приятного желтого цвета — практичный выбор на замену жакету, например.
Мы еще не готовы отказываться от топов с вырезами и будем носить их осенью под жакеты.
В Nuw приехал японский скейтерский бренд Evisen. Особенного внимания заслуживает кардиган-кимоно и брюки со стрелками свободного кроя.
Свитер кажется базовым только на первый взгляд: горловина, низ изделия и рукава оформлены декоративной резинкой с узором.
Теперь в столичном Peak можно познакомиться с брендом s.k. manor hill. За ним стоит Доминик Сондаг, он же протеже Дайки Сузуки из Engineered Garments.
Красивый лонгслив из мягкого и приятного на ощупь материала, напоминающего полотенце.