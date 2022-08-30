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Покупки месяца

20вещей, которые мы будем носить в сентябре

Анна Махорина,Ин Франк
Сегодня в 11:30
Цветные брюки карго, грубые туфли Мэри Джейн, платье в школьном стиле и другие новинки месяца.
Дубленка Limé

Укороченная куртка из искусственной кожи может стать заменой легкому осеннему пуховику: тем более что она лучше смотрится с формальными луками.

Цена
10 999 р.
Туфли Viron

Кто сказал, что туфли Мэри Джейн должны быть утонченными? Грубые варианты тоже имеют место, особенно в осеннюю слякоть.

Цена
16 950 р.
Платье Studio 29

Трикотажное платье с клиньями, оказывается, двустороннее — можно носить его швами наружу.

Цена
7900 р.
Жакет To Be Blossom

Аккуратный черный жакет с блестящей крапинкой — для вашего офисного гардероба.

Цена
13 990 р.
Кофта Finn Flare

Пока вы скучали по флискам из Uniqlo, мы нашли вам альтернативу на локальном рынке.

Цена
5299 р.
Брюки Collina Strada

Для кого‑то «школьный» стиль — это белые воротнички, а для кого‑то — разрисованные «фломастером» брюки.

Цена
36 950 р.
Куртка Benetton

Стеганая куртка яркого охристого цвета пригодится не только ранней осенью, но и в настоящие холода — в качестве подстежки.

Цена
8999 р.
Джинсовая куртка Mad Frenzy

Куртка из коллаборации с художником Сашей Язовым сделана из фейкового денима: на бланковую вещь аэрографом нанесен принт, имитирующий джинсу.

Цена
14 000 р.
Платье Love Republic

Платье для практичных: белый воротник и манжеты можно снять.

Цена
5099 р.
Панама Maharishi

Броский головной убор для проводов лета и встречи осени.

Цена
12 950 р.
Очки P.Y.E x Avgsvt

Универсальные очки овальной формы, вдохновленные британскими 90-ми, выходят в новых расцветках, в том числе в коралловой, изумрудной и серо-желтой.

Цена
12 900 р.
Ботильоны «Эконика»

Ботильоны с приглушенным анималистичным принтом неожиданно выполнены из велюра.

Цена
17 990 р.
Юбка Ushatáva

Макси-юбки не собираются покидать топы трендов и переходят в осенний сезон. Наш выбор — пудровая со складками.

Цена
11 500 р.
Брюки You Wanna

Еще один долгоиграющий тренд — карго. Предлагаем отказаться от банальных вариантов вроде хаки и сделать выбор в пользу ярких моделей.

Цена
7900 р.
Рубашка Charuel

Осень — традиционное время для кожи и экокожи. Рубашка приятного желтого цвета — практичный выбор на замену жакету, например.

Цена
3590 р.
Топ Ottolinger

Мы еще не готовы отказываться от топов с вырезами и будем носить их осенью под жакеты.

Цена
19 800 р.
Кардиган Evisen

В Nuw приехал японский скейтерский бренд Evisen. Особенного внимания заслуживает кардиган-кимоно и брюки со стрелками свободного кроя.

Цена
19 900 р.
Джемпер I Am Studio

Свитер кажется базовым только на первый взгляд: горловина, низ изделия и рукава оформлены декоративной резинкой с узором.

Цена
14 200 р.
Рубашка s.k. manor hill

Теперь в столичном Peak можно познакомиться с брендом s.k. manor hill. За ним стоит Доминик Сондаг, он же протеже Дайки Сузуки из Engineered Garments.

Цена
29 950 р.
Лонгслив Frizmworks

Красивый лонгслив из мягкого и приятного на ощупь материала, напоминающего полотенце.

Цена
9900 р.
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