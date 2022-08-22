10пар кроссовок, в которых вам захочется начать бегать
Познакомьтесь с американским брендом, о беговых моделях которого у нас в стране знают в основном спортсмены и большие энтузиасты.
Если вы вдруг не знали, то беговая линейка немецкого бренда не ограничивается популярными моделями из семейства Ultraboost.
Обновленная версия одной из самых популярных беговых моделей в современной истории Asics.
Одна из наиболее популярных и универсальных моделей в арсенале Hoka. Еще и в приятной глазу расцветке.
Эффектная модель Asics отличается изогнутой подошвой, которая способствует более плавному бегу и уменьшает количество колебаний стопы.
Фишка молодой марки — технологичные подошвы. Они обеспечивают комфорт и напоминают гусеницы бульдозера или текстуру пчелиного улья.
Пожалуй, одна из самых продуманных и технологичных пар в арсенале немецкого спортивного бренда.
У японских классиков стабильно сильные кроссовки — причем как лайфстайл-модели, так и беговые.
Тот случай, когда кроссовки такие красивые, что их хочется носить не только на пробежках, но и в городе.
Образцовая пара от американских старожилов в яркой и замысловатой расцветке.