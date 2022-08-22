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10пар кроссовок, в которых вам захочется начать бегать

Афиша Daily
Сегодня в 15:53
Яркие и более сдержанные, традиционные и более футуристичные — «Афиша Daily» собрала варианты на любой вкус.
Scott Speed Carbon RC

Познакомьтесь с американским брендом, о беговых моделях которого у нас в стране знают в основном спортсмены и большие энтузиасты.

Цена
21 920 р.
adidas Adizero Boston 10

Если вы вдруг не знали, то беговая линейка немецкого бренда не ограничивается популярными моделями из семейства Ultraboost.

Цена
16 999 р.
Asics Gel-Cumulus 23

Обновленная версия одной из самых популярных беговых моделей в современной истории Asics.

Цена
19 490 р.
Hoka One One Clifton 8

Одна из наиболее популярных и универсальных моделей в арсенале Hoka. Еще и в приятной глазу расцветке.

Цена
16 790 р.
Asics Metaracer

Эффектная модель Asics отличается изогнутой подошвой, которая способствует более плавному бегу и уменьшает количество колебаний стопы.

Цена
20 990 р.
On Cloudflyer

Фишка молодой марки — технологичные подошвы. Они обеспечивают комфорт и напоминают гусеницы бульдозера или текстуру пчелиного улья.

Цена
26 040 р.
adidas Adizero Adios Pro 2.0

Пожалуй, одна из самых продуманных и технологичных пар в арсенале немецкого спортивного бренда.

Цена
24 990 р.
Mizuno Wave Sky 5

У японских классиков стабильно сильные кроссовки — причем как лайфстайл-модели, так и беговые.

Цена
18 999 р.
Puma Deviate Nitro Elite Racer SP

Тот случай, когда кроссовки такие красивые, что их хочется носить не только на пробежках, но и в городе.

Цена
23 390 р.
Saucony Endorphin Speed 2

Образцовая пара от американских старожилов в яркой и замысловатой расцветке.

Цена
23 000 р.
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