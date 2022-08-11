Возвращение к волнам: Nike и Patta выпускают еще один релиз на базе модели Air Max 1

После массовой приостановки деятельности зарубежных брендов в России ждать свежих релизов и коллекций в магазинах в прежнем объеме не приходится. Тем не менее, мы не перестаем следить за интересными новинками и будем просто показывать классную одежду, обувь и аксессуары, которые нам нравятся.

Nike в очередной раз объединился со стритвир-тяжеловесами из Амстердама для выпуска совместного релиза. За основу коллаборационной пары взяли классический силуэт авторства Тинкера Хэтфилда — Air Max 1.

Как и в случае с прошлогодней капсулой сторон («The Wave», состоящей из четырех интерпретаций модели. — прим. Афиша Daily), ключевое отличие в дизайне новых кроссовок — волнистая часть над подошвой. Именно эта броская деталь во многом поспособствовала громкому успеху коллаборации. Говоря об этом также стоит отметить примечательное сходство с популярными в 90-х моделями кроссовок другого американского бренда — Saucony.

Но вернемся к новым Air Max 1. В глаза сразу бросается гораздо более сложная (и интересная в плане стилизации) расцветка. Комбинированный верх пары сочетает премиальную коричневую кожу, светло-серую сетку и расставляющие акценты фиолетовые элементы декора. Как и в случае с большинством рекламных кампаний Patta, в новой съемке продемонстрированы безупречные идеи для стилизации новых кроссовок.

Коллаборационные Air Max 1 поступят в продажу уже в эту пятницу, 12 августа. Купить новые кроссовки можно будет на официальном сайте Patta, а также у избранных ретейлеров Nike. Цена вопроса — 160 долларов.