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И в офис пойти, и на скейте покататься: 10 нескучных базовых брюк
Афиша Daily
Сегодня в 10:44
Как бы грустно это ни звучало, но лето подходит к концу, а значит, самое время готовить гардероб к осени. Начать предлагаем со смены шорт на брюки.

Даже несмотря на огромный выбор, найти образцовые брюки по-прежнему остается задачей не из простых. Под образцовыми мы подразумеваем базовые, но не скучные и комфортные, но не слишком расслабленные. Такие, которые с одинаковым успехом можно носить как с рубашкой в офис, так и с футболкой на прогулки на скейте.

В первую очередь искать стоит у Carhartt WIP, Stussy, Polar Skate Co., Butter Goods, Huf, Obey и у других стритвир-брендов, представленных в России. Потому что именно они выпускают подобные брюки на регулярной основе. Да, порой из сезона в сезон меняются названия моделей, используемые материалы и цветовые решения, но суть остается прежней: во главе угла ставятся практичность и комфорт.

Stussy
21 990 р.
Uniform Bridge
16 840 р.
Stussy
16 490 р.
Nanamica
21 790 р.
Carhartt WIP
13 490 р.
Obey
13 490 р.
Butter Goods
10 790 р.
Obey
13 490 р.
Carhartt WIP
14 990 р.
Huf
11 490 р.
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