И в офис пойти, и на скейте покататься: 10 нескучных базовых брюк

Даже несмотря на огромный выбор, найти образцовые брюки по-прежнему остается задачей не из простых. Под образцовыми мы подразумеваем базовые, но не скучные и комфортные, но не слишком расслабленные. Такие, которые с одинаковым успехом можно носить как с рубашкой в офис, так и с футболкой на прогулки на скейте.