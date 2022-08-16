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И в офис пойти, и на скейте покататься: 10 нескучных базовых брюк
Сегодня в 10:44
Как бы грустно это ни звучало, но лето подходит к концу, а значит, самое время готовить гардероб к осени. Начать предлагаем со смены шорт на брюки.
Даже несмотря на огромный выбор, найти образцовые брюки по-прежнему остается задачей не из простых. Под образцовыми мы подразумеваем базовые, но не скучные и комфортные, но не слишком расслабленные. Такие, которые с одинаковым успехом можно носить как с рубашкой в офис, так и с футболкой на прогулки на скейте.
В первую очередь искать стоит у Carhartt WIP, Stussy, Polar Skate Co., Butter Goods, Huf, Obey и у других стритвир-брендов, представленных в России. Потому что именно они выпускают подобные брюки на регулярной основе. Да, порой из сезона в сезон меняются названия моделей, используемые материалы и цветовые решения, но суть остается прежней: во главе угла ставятся практичность и комфорт.
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