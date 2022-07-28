Ретрораннеры из Японии, состаренные кроссовки из Италии, вечная классика Reebok и другие заслуживающие внимания новинки июля.

New Balance 2002R

Очередная интерпретация набравшей популярность модели 2000R. На этот раз в классической для New Balance серой расцветке.

Цена 23 990 р.
adidas Originals Ozweego Meta

Пополнение в линейке Ozweego. Еще один футуристический силуэт, который запросто впишется в повседневный гардероб.

Цена 13 190 р.
Nike Air Force 1

Вечно актуальные Air Force 1 в винтажном исполнении — с красными вставками и нарочито состаренной подошвой.

Цена 16 490 р.
adidas Originals Matchbreak Super

В меру яркие скейтерские кеды, которые подойдут и для носки в городе.

Цена 8490 р.
Puma Suede Classic

Классическая модель немецкого спортивного бренда в яркой летней расцветке.

Цена 8990 р.
Diadora Heritage Mi Basket Row Cut

Еще одна нарочито состаренная пара — с ярким верхом, выцветшими деталями и пожелтевшей подошвой.

Цена 28 990 р.
Diadora Camaro Manifesto

Насыщенная расцветка добротных ретрораннеров от итальянских классиков.

Цена 11 990 р.
Veja V-10 B-Mesh

Прогрессивный французский бренд выпустил летние расцветки своей популярной модели V-10. Особенно среди них выделяется кремовая.

Цена 13 950 р.
Reebok Club C Revenge

Даже после семи лет на виду, Club С остаются одной из самых практичных и симпатичных пар в перегретой индустрии.

Цена 10 990 р.
Reebok Classic Leather

Еще одна классическая модель Reebok, которую также можно рассмотреть в качестве универсальной пары на каждый день.

Цена 10 999 р.
Mizuno Sky Medal

В очередной раз напоминанием о недооцененном широкой общественностью беговом бренде Mizuno и его лайфстайл-моделях.

Цена 16 990 р.
Salomon Xa Pro 3D V8 GTX

Добротная пара с прицелом на осень. Для тех, кто еще не приобщился к аутдор-эстетике.

Цена 18 199 р.
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