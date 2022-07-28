Ретрораннеры из Японии, состаренные кроссовки из Италии, вечная классика Reebok и другие заслуживающие внимания новинки июля.
Очередная интерпретация набравшей популярность модели 2000R. На этот раз в классической для New Balance серой расцветке.
Пополнение в линейке Ozweego. Еще один футуристический силуэт, который запросто впишется в повседневный гардероб.
Вечно актуальные Air Force 1 в винтажном исполнении — с красными вставками и нарочито состаренной подошвой.
В меру яркие скейтерские кеды, которые подойдут и для носки в городе.
Классическая модель немецкого спортивного бренда в яркой летней расцветке.
Еще одна нарочито состаренная пара — с ярким верхом, выцветшими деталями и пожелтевшей подошвой.
Насыщенная расцветка добротных ретрораннеров от итальянских классиков.
Прогрессивный французский бренд выпустил летние расцветки своей популярной модели V-10. Особенно среди них выделяется кремовая.
Даже после семи лет на виду, Club С остаются одной из самых практичных и симпатичных пар в перегретой индустрии.
Еще одна классическая модель Reebok, которую также можно рассмотреть в качестве универсальной пары на каждый день.
В очередной раз напоминанием о недооцененном широкой общественностью беговом бренде Mizuno и его лайфстайл-моделях.
Добротная пара с прицелом на осень. Для тех, кто еще не приобщился к аутдор-эстетике.