Что покупать? 8 релизов недели: от базовых велокомбинезонов до кед с цветочным паттерном

Базовые тренчи, брючные костюмы на осень, безупречная велоэкипировка и другие новинки.

5 o’Coat

Московский бренд выпустил первую часть осенней коллекции.

В капсулу вошли тренчи, пиджаки и брючные костюмы. Цветовая палитра изделий сдержанная: бежевый, графитовый, карамельный и песочный оттенки. Характерные для 5 o’Coat пиджаки с классическими английскими принтами — клеткой и гусиной лапкой — уравновешены однотонными моделями из шерсти приглушенных оттенков.

Новая коллекция доступна на сайте 5ocoat.com и в московском шоуруме на Трубной. Диапазон цен — от 22 000 рублей за шерстяной пиджак с подкладом до 29 500 рублей за свободный пиджак в клетку.

Tegin’s Angel

Дизайнер Светлана Тегин запускает линию аксессуаров Tegin’s Angel, в производстве которой приняли участие студенты Академии им. С.Г.Строганова. Сейчас новое направление представлено головными уборами из шерсти. Каждое изделие обязательно дорабатывается вручную, а основной акцент сделан на мерцание.

Tegin’s Angel будет представлен не только в бутиках бренда, но и на маркетплейсах — сейчас, к примеру, их можно купить на Wildberries. Порядок цен — 6000-7000 рублей за шапку.

12storeez

В сезоне осень-зима магазин базовой одежды предлагает неизменную классику для первых холодов: пиджак из замши, прямые джинсы, юбку макси из денима, пальто-халат с воротником-шалью, брючный костюм и трикотажное платье. Среди «острых» айтемов — костюм из курточки и юбки с леопардовым рисунком, кружевное платье-майка, платье и топ с бахромой, а также вещи из кожи.

Новинки уже частично представлены в онлайн- и офлайн-магазинах 12storeez. Порядок цен: 12 980 рублей за джинсы, 16 980 рублей — за кроп-жакет, 59 980 рублей — за пальто из шерсти и кашемира.

ZNY х Ксения Дукалис

Приятный российский стритвир-бренд выпустил коллекцию с блогером Ксенией Дукалис. Помимо привычных свободных футболок и худи тут можно найти спортивный кроп-топ, брюки с двойным поясом, укороченный лонгслив и сумку-шопер с надписью «Dokole?».

Вещи из коллаборации уже представлены на znyworldwide.com — правда, как и другие дропы марки, разлетаются на глазах. Диапазон цен — от 2600 рублей за кроп-топ до 8900 рублей за брюки.

Svoya

Svoya представил резортную коллекцию для бархатного сезона, в которую вошли рубашки и платье с асимметричным кроем, лонгслив-сетка и парео. Все изделия окрашены вручную с помощью естественных природных красителей — ржавого металла и марены, которой в Грузии на Пасху красят яйца. При этом все принты получились стойкими к стирке за счет особенной технологии предварительной подготовки и грунтовки ткани.

Отпускная капсула доступна на svoyasvoya.com. Диапазон цен — от 8500 рублей за шорты до 15 000 рублей за асимметричное платье.

Pas Normal Studios

С некоторым запозданием, но до Москвы все же доехала новая коллекция копенгагенских велоэстетов Pas Normal Studios. Как и в случае с предыдущими релизами бренда, в ней есть все, чтобы хорошо выглядеть и комфортно себя чувствовать на велосипеде: ветровки-жилеты, комбинезоны, джерси, брюки и шорты, бейсболки, различные сумки, бутылки для воды и много чего еще.

Купить одежду и аксессуары из новой коллекции Pas Normal Studios можно в магазине и на сайте Peak. Цены варьируются от 1450 рублей за легкие сумки до 36 950 рублей за ветро- и влагозащитную куртку.

Ecco Soft 7

Датский бренд представил капсульную коллекцию к семилетию модели Soft. В нее вошли несколько базовых расцветок популярных кед и одна более яркая, специально созданная Кристьяной Уильямс (вы могли видеть обложку ее авторства для live-альбома Butterfly Package группы Coldplay. — прим. «Афиша Daily»). Художница создала специальный цветочный паттерн, вдохновленный классической живописью и скандинавской природой.

Новые кеды Soft в лимитированной расцветке уже поступили в продажу. Купить их можно на официальном сайте Ecco. Цена вопроса — 13 990 рублей. Базовые расцветки кед, включая белую, пыльно-розовую, коричневую и черную, поступят в продажу в начале сентября.