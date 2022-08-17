Аутдор-энтузиаст и любитель странных головных уборов: чему стоит поучиться у Lil Yachty

За последние пять лет стиль Майлза Паркса МакКоллума (он же Lil Yachty) заметно изменился. Прогресс коснулся не только музыки, но и стиля рэпера. Да, он далеко не самый популярный представитель жанра, зато самобытный и ни на кого не похожий.

Умело заигрывать с аутдор-эстетикой

© lilyachty/Instagram*

Вы, очевидно, и сами заметили, как сильно за последние несколько лет увеличилась популярность аутдор-брендов — особенно среди людей, далеких от активностей на открытом воздухе. Майлз был был одним из первых рэперов, кто стал внедрять технологичные вещи в свой гардероб. Как правило, это были любимые среди блогеров и модников куртки Arc’teryx. Если вы тоже хотите поэкспериментировать с аутдор-эстетикой, то начинать советуем как раз с верхней одежды. Только не ограничивайтесь вышеупомянутым Arc’teryx или классическим The North Face, копайте глубже, открывайте новые имена.

Носить широкие джинсы

© lilyachty/Instagram*

За последние пять лет свободные брюки и джинсы совершили впечатляющий рывок популярности, и это здорово. Мы не раз писали, что они не только хорошо выглядят, но и невероятно комфортны в носке. Lil Yachty с нами согласен и регулярно строит новые образы вокруг широких джинс. Это может быть базовая голубая пара на каждый день, эффектно выстиранная в стиле 1990-х или же нарочито состаренная с потертостями и порезами — все варианты по-своему хороши.

Экспериментировать с головными уборами

© lilyachty/Instagram*

Кепки, панамы, рыбацкие шляпы, береты — все это здорово, практично и проверено временем. А как насчет чего‑то нового и более смелого? Lil Yachty довольно часто постит в своем аккаунте фотографии в, мягко говоря, причудливых головных уборах. При этом смотрится в них максимально эффектно и органично. Отчасти это из‑за сложившегося яркого медийного образа. Отчасти потому что в этих головных уборах действительно что‑то есть. Это вовсе не означает, что нужно идти в магазин карнавальных костюмов и искать шляпу студента Хогвартса. Просто присматривайтесь к чему-то интересному и необычному. Помните ведь, как пару лет назад Джонатан Андерсон выпустил кожаный козырек с прорезями?

Относиться к своим образам проще

© lilyachty/Instagram*

Многие рэперы относятся к своим образам излишне серьезно: нанимают команды стилистов, скупают целые коллекции люксовых брендов и в целом пекутся о каждой детали. Разумеется, у Lil Yachty тоже есть консультанты, но он не относится к их советам как к истине в последней инстанции. Если понаблюдать за становлением его стиля, то можно заметить, что в образах рэпера всегда присутствует непосредственность и легкость.

*Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.

расскажите друзьям