Осторожно, залипательно: в сети набирает популярность одежда, реагирующая на тепло

На модной стороне тиктока новый тренд — вещи, меняющие свой цвет под воздействием тепла. Мы посмотрели ролики (потратив на этот затягивающий контент чуть больше, чем планировали) и разобрались, почему эта технологичная одежда стала популярна.

Мы соскучились по прикосновениям?

© i_d/TikTok

Есть мнение, что одежда, реагирующая на тепло, — это логичный постпандемийный тренд. Если последние пару лет мы ходили в масках и перчатках и старались не приближаться друг к другу, то теперь нам захотелось больше тактильности. И раз наша память в большом потоке новостей уже не способна надолго удерживать воспоминания о человеческой близости, то пусть этим займется одежда, сохраняющая отпечатки чужих прикосновений.

«Тело помнит то, что забывает разум», — говорит создательница бренда Di Petsa Димитра Петса, которая в своих коллекциях экспериментирует с материалами, реагирующими на тепло. «Ткань помогает сохранить воспоминания нашего тела: прикосновение незнакомца, голову, лежащую на наших коленях, или объятия».

Одновременно с этим дизайнер напоминает, что ее одежда — не только призыв обмениваться прикосновениями с окружающими, но и напоминание о любви к себе. Модель в платье Di Petsa проводит пальцами по поверхности своего платья: «Наша одежда побуждает вас прикасаться к себе — я думаю, что людям нужно делать это чаще», — делится Петса.

Или нам хочется еще больше зрелищ?

Другая возможная причина тренда на чувствительную к теплу одежду — пресловутый контент, который заменил нам реальную жизнь . Интернет-пользователям хочется еще больше зрелищности, поэтому фэшен-инфлюэнсеры готовы на любые ухищрения, чтобы удовлетворить желание своих подписчиков, а главное — удержать их внимание.

© kdevery322/TikTok

Тикток-ролики с одеждой из эффектного материала набирают сотни тысяч просмотров, будь то головные уборы Stone Island, преобразующиеся из коричневого в желтый за пару секунд, или кроссовки Air Force 1 из коллаборации Nike x Civilist, меняющие свой однотонный черный окрас на цветной. Выглядит и правда залипательно.

Но это не так уж и практично…

© no.sauce.hazza/TikTok

Не стоит забывать, что подобная одежда реагирует не только на прикосновения, но и на тепло нашего тела, а также на температуру воздуха. Блогеры делятся кадрами, где куртка меняет цвет в области подмышек — согласитесь, не очень хочется, чтобы одежда сообщала окружающим о ваших физиологических процессах.

У каких брендов можно найти такую одежду?