Что покупать? 7 релизов недели: от тапочек в японском стиле до посуды в эстетике рустик

Вещи в традиционной для осени гранжевой эстетике, украшения, посвященные странствиям Одиссея, и другие новинки.

Yume Yume

В магазине Peak новинка — бренд экологичной обуви из Амстердама Yume Yume. Дуэт дизайнеров Евы Корстен и Дейва Хендрикса опирается на традиционную японскую обувь, но адаптирует их для тех, кто привык к комфорту. Бренд заботится о природе и использует переработанный нейлон или итальянскую искусственную кожу. Сейчас доступны три модели, некоторые в разных цветах: сланцы через палец, тапочки с перекрестными перемычками и клоги.

Tkano

Локальный домашний бренд Tkano представляет первую коллекцию посуды для повседневной сервировки и хранения Kitchen Spirit. Изделия выполнены из прочного фарфора белого и темно-серого оттенков в стиле рустик и напоминают о жизни на природе даже в городской квартире. Посуда покрыта глянцевой глазурью и украшена лаконичным рельефным декором.

Посуда доступна на tkano.ru. Диапазон цен — от 638 рублей за набор из двух пиал до 2490 рублей за набор из двух тарелок.

Avgvst

Новая коллекция Avgvst исследует миф об Одиссее, чье двадцатилетнее странствие закончилось возвращением домой. Четыре главных украшения капсулы — это раковина морского гребешка, символ паломничества, серьги-зеркала, рыбы, плывущие друг за другом, половина яблока — новая версия кольца-перевертыша, бестселлера бренда. Новая коллекция включает в себя предметы из белого и лимонного золота, серебра и горного хрусталя ручной огранки.

Вся коллекция Odyssey представлена на сайте jewelry-in-august.com. Диапазон цен — от 3000 рублей за пуссету-ракушку до 72 800 рублей за кольцо с половинкой яблока из белого золота.

Studio 29

Сезон осень-зима 2022/2023 у российского бренда Studio 29 — это фактурные пальто как в однотонных цветах, так и в клетку, брючные костюмы, трикотаж в полоску, аксессуары (шапки, шарфы, капоры) в цветах сезона, юбки и брюки карго из экокожи в новых цветах и с акцентными деталями, а также прямые джинсы. Кроме того, впервые бренд выпустил сумку, выполненную из плащевой ткани.

Ищите вещи в магазине и на сайте бренда. Диапазон цен — от 5400 рублей за лонгслив в полоску до 14 500 рублей за жакет.

Bats

Бренд кожаных вещей из Санкт-Петербурга представил осенне-зимнюю коллекцию, вдохновленную эстетикой 90-х. В новом сезоне переосмысливаются знаковые для эпохи силуэты и предметы гардероба. Основу линии составили объемные кожаные бомберы универсального размера и посадки, кожаные тренчи, мешковатые двухсторонние дубленки из овчины в пол. Также тут можно найти кожаные рубашки, юбки и кепки. Цветовая палитра сезона — черный, коричневый, бежевый, лавандовый.

Все вещи из новой коллекции уже представлены на сайте bats-store.com. Диапазон цен — от 35 000 рублей за кепку до 235 000 рублей за дубленку.

Ekonika

В новой коллекции российского бренда обуви, как всегда, представлено три линии: базовая Ekonika, премиальная Ekonika и трендовая Portal. Во всех трех капсулах ищите главные приметы сезона — платформу, светлые сапоги с высоким голенищем, звериный принт и фигурные каблуки.

Часть коллекции уже представлена в магазинах и на сайте. Диапазон цен — от 14 990 рублей за балетки из лаковой кожи до 30 990 рублей за жокейские сапоги.

Limé

Limé представляет новый дроп осенней коллекции — линию Studio. В ней викторианская избыточность встречается с минимализмом и гранжем. Вдохновляясь стилем панк-рок-музыкантов 1970-х и 1990-х годов, бренд предлагает носить этой осенью костюмы с юбкой в «гусиную лапку», микрошорты из искусственной кожи, футболки с гранжевым принтом, а также платья и блузы с бантами, воланами и оборками.

Новинки поступили в онлайн- и офлайн-магазины. Диапазон цен — от 2599 рублей за футболку до 10 999 рублей за укороченный блейзер.

Открытия Morfeus Молодая российская марка домашнего текстиля открыла первую офлайн-локацию. Теперь красивое и практичное постельное белье доступно для покупки в универмаге Trend Island в ТЦ «Авиапарк». Один из главных хитов Morfeus — пододеяльники, в которые быстро и легко можно заправить одеяло без утомительных поисков уголков. Здесь же можно изучить другие заслуживающие внимания позиции из ассортимента бренда: пледы, одеяла, пижамы и полотенца. Собственный корнер марки несложно будет найти на третьем этаже как минимум из‑за яркого розового корнера.