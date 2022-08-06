Вещи с ручной крестецкой вышивкой, мерч с фартуками и другие новинки.

Roma Uvarov Design

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Новый кампейн российского дизайнера Ромы Уварова — напоминание о беззаботных летних каникулах в городе, приятных мелочах и моментах, которые непременно нужно успеть испытать. Например, запустить бумажного змея и мыльные пузыри, прокатиться на самокате или выгулять в парке кота, но главное — просто насладиться теплым летним днем. Делать все это можно в кружевных комплектах из лонгслива и брюк, асимметричных платьях с перфорацией, комбинированных юбках и сарафанах на тонких бретелях. Коллекция доступна на Nobconcept.com. Порядок цен: 7200 рублей за блузу с завязками, 12 000 рублей за сарафан и 15 750 рублей за пиджак.

Alexandra Georgieva

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Летнюю коллекцию марки дополнил новый дроп — цветные блузы, юбки и коктейльные платья из легких натуральных тканей: шелка, вискозы, хлопка и льна. Есть и неизменная строгая классика — модели в черном и белом цветах. Все вещи украшены ручной крестецкой вышивкой. Новинки можно найти в интернет-магазине бренда. Порядок цен: 35 900 рублей за блузу без рукавов, 75 000 рублей за сарафан и 99 500 рублей за жакет.

Love Republic

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Визитной карточкой новой коллекции российской марки стали яркие брючные костюмы, оверсайз-пальто, тренчи и дубленки из экокожи, а также платья-бюстье и аксессуары с золотым покрытием. Строгие фиты, широкая линия плеч, подчеркнутая талия — вот на что Love Republic предлагает сделать акцент осенью 2022 года. Часть коллекции доступна к заказу на Loverepublic.ru. Порядок цен: 2804 рубля за боди, 4599 рублей за расклешенные брюки, 13 999 рублей за пальто из экокожи.

Sisley

Мужской пиджак, 18 990 р. 1 из 5 Мужское пальто, 19 990 р. 2 из 5 Мужской свитшот, 7 590 р. 3 из 5 Женский свитер, 8990 р. 4 из 5 Женское поло, 8990 р. 5 из 5

При создании женской коллекции A 90’s Point of View и мужской, получившей название Dawn & Dusk, дизайнеры вдохновились эпохой 90-х годов, на которые выпал пик популярности бренда. Эту осень Sisley предлагает провести в пальто со спущенными плечами, структурных жакетах, сдержанном трикотаже и других беспроигрышных вещах. Ищите новинки в магазинах и корнерах Sisley.

Ushatáva

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Российский бренд представил коллекцию Báse Up, куда вошли вещи с вневременным дизайном. Ищите тут юбки макси, объемные пальто, структурные рубашки, мягкие джемперы, брюки с низкой посадкой, лосины в лапшу и другие предметы в стиле интеллектуальной моды. Новая капсула уже частично доступна в офлайн- и онлайн-магазинах Ushatáva. Порядок цен: 4700 рублей за водолазку из лапши, 11 900 рублей за юбку карандаш из экокожи, 26 000 рублей за пальто с выделенной линией плеч.

«Пятница» х Константин Ивлев х «Второе дыхание»

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Телеканал «Пятница» и шеф Константин Ивлев обратились в фонд «Второе дыхание», чтобы вместе разработать апсайкл-мерч для нижегородского фестиваля «Да, шеф!». За работу взялись дизайнеры-резиденты мастерской фонда, и из двух десятков футболок и пяти фартуков прошлых коллекций получилась новая коллекция мерча, причем без отходов: к примеру, из трех фартуков вышло три фартука. Приобрести мерч можно будет на фестивале «Да, шеф!» 6–7 августа в Нижнем Новгороде.