Разносторонняя выборка новинок парфюмерии, которые появились на полках магазинов в преддверии августа: от российского инди до итальянского люкса через американскую нишу.
Une Nuit Nomade Click Song
Ода удивительной судьбе Мириам Макебы. Как и многие духи «о женщинах», Click Song собраны из холодной, почти металлической герани и земельных пачули.
Цена 13 900 р.
Flame Moscow Beatrice
Индийский микс, где белоцветочной сладости противопоставляют пряности — кардамон и шафран.
Цена 1400 р.
D.S. & Durga Grapefruit Generation
Неожиданная новинка, которую лучше поймать, пока бренд не ушел с рынка. Обманчивый цитрус выдает больше влажного дерева и зеленой горечи, чем кислоты.
Цена 11 920 р.
Prada Amber Pour Femme
Перезагрузка классического аромата 2004 года. Смолы, ладан и сандал уместной тяжести.
Цена 19 620 р.
Bon Parfumeur 401
Очередная приятная неожиданность от относительно бюджетного бренда. Засахаренная слива в фантике из бумаги для благовоний.
Цена 3250 р.
Подробности по теме
9 способов ненавязчиво пахнуть этим летом