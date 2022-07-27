Разносторонняя выборка новинок парфюмерии, которые появились на полках магазинов в преддверии августа: от российского инди до итальянского люкса через американскую нишу.

Une Nuit Nomade Click Song

Ода удивительной судьбе Мириам Макебы. Как и многие духи «о женщинах», Click Song собраны из холодной, почти металлической герани и земельных пачули.

Цена 13 900 р.
Flame Moscow Beatrice

Индийский микс, где белоцветочной сладости противопоставляют пряности — кардамон и шафран.

Цена 1400 р.
D.S. & Durga Grapefruit Generation

Неожиданная новинка, которую лучше поймать, пока бренд не ушел с рынка. Обманчивый цитрус выдает больше влажного дерева и зеленой горечи, чем кислоты.

Цена 11 920 р.
Prada Amber Pour Femme

Перезагрузка классического аромата 2004 года. Смолы, ладан и сандал уместной тяжести.

Цена 19 620 р.
Bon Parfumeur 401

Очередная приятная неожиданность от относительно бюджетного бренда. Засахаренная слива в фантике из бумаги для благовоний.

Цена 3250 р.
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