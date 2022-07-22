Если вы не любите сильный парфюмерный шлейф в жару, предлагаем заменить классическую парфюмерию на другую ароматную косметику.

Aadre Парфюмированный крем для рук

Москвичи Aadre не скрывают, что строят свой бренд во многом вокруг флаконов, которые можно красиво поставить в квартире с минималистичным ремонтом или в уборной арт-пространства. Пусть этот крем и напоминает визуально средства одного парфюмерного издательства, хуже он не становится — плотная текстура впитывается быстро и оставляет заметный шлейф чая с шиповником и шоколадом.

Duft&Doft Парфюмированный гель для душа

Легкие цитрусово-цветочные запахи с пудровыми нотами крайне популярны в Корее. Например, певица Rose из Blackpink любит аромат Citron 28 от Le Labo или Peony & Blush Suede от Jo Malone. Отдушка геля для душа южнокорейского бренда Duft&Doft успешно вписывается в этот тренд. После принятия ванны вы получите ненавязчивый сладковатый и «чистый» аромат мускуса. Такой эффект подойдет тем, кто в принципе не любит пользоваться парфюмом, и одновременно станет хорошей базой для любых духов.

Juliette Has a Gun Not a Shower Gel Парфюмированный гель для душа

«Не гель для душа» во флаконе, больше напоминающем средство для мытья посуды, — действительно квинтэссенция чистоты. Ассоциации от мягкого продукта для очищения классические: свежевыстиранное белье, нагретые простыни и немного шерстка котенка. Удивительно, но мускусные ароматы, которые транслируют почти стерильность, часто ставят в один ряд с чувственными и провокационными композициями — настолько эффект «чистой кожи» может быть привлекательным.

L’Occitane «Османтус» Масло для тела и волос

Мы уже говорили, что османтус — тренд сезона. Медово-персиковая личина этого цветка делает его идеальным компаньоном для отдушки любого продукта. В случае с L’Occitane невесомый чайный османтус встречается с классическим запахом средств для ухода за волосами. Получается удобоваримый микс косметики и парфюмерии. Масло не вытекает из флакона медовыми каплями, а удобно распыляется на кожу и волосы, но не обольщайтесь — даже с «сухой» текстурой легко переборщить и получить эффект несвежих волос.

Hosa Парфюмированный крем для рук

Южнокорейский бренд Hosa строит свою легенду на контрастах: с одной стороны, заявляет о гипоаллергенности, с другой — о составе, на 93% состоящем из натуральных компонентов. Все продукты марки — веганские, а их отдушки полностью покрывают запросы рынка. Например, этот крем пахнет приятным сладким цветочным запахом в духе парфюмерии нулевых.

Mirko Buffini Haiku Гель для рук с антибактериальным эффектом

Тот случай, когда парфюмированный антисептик действительно хорош в обеих своих ипостасях. Гелевая текстура не испаряется с поверхности рук за секунду, но при этом не остается неприятным липким слоем. А аромат, созвучный с одноименным парфюмом, оставляет шлейф розы, герани и древесины. Возможно, вы не захотите использовать этот санитайзер перед едой — уж слишком мощной покажется отдушка, но одновременно обезопасить себя и освежить аромат после выхода из транспорта будет приятно.

Giardino Magico Grapefruit & Santal Питательный крем для рук

«Итальянцы в России» Giardino Magico каждый продукт своей линейки строят вокруг одного из 11 ароматов. Грейпфрут и сантал — рецепт универсального, но нескучного запаха, который не будет раздражать, но при этом будет выделяться: горьковатые цитрусовые прибили деревяшками и изваляли в косметической пудре.

diptyque Do Son Крем для рук

Do Son — название пляжа в городке Хайфон во Вьетнаме, где Ив Кулан, один из основателей бренда, часто отдыхал, когда был ребенком. Детские воспоминания о соленой морской воде и церемониальной туберозе. Ностальгическому аромату diptyque посвятили целую коллекцию — от лимитированной парфюмерной воды и свечи до этого миниатюрного крема, оставляющего на коже солено-карамельный шлейф.

L’Occitane «Роза и жасмин» Молочко для тела