Обручальные кольца, нарядные корсеты и другие новинки.

Rozie

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Российский бренд корсетов и другой нарядной одежды представил первый дроп осенней коллекции. В него вошли привычные модели Rozie: топы-бюстье, корсеты из сатина, драпированные топы в насыщенных осенних оттенках — бордовом, зеленом, темной фуксии, какао. Дополнить лук предлагают юбками с воланом или из сверкающего лаке. Новинки можно найти на сайте Rozie. Диапазон цен — от 31 500 рублей за прямую юбку под питона до 71 400 рублей за платье мини из крепа и экокожи.

Aavako

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Новая коллекция свадебной марки является продолжением первой капсулы. Бренд исследует минимализм через внимание к формам и чистоте линий. Брюки-палаццо, тончайшая водолазка, удлиненный жилет и платье прямого кроя — все изделия выполнены из натуральной, приятной телу ткани, которая не сковывает движения. Вещи доступны для покупки онлайн. Диапазон цен — от 11 200 рублей за водолазку до 23 200 рублей за жилет с поясом.

Avgvst

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В июле Avgvst представляет новые кольца для свадьбы. Семейство базовых колец — это оммаж «сентиментальным» кольцам XIV–XVI веков с выгравированными посланиями. Очищенные от примет времени четыре новых формы сохранили свою историю. В Avgvst считают, что так должна выглядеть современная романтика для прагматиков. Вогнутое кольцо-арка, кольцо с восемью плавными гранями, фламандское кольцо, будто с картины Лукаса ван Лейдена, и чуть менее базовое кольцо-мюзле, закрученное почти как проволока от игристого. Новые кольца доступны в разделе «Свадьба» на jewelry-in-august.com. Диапазон цен — от 27 000 рублей за восьмигранное тонкое кольцо до 75 000 рублей за фламандское широкое кольцо.

Incity х «Бригада»

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После успеха коллекции, посвященной фильму «Брат», Incity продолжает тему культового российского кино и выпускает лимитированную капсулу с «Бригадой». В нее вошли семь оверсайз-футболок из плотного хлопка, а также лаконичная бейсболка. Все предметы — с узнаваемыми кадрами и цитатами из сериала: здесь и про Стрельца, который «Пожар», и «Такая только у меня и у Майкла Джексона», и другие любимые фразы. Коллаборацию можно найти в интернет-магазине Incity. Все предметы стоят 1999 рублей.

Element47

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Ювелирный бренд провел ребрендинг и представил новую съемку с фотографом Сашей Мунаевым. Отличительная черта Element47 — разнообразие. В каталоге вы найдете минималистичные и яркие модели, украшения с эмалью или с натуральными камнями, современные и классические предметы. Кроме того, команда ювелиров компании с радостью персонализирует ваше украшение. Изучить ассортимент можно на E47.ru.

Lime

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Главной темой нового сезона Lime стали эксперименты с формальным дресс-кодом. Традиционные форменные блейзер и юбка в складку в коллекции выполнены из главного материала осени — экокожи. Блейзер превратился в укороченную куртку-рубашку, а юбка — в юбку-шорты в длине микро. В актуальной кроп-версии представлены также джемперы с косами. Большое внимание в коллекции уделено рубашкам. В капсулу вошли модели разных фитов, в том числе со съемным узким галстуком — ключевым аксессуаром наступающего сезона. Новинки уже поступили в сеть магазинов Lime, а также на сайт. Диапазон цен — от 1799 рублей за футболку с принтом до 9999 рублей за однобортный блейзер.

Vereja х Яндекс.Дзен

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В своей новой съемке яркий трикотажный бренд Vereja фантазирует на почти апокалиптичные темы: бренд представляет, что случилось бы, если бы огромный зеленый паук-чихуахуа захватил подмосковную деревню. Лукбук вышел в рамках коллаборации с Яндекс.Дзен, которая включает сумку-тоут (18 000 рублей), футболку-сетку (15 000 рублей) и чехол для эирподсов (9000 рублей). Все можно купить на vereja.com.

Открытия и распродажи The Blue Store Платформа для продвижения локальных модных и бьюти-марок открывает pop-up — он расположится в универмаге Trend Island. В первом (и, надеемся, не последнем) временном пространстве The Blue Store можно будет ознакомиться с сезонными коллекциями Mardo, «Кружки», Ostrikov Beauty Publishing, Asya Muravieva lingerie, Otocyon, AADRE, Arctic Explorer и еще 17 отечественных брендов. Кроме того, с 30 июля по 28 августа каждую субботу и воскресенье в пространстве будут проходить клиентские дни вышеуказанных марок. Посетителей будут ждать специальные предложения, паблик-токи и воркшопы от представителей индустрии, мастер-классы от стилистов и визажистов. Расписание событий будут публиковать на сайтах The Blue Store и универмага Trend Island (там же можно будет зарегистрироваться для участия). Studio 29 С 29 июля российский бренд одежды Studio 29 запускает двухнедельный sample sale. На распродаже будут представлены модели из прошлых коллекций по фиксированным ценам за категорию: например, юбки — от 2 900 рублей, топы — от 2 200 рублей, шорты — от 1 700 рублей, рубашки — от 3 600 рублей, пиджаки — от 5 900 рублей, а также верхняя одежда — от 5 900 рублей. Sample sale пройдет онлайн и во всех магазинах в Москве (шоурум: Большой Златоустинский переулок, 3 /5, строение 1, офис 223), в шоуруме в Санкт-Петербурге (Литейный проспект, 41, 2 этаж) и Иркутске (ул. Богдана Хмельницкого, 3).