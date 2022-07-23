Нарядные бисерные украшения, капсула — переосмысление творчества Кандинского и другие новинки.

Lime

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Бренды потихоньку начинают показывать первые дропы осенних коллекций. Основой свежей капсулы Lime стал современный тейлоринг с добавлением ретроспорта и кежуала. Блейзер прямого кроя с брюками или шортами дополняют майки в рубчик или джерси в полоску. В качестве второго слоя выступают рубашки в мужском стиле, надетые поверх топа или оверсайз-футболки. Среди верхней одежды — тренчи с водоотталкивающей пропиткой и куртки из экокожи в байкерском стиле. Новинки уже представлены онлайн и офлайн. Диапазон цен — от 1599 рублей за бланковую футболку до 13 999 рублей за тренч с водонепроницаемой пропиткой.

Beaded Breakfast

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В своем новом дропе российский бренд украшений из бисера экспериментирует с бусинами. Биконусы, стразы и кабошоны разных форм и размеров инкрустированы в колье, чокеры, браслеты и кольца. Тот случай, когда украшения сделают весь ваш образ. Ищите новинки на сайте Beaded Breakfast. Диапазон цен — от 1990 рублей за кольцо с градиентом до 16 990 рублей за массивную цепь-колье.

Akhmadullina

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Еще одна осенняя коллекция — от Алены Ахмадуллиной. В ней дизайнер снова обращается к своей излюбленной теме — русскому костюму. Линия FW22 условно состоит из четырех блоков. В первом суперобъемные силуэты в сдержанной пастельной гамме сочетаются с пикселизированной вышивкой крестиком. В основе второго блока — работа с техниками стежки и лоскутного шитья. Он включает простеганные жакеты-телогрейки, объемные принтованные костюмы и шубы. В третьем блоке появляются вязаные фактуры и нарастает яркость цвета. В четвертом — вечернем — блоке русские силуэты встречаются с фирменными принтами бренда, элементы которых прорисованы в объемной 3D-технике. Посмотреть вещи можно на Akhmadullina.ru, а сделать предварительный заказ получится в ателье бренда. Порядок цен — 39 000 рублей за объемную стеганую сумку из влагозащитной ткани, 69 000 рублей за вязаные шорты на резинке и 99 000 рублей за блузу с принтом на шелковой подкладке.

Éclata

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Éclata в разгар лета выпустил первую мини-капсулу для особенных событий. В качестве материалов были выбраны аутентичный принтованный жаккард и плотная полупрозрачная органза. Эти ткани произвели специально для коллекции, а значит, изделия создаются в ограниченом количестве, без возможности повтора. Среди моделей — свободный пиджак, платье мини с воланом и костюм из рубашки с коротким рукавом и широких брюк в трех цветах. Вещи уже доступны на сайте по предзаказу. Диапазон цен — от 7500 рублей за рубашку до 15 900 рублей за жакет.

Zotēme

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Российский бренд Zotēme исследует моду через искусство: каждая коллекция — оммаж определенному художнику. В новой арт-капсуле под названием Fragment K основательница бренда Оксана Зиненко переосмысляет творчество Василия Кандинского. В основе дропа — лаконичная одежда из натуральных материалов, идеально вписывающаяся в концепцию work-life balance. Ищите тут блузы с завязками, платье с широким поясом, длинный сарафан с открытой спиной, прямые брюки, а также вещи с графичным рисунком. Приобрести новинки можно на сайте бренда. Диапазон цен — от 5500 рублей за топ до 16 900 рублей за платье макси.

Aim сlo

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Этим летом команда российского бренда базовой одежды Aim clo взяла курс на ностальгию и мир детства. Новый дроп свитеров вдохновлен советскими мультфильмами Роберта Саакянца «В синем море, в белой пене…» и «Ух ты, говорящая рыба!» и посвящен творчеству и добру. Сюрреалистичные и фантазийные мотивы работ режиссера — метаморфозы персонажей, пейзажи прибрежных городков, красочное море и даже оптические иллюзии — нашли отклик в свитерах, созданных в техниках многоцветного вязания интарсии и жаккарде. Свитеры представлены на aimclo.ru по цене 4850 рублей каждый.

Sáme

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Мы уже рассказывали о питерском бренде, который отдает предпочтение не сезонным коллекциям, а небольшим капсулам. В очередной релиз Sáme вошли летние комплекты, выполненные из смеси вискозы и льна. Комплект, состоящий из рубашки и шорт свободного кроя, доступен в трех цветовых решениях — бежевом, зеленом и черном. Капсульная коллекция с летними костюмами уже поступила в продажу на сайте бренда. Цена вопроса вне зависимости от расцветки 7000 рублей.

«Два мяча»

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В Музее советских игровых автоматов открывается корнер «Два мяча». В магазине будет представлена традиционная коллекция кедов 1960–1970-х годов: модель 1965 с классическим баскетбольным дизайном без лишних деталей и укороченные кеды 1971 с язычком на пятке и декоративными строчками. Поп-ап-корнер дополнит модель DBA: сохранив ряд узнаваемых элементов, «Два мяча» создали современный и минималистичный дизайн. В новом силуэте используется более современная технология сборки и крепления верха и подошвы. Стоимость любой пары — от 4200 до 5900 рублей.