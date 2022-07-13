Даже если этим летом вы останетесь в городе, уверены, что у бассейна или водоема точно окажетесь. Рассказываем, какие модели стоит выбрать для купания в этом сезоне.
Купальники
Ключевая модель летнего сезона 2022-го — купальники с длинными завязками на бра, которые можно обернуть вокруг тела: такие есть практически у каждой «плавательной» марки. Еще один тренд — бра «треугольнички», которые переворачивают вверх ногами. Сюда же перекочевала тенденция на всевозможные вырезы: ищите силуэты с «дырочками» по бокам, спереди и даже на трусах. Несколько сезонов не сдают позиции лаконичные слитные и раздельные модели в пастельных тонах: эксперт в таких — российский бренд «Паче». Самые продвинутые марки предлагают деконструированные купальники: но кажется, они больше подходят для эффектного фото, чем для плавания. Наконец, все чаще в магазинах встречаются максимально закрытые модели с рукавами и шортиками — для тех, кто хочет спрятаться от солнца, планирует заниматься активностями на воде или просто не готов излишне оголяться.
Lavarice4050 р.
Lavarice2400 р.
bond-eye swim19 900 р.
Sands6000 р.
MC2 Saint Barth14 550 р.
Blizhe3300 р.
Blizhe2400 р.
«Паче»6900 р.
Snaryad10 700 р.
Marmi8100 р.
Marmi5800 р.
Vitusing15 000 р.
Ottolinger55 400 р.
Ch4rm10 800 р.
Haight22 800 р.
Плавки
Лучшие плавки в 2022 году — это шорты. Во-первых, это удобный и проверенный временем силуэт. Во-вторых, они универсальны и использовать их можно не только по прямому назначению. Выбор плавательных шорт действительно огромный и органичивается разве что вашей фантазией. Хотите однотонную пару? Пожалуйста. Ищете пестрый замысловатый принт? Выбирайте!