Купальники

Ключевая модель летнего сезона 2022-го — купальники с длинными завязками на бра, которые можно обернуть вокруг тела: такие есть практически у каждой «плавательной» марки. Еще один тренд — бра «треугольнички», которые переворачивают вверх ногами. Сюда же перекочевала тенденция на всевозможные вырезы: ищите силуэты с «дырочками» по бокам, спереди и даже на трусах. Несколько сезонов не сдают позиции лаконичные слитные и раздельные модели в пастельных тонах: эксперт в таких — российский бренд «Паче». Самые продвинутые марки предлагают деконструированные купальники: но кажется, они больше подходят для эффектного фото, чем для плавания. Наконец, все чаще в магазинах встречаются максимально закрытые модели с рукавами и шортиками — для тех, кто хочет спрятаться от солнца, планирует заниматься активностями на воде или просто не готов излишне оголяться.