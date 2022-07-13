Даже если этим летом вы останетесь в городе, уверены, что у бассейна или водоема точно окажетесь. Рассказываем, какие модели стоит выбрать для купания в этом сезоне.

Купальники

Ключевая модель летнего сезона 2022-го — купальники с длинными завязками на бра, которые можно обернуть вокруг тела: такие есть практически у каждой «плавательной» марки. Еще один тренд — бра «треугольнички», которые переворачивают вверх ногами. Сюда же перекочевала тенденция на всевозможные вырезы: ищите силуэты с «дырочками» по бокам, спереди и даже на трусах. Несколько сезонов не сдают позиции лаконичные слитные и раздельные модели в пастельных тонах: эксперт в таких — российский бренд «Паче». Самые продвинутые марки предлагают деконструированные купальники: но кажется, они больше подходят для эффектного фото, чем для плавания. Наконец, все чаще в магазинах встречаются максимально закрытые модели с рукавами и шортиками — для тех, кто хочет спрятаться от солнца, планирует заниматься активностями на воде или просто не готов излишне оголяться.

Lavarice

4050 р.

Lavarice

2400 р.

bond-eye swim

19 900 р.

Sands

6000 р.

MC2 Saint Barth

14 550 р.

Blizhe

3300 р.

Blizhe

2400 р.

«Паче»

6900 р.

Snaryad

10 700 р.

Marmi

8100 р.

Marmi

5800 р.

Vitusing

15 000 р.

Ottolinger

55 400 р.

Ch4rm

10 800 р.

Haight

22 800 р.

Плавки

Лучшие плавки в 2022 году — это шорты. Во-первых, это удобный и проверенный временем силуэт. Во-вторых, они универсальны и использовать их можно не только по прямому назначению. Выбор плавательных шорт действительно огромный и органичивается разве что вашей фантазией. Хотите однотонную пару? Пожалуйста. Ищете пестрый замысловатый принт? Выбирайте!

United Colors of Benetton

3499 р.

«Олово»

12 000 р.

By Parra

12 490 р.

Polo Ralph Lauren

12 250 р.

Vilebrequin

24 900 р.

Vilebrequin

38 900 р.

Quiksilver

5290 р.

Calvin Klein

6990 р.

Calzedonia

3599 р.

Boss

10 600 р.
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