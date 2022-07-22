Аромат Boadicea the Victorious Sovereign

Ну конечно, я хочу обладать столь дорогим ароматом, ведь парфюм — это мой фетиш. Носить его, скорее всего, не буду, но мне очень любопытно понаблюдать за реакцией людей. Видеообзор этого аромата точно получится вирусным. На сегодняшний день цена Boadicea the Victorious Sovereign — 850 000 рублей. Такая стоимость — из‑за масла роз: оно дороже золота и бриллиантов, из которых выполнена часть флакона.