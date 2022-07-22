«Афиша Daily» заглядывает в вишлисты модных инфлюэнсеров и рассказывает, о чем они мечтают и что планируют купить.
Винтажные часы Cartier Dali
К часам, как и к машинам, я равнодушен, но когда увидел именно эти… мое сердечко сказало: «Я их куплю».
Квартира
Желание взрослого человека — тут многие меня поймут. Все, что есть в аренде, редко устраивает в плане ремонта. И хочется всю коллекцию ароматов держать в одном помещении, где будут благоприятные условия для хранения парфюмерии.
Ваза Baccarat Louxor
Моя девушка привила мне любовь к цветам, и теперь для нас это целый ритуал — сходить в цветочный магазин, составить букет и украсить дом.
Ручка Dupont
Свои мысли, заметки, планы, ощущения от ароматов я фиксирую от руки! Печатая на телефоне или ноутбуке новую идею для видео, я не чувствую запаха, а вот когда в руке есть хорошая ручка, ее вес и плавность письма дарят душу всему, что я записываю.
Кеды Golden Goose
Это мой любимый бренд обуви. В бутиках Golden Goose можно сделать кроссовки с собственным дизайном. Как только окажусь в их магазине, с радостью опустошу свой кошелек.
Отдых в Амальфи, Италия
Почувствовать аромат и вкус тех самых итальянских цитрусов, которые есть в каждом парфюме, покататься на яхте, много гулять и фотографировать.
Аромат Boadicea the Victorious Sovereign
Ну конечно, я хочу обладать столь дорогим ароматом, ведь парфюм — это мой фетиш. Носить его, скорее всего, не буду, но мне очень любопытно понаблюдать за реакцией людей. Видеообзор этого аромата точно получится вирусным. На сегодняшний день цена Boadicea the Victorious Sovereign — 850 000 рублей. Такая стоимость — из‑за масла роз: оно дороже золота и бриллиантов, из которых выполнена часть флакона.
* Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена.
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